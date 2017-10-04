Вопрос дня. Вводим видеоповторы в РФПЛ? Или нет?

В Москве состоялось заседание правления Российской Футбольной Премьер-Лиги. Клубы выступили за введение системы видеоповторов в российском футболе. Соответствующее письмо было направлено в Российский футбольный союз, который должен согласовать данную инициативу с ФИФА. Система видеоповторов сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии и Нидерландов. По словам министра спорта РФ Виталия Мутко, в России одна система стоит $ 1,2 млн на стадион, а её эксплуатация — $ 100 тыс. в год.

Но всем ли участникам футбольного сообщества эта идея кажется привлекательной? В чём её плюсы и минусы? Отвечают представители судейства и клубов.

Александр Егоров, заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС:

— Я не то чтобы против… Но коли пошла ситуация, противиться прогрессу нельзя. Рано или поздно система будет введена. На данный момент, на мой взгляд, минусов больше, чем плюсов. Пока не понимаю, как это всё будет выглядеть. Приходят данные из чемпионатов, в которых всё это тестируется. Есть масса замечаний, спорных моментов.

Плюс в одном: когда есть очевидная ситуация, которую арбитр не увидел, можно посмотреть повтор и принять правильное решение. Но нет гарантии, что после этих видеорешений люди утром не посмотрят эпизод вновь и не будут доказывать, что была ошибка.

Я не пойду против мнения всего сообщества, которое выступает за изменения. Но кто будет сидеть за этими мониторами? На Кубке конфедераций были арбитры, квалификация которых была намного выше тех, которые были на поле. Равшан Ирматов сидел перед монитором и говорил арбитру матча Россия – Мексика: «Вася, стоп, стоп, беги-смотри, здесь что-то нехорошо». А тот даже не стал выходить и смотреть. В финале турнира был эпизод с игрой рукой. После просмотра повтора момента судья не поменял своё решение, хотя весь мир видел, что это удаление. У нас и так не хватает квалифицированных главных арбитров, но ведь квалифицированными должны быть и видеоассистенты.

А ведь была хорошая идея. Что не так с видеоповторами на КК Подробно о том, как усложнить и испортить простую и хорошую идею.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»:

— РФПЛ – за введение видеоповторов в чемпионате России. Лига обратилась в РФС, который, в свою очередь, должен обсудить данный вопрос с ФИФА.

Сергей Фурсенко, президент ФК «Зенит»:

— Я поддерживаю введение видеоповторов. Единственное, считаю, что главный рефери не должен отвлекаться и бежать смотреть повтор. Для этого нужен ассистент, который будет ему подсказывать. Это облегчит принятие решений и не будет тормозить игру. И принимать эти решения должен только главный арбитр, иначе это будет не игра, а хаос и анархия. Мы должны верить, что он является беспристрастным, и на это уповать.

С другой стороны, на судейских ошибках строится обсуждение матча. Если всё будет абсолютно ламинарно и спокойно, а люди в футбол будут играть, как танцевать балет, то игра потеряет всякий смысл. Некие человеческие эмоции должны быть. Поэтому у этой системы есть как плюсы, так и минусы.

Евгений Муравьев, генеральный директор «Динамо»:

— Мы поддерживаем идею введения системы видеоповторов. Она подтвердила свою необходимость на прошедшем Кубке конфедераций, где успешно применялась. Также система работает уже и во многих лигах, в первую очередь, европейских. Но главный вопрос, на кого выпадет бремя расходов на установку и обслуживание системы — РФПЛ, РФС, клубы? Это дорогостоящий проект, и важно понимать источники его финансирования.

Григорий Иванов, генеральный директор, ФК «Урал»:

— Я против. Это моё личное мнение, у коллег оно другое. В нашем чемпионате футбол и так не очень быстрый, а видеоповторы будут ещё сильнее тормозить игру. Будет не очень интересно. Мы видели уже несколько моментов, когда эта система не помогает. Футбол — консервативный вид спорта, и он должен сохранить свои правила. Может, стоит просто ввести видеоповтор на взятие ворот.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— Это очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться. Причём в приказном порядке. То есть чтобы это вошло в регламент и каждый стадион Премьер-Лиги был оснащён этой системой. Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

— Игру мы любим именно за живые эмоции и живых людей – с плюсами и минусами, успехами и ошибками. Даже победы, поставленные на поток, менее притягательны, чем истории преодолений, камбэков, сенсаций. Сравните сумасшедший отыгрыш «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» и 90% матчей каталонцев в чемпионате Испании, где сине-гранатовая машина просто на автомате укатывает соперников в газон, забивая им неприличное количество мячей. Один такой камбэк стоит 100 дежурных побед, потому что за ним стоят настоящие эмоции, настоящий футбол. И даже судейские ошибки пусть портят, но не убивают его. А видеоповторы – могут. Сейчас это может прозвучать нелепо, но через несколько лет или десятилетий, с ходом научно-технического прогресса, можно двинуться дальше: даёшь автоматизированные тренировки, электронных подносчиков мячей. А потом, глядишь, тренерам дадут в руки геймпады, и грань между футболом и видеоигрой сотрётся окончательно.

Почему РФПЛ не нужны видеоповторы «Зенит» предлагает ввести в РФПЛ систему автоматической фиксации взятия ворот. Недалеко до геймпадов в руках у тренеров?

Мнения читателей

rasker:

— Свершилось чудо! Осталось только установить всё это дело! А вот с этим могут тянуть годы, а то и десятилетия.

vertoletchik1955:

— Не стоит система таких денег. Это самый обыкновенный «распил». Кто-то хочет нажиться за счёт этого. Но я обеими руками «за» введение видеоповторов именно в России.

avva:

— Недешёвое удовольствие — такие зарплаты футболистам платить. А система по сравнению с этим — жалкие копейки

challenger1401:

— Не будет никаких остановок и лишних апелляций к судьям. Идёт игра, было нарушение, судья принял на поле неверное решение, играем дальше, тут пока ничего не поменялось. И тут специально обученный человек на камере увидел, что судья ошибся, в наушник ему передал. Судья исправил своё решение. Всё. А то и смешно, и грустно одновременно — вся страна видит, что судья ошибся, но эпизод уже заигран и не исправляется.