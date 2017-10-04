Фалькао или Месси? Главные претенденты на «Золотую бутсу»

Европейские чемпионаты по футболу, проходящие по системе «осень-весна», постепенно набирают ход, и мы предлагаем вашему вниманию первый обзор гонки бомбардиров за «Золотую бутсу» сезона-2017/18.

Как известно, начиная с сезона-1996/97 организаторы конкурса ввели повышающие коэффициенты к забитым мячам в зависимости от уровня национальных лиг. За основу принят рейтинг клубных турниров УЕФА.

В текущем розыгрыше в силе рейтинг за последние 5 сезонов (2012/13 – 2016/17). К забитым мячам в первых пяти лигах (Испания, Германия, Англия, Италия и Франция) применен коэффициент 2, а с 6-го места по 22-е включительно (Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария, Голландия, Греция, Австрия, Хорватия, Румыния, Дания, Беларусь, Польша, Швеция и Израиль) – 1,5. В остальных национальных чемпионатах количество очков равно количеству голов.

Наконец-то так называемая «большая пятерка» элитных лиг воссоединилась и в рамках борьбы за «Золотую бутсу», так как после довольно долгого перерыва Франция вышла на пятое место в рейтинге УЕФА, потеснив Португалию. Если в Лиге чемпионов 5-е место мало чем отличается от 6-го (третий клуб начинает борьбу со стадии плей-офф, а не с 3-го раунда), то в «Золотой бутсе» ценность голов резко возрастает.

Россия в настоящее время сохраняет 6-е место и в текущем рейтинге (сезоны-2013/14 – 2017/18), но отставание от Франции составляет 2,866 баллов. Впрочем, место в пятерке вряд ли помогло бы бомбардирам РФПЛ реально бороться за «Золотую бутсу». Дело даже не в самих голеадорах, а в количестве игр – их меньше, чем в топ-лигах. Чемпионат России состоит из 30 туров, тогда как в Испании, Англии, Италии и Франции – из 38, и только в Германии 34 игры.

Для чемпионатов с системой «весна-осень» в зачет идут результаты сезона-2017, которые начались весной и уже приближаются к финишу (в Исландии турнир уже завершился). Таких стран в Европе 11 — Беларусь, Швеция, Норвегия, Казахстан, Исландия, Финляндия, Ирландия, Латвия, Эстония, Литва и Фарерские острова. Не случайно представители этих лиг сегодня составляют большинство в топ-30, но со временем они уступят свои позиции признанным бомбардирам из ведущих чемпионатов.

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Основная причина в том, что только в чемпионатах Беларуси и Швеции действует коэффициент 1,5 к забитым мячам. К тому же лидеры бомбардирских гонок этих стран (Михаил Гордейчук и Магнус Эрикссон) имеют всего по 14 голов (21 очко) за несколько туров до окончания сезона. Между прочим, некоторые бомбардиры из этих лиг не первый раз присутствуют в топ-30 наших стартовых обзоров.

Так, в сезоне-2016/17 — Клеминт Ольсен, Михаил Гордейчук, Жерар Гоу, Рауно Саппинен, Дэвид Макмиллан и Шон Магуайр; в сезоне-2015/16 — Гоу и Ольсен и в сезоне-2014/15 – сегодняшний лидер Альберт Проса и тот же Клеминт Ольсен.

«Золотая бутса — 2017/18». Текущее положение

Игрок Клуб Страна Голы Коэф. Очки Игры 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. А.Проса

Р.Фалькао

Л.Месси

Р.Саппинен

М.Гордейчук

М.Эрикссон

Ж.Гоу

П.Дибала

Ш.Магуайр

А.Бьярнасон

Р.Хунт

Ч.Иммобиле

И.Ангуло

К.Холмберг

А.Волков

О.Омойжуанфо

К.Ольсен

А.Лаваль

П.Савицкий

Е.Зубович

П-Э.Обамейянг

Р.Левандовски

Э.Кавани

Ж.Морелли

П.Йоханнесен

Д.Макмиллан

З.Бегларишвили «Инфонет»

«Монако»

«Барселона»

«Флора»

«БАТЭ»

«Юргорден»

«Кайрат»

«Ювентус»

«Корк Сити»

«Гриндавик»

«Левадия»

«Лацио»

«Гурник» З

«Норрчепинг»

«Калев» С

«Стабек»

«Рунавик»

«Викингур»

«Неман»

«Торпедо-БелАЗ»

«Боруссия» Д

«Бавария»

«ПСЖ»

«Левадия»

Б-36

«Дандолк»

«Флора» Эстония

Франция

Испания

Эстония

Беларусь

Швеция

Казахстан

Италия

Ирландия

Исландия*

Эстония

Италия

Польша

Швеция

Эстония

Норвегия

Фареры

Фареры

Беларусь

Беларусь

Германия

Германия

Франция

Эстония

Фареры

Ирландия

Эстония 26

12

11

22

14

14

21

10

20

19

19

9

12

12

18

17

17

17

11

11

8

8

8

16

16

16

16 1

2

2

1

1,5

1,5

1

2

1

1

1

2

1,5

1,5

1

1

1

1

1,5

1,5

2

2

2

1

1

1

1 26

24

22

22

21

21

21

20

20

19

19

18

18

18

18

17

17

17

16,5

16,5

16

16

16

16

16

16

16 31

8

7

31

24

25

29

7

21

22

31

7

10

26

28

23

25

25

20

24

7

7

8

20

23

25

31

* сезон завершен

Перейдем к реальным соискателям «Золотой бутсы». Сразу семеро бомбардиров из элитных лиг забили 8 и более голов за 7-8 матчей. Переход Франции на коэффициент 2 сразу же сказался –впереди этой компании нападающий «Монако» Радамель Фалькао, который отличился 12 раз (24 очка) за 8 игр. В бомбардирской гонке Лиги 1 он на 4 мяча оторвался от лучшего бомбардира прошлого сезона Эдинсона Кавани из «ПСЖ».

11 голов (22 очка) в 7 матчах у действующего обладателя «Золотой бутсы» Лионеля Месси из «Барселоны». Аргентинец с финишного отрезка прошлого сезона решил забивать голы не по одному в сыгранных играх, а по два и более или ничего. Эти 11 мячей уложились в 4 игры – 2 дубля, хет-трик и покер. В сезоне-2016/17 в последних 12 матчах у Месси было 8 дублей.

Лидерство в бомбардирской гонке Серии А захватил Пауло Дибала из туринского «Ювентуса» — 10 голов (20 очков). На мяч меньше у Чиро Иммобиле (римский «Лацио»). Дибала мог бы иметь на мяч больше, если бы реализовал пенальти в конце матча последнего тура с «Аталантой» при счете 2:2.

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По 8 голов в 7 играх забили завсегдатаи бомбардирской гонки германской Бундеслиги последних сезонов Пьер-Эмерик Обамейянг (дортмундская «Боруссия») и Роберт Левандовски (мюнхенская «Бавария»). Как и Дибала, габонец не забил 11-метровый удар в последнем туре против «Аугсбурга».

В конце обзора отметим первых кандидатов на вхождение в топ-30 из лиг с коэффициентом 2:

Англия. Р.Лукаку – 7 голов. Г.Кейн, С. Агуэро, А.Мората – по 6.

Испания. С.Дзадза – 6.

Италия. Э.Джеко, Д.Мертенс – по 7. М.Икарди – 6.

Франция. Мариано, Неймар – по 6.