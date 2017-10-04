Фалькао или Месси? Главные претенденты на «Золотую бутсу»

Европейские чемпионаты по футболу, проходящие по системе «осень-весна», постепенно набирают ход, и мы предлагаем вашему вниманию первый обзор гонки бомбардиров за «Золотую бутсу» сезона-2017/18.
Как известно, начиная с сезона-1996/97 организаторы конкурса ввели повышающие коэффициенты к забитым мячам в зависимости от уровня национальных лиг. За основу принят рейтинг клубных турниров УЕФА.
В текущем розыгрыше в силе рейтинг за последние 5 сезонов (2012/13 – 2016/17). К забитым мячам в первых пяти лигах (Испания, Германия, Англия, Италия и Франция) применен коэффициент 2, а с 6-го места по 22-е включительно (Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария, Голландия, Греция, Австрия, Хорватия, Румыния, Дания, Беларусь, Польша, Швеция и Израиль) – 1,5. В остальных национальных чемпионатах количество очков равно количеству голов.
Наконец-то так называемая «большая пятерка» элитных лиг воссоединилась и в рамках борьбы за «Золотую бутсу», так как после довольно долгого перерыва Франция вышла на пятое место в рейтинге УЕФА, потеснив Португалию. Если в Лиге чемпионов 5-е место мало чем отличается от 6-го (третий клуб начинает борьбу со стадии плей-офф, а не с 3-го раунда), то в «Золотой бутсе» ценность голов резко возрастает.
Россия в настоящее время сохраняет 6-е место и в текущем рейтинге (сезоны-2013/14 – 2017/18), но отставание от Франции составляет 2,866 баллов. Впрочем, место в пятерке вряд ли помогло бы бомбардирам РФПЛ реально бороться за «Золотую бутсу». Дело даже не в самих голеадорах, а в количестве игр – их меньше, чем в топ-лигах. Чемпионат России состоит из 30 туров, тогда как в Испании, Англии, Италии и Франции – из 38, и только в Германии 34 игры.
Для чемпионатов с системой «весна-осень» в зачет идут результаты сезона-2017, которые начались весной и уже приближаются к финишу (в Исландии турнир уже завершился). Таких стран в Европе 11 — Беларусь, Швеция, Норвегия, Казахстан, Исландия, Финляндия, Ирландия, Латвия, Эстония, Литва и Фарерские острова. Не случайно представители этих лиг сегодня составляют большинство в топ-30, но со временем они уступят свои позиции признанным бомбардирам из ведущих чемпионатов.
Основная причина в том, что только в чемпионатах Беларуси и Швеции действует коэффициент 1,5 к забитым мячам. К тому же лидеры бомбардирских гонок этих стран (Михаил Гордейчук и Магнус Эрикссон) имеют всего по 14 голов (21 очко) за несколько туров до окончания сезона. Между прочим, некоторые бомбардиры из этих лиг не первый раз присутствуют в топ-30 наших стартовых обзоров.
Так, в сезоне-2016/17 — Клеминт Ольсен, Михаил Гордейчук, Жерар Гоу, Рауно Саппинен, Дэвид Макмиллан и Шон Магуайр; в сезоне-2015/16 — Гоу и Ольсен и в сезоне-2014/15 – сегодняшний лидер Альберт Проса и тот же Клеминт Ольсен.
«Золотая бутса — 2017/18». Текущее положение
|Игрок
|Клуб
|Страна
|Голы
|Коэф.
|Очки
|Игры
|1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
|А.Проса
Р.Фалькао
Л.Месси
Р.Саппинен
М.Гордейчук
М.Эрикссон
Ж.Гоу
П.Дибала
Ш.Магуайр
А.Бьярнасон
Р.Хунт
Ч.Иммобиле
И.Ангуло
К.Холмберг
А.Волков
О.Омойжуанфо
К.Ольсен
А.Лаваль
П.Савицкий
Е.Зубович
П-Э.Обамейянг
Р.Левандовски
Э.Кавани
Ж.Морелли
П.Йоханнесен
Д.Макмиллан
З.Бегларишвили
|«Инфонет»
«Монако»
«Барселона»
«Флора»
«БАТЭ»
«Юргорден»
«Кайрат»
«Ювентус»
«Корк Сити»
«Гриндавик»
«Левадия»
«Лацио»
«Гурник» З
«Норрчепинг»
«Калев» С
«Стабек»
«Рунавик»
«Викингур»
«Неман»
«Торпедо-БелАЗ»
«Боруссия» Д
«Бавария»
«ПСЖ»
«Левадия»
Б-36
«Дандолк»
«Флора»
|Эстония
Франция
Испания
Эстония
Беларусь
Швеция
Казахстан
Италия
Ирландия
Исландия*
Эстония
Италия
Польша
Швеция
Эстония
Норвегия
Фареры
Фареры
Беларусь
Беларусь
Германия
Германия
Франция
Эстония
Фареры
Ирландия
Эстония
|26
12
11
22
14
14
21
10
20
19
19
9
12
12
18
17
17
17
11
11
8
8
8
16
16
16
16
|1
2
2
1
1,5
1,5
1
2
1
1
1
2
1,5
1,5
1
1
1
1
1,5
1,5
2
2
2
1
1
1
1
|26
24
22
22
21
21
21
20
20
19
19
18
18
18
18
17
17
17
16,5
16,5
16
16
16
16
16
16
16
|31
8
7
31
24
25
29
7
21
22
31
7
10
26
28
23
25
25
20
24
7
7
8
20
23
25
31
* сезон завершен
Перейдем к реальным соискателям «Золотой бутсы». Сразу семеро бомбардиров из элитных лиг забили 8 и более голов за 7-8 матчей. Переход Франции на коэффициент 2 сразу же сказался –впереди этой компании нападающий «Монако» Радамель Фалькао, который отличился 12 раз (24 очка) за 8 игр. В бомбардирской гонке Лиги 1 он на 4 мяча оторвался от лучшего бомбардира прошлого сезона Эдинсона Кавани из «ПСЖ».
11 голов (22 очка) в 7 матчах у действующего обладателя «Золотой бутсы» Лионеля Месси из «Барселоны». Аргентинец с финишного отрезка прошлого сезона решил забивать голы не по одному в сыгранных играх, а по два и более или ничего. Эти 11 мячей уложились в 4 игры – 2 дубля, хет-трик и покер. В сезоне-2016/17 в последних 12 матчах у Месси было 8 дублей.
Лидерство в бомбардирской гонке Серии А захватил Пауло Дибала из туринского «Ювентуса» — 10 голов (20 очков). На мяч меньше у Чиро Иммобиле (римский «Лацио»). Дибала мог бы иметь на мяч больше, если бы реализовал пенальти в конце матча последнего тура с «Аталантой» при счете 2:2.
По 8 голов в 7 играх забили завсегдатаи бомбардирской гонки германской Бундеслиги последних сезонов Пьер-Эмерик Обамейянг (дортмундская «Боруссия») и Роберт Левандовски (мюнхенская «Бавария»). Как и Дибала, габонец не забил 11-метровый удар в последнем туре против «Аугсбурга».
В конце обзора отметим первых кандидатов на вхождение в топ-30 из лиг с коэффициентом 2:
Англия. Р.Лукаку – 7 голов. Г.Кейн, С. Агуэро, А.Мората – по 6.
Испания. С.Дзадза – 6.
Италия. Э.Джеко, Д.Мертенс – по 7. М.Икарди – 6.
Франция. Мариано, Неймар – по 6.