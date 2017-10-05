Не пущать и наказать! УЕФА против болельщиков «Спартака»

УЕФА: наша цель — не допустить болельщиков «Спартака» на матч в Севилье
УЕФА запретит болельщикам «Спартака» находиться в любой части стадиона во время выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». Эта встреча состоится 1 ноября.
Ранее дисциплинарный комитет УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей». Во время первого тайма матча в Словении в секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.
«Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА — не допустить посещение фанатами „Спартака“ матча в Севилье. Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», — сообщили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
УЕФА завёл дело против «Спартака» из-за проявления расизма в игре Юношеской лиги
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по поводу проявления болельщиками московской команды расизма во время домашней встречи Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем». УЕФА рассмотрит это дело 19 октября, сообщает пресс-служба организации.
«Ливерпуль» после матча подал жалобу в УЕФА после того, как один из их игроков юношеского состава, как считают в клубе, дважды подвергся расовому насилию во время игры в Москве (1:2).
18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.
РФПЛ выступила за введение видеоповторов
Правление российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления РФПЛ, которое состоялось 4 октября, сообщает «Спорт-экспресс».
Ранее президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, говоря о введении видеоповторов, заявил, что это очень недешёвое удовольствие, но в России к этому готовы.
По словам Мутко, одна система стоит $ 1,2 млн на стадион, а её эксплуатация — $ 100 тыс. в год.
КДК оштрафовал «Спартак» на 140 тыс. рублей по итогам матча с «Уралом»
Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Спартак» на 140 тыс. рублей по итогам матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Наказанию также подверглись «Рубин» и «Амкар» (0:1).
«По матчу „Рубин“ — «Амкар»: за скандирование болельщиками нецензурных выражений оба клуба оштрафованы на 10 тыс. рублей.
По матчу «Спартак» — «Урал»: болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения. За это клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. Также за использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 60 тысяч рублей ", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
«Зенит» оштрафован на 300 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 1/16 финала Кубка России, в котором встречались петербургские «Динамо» и «Зенит». Матч проходил 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург».
«По матчу „Динамо“ (Санкт-Петербург) — «Зенит»: за использование и бросание пиротехники болельщиками «Зенита» клуб оштрафован на 300 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Мутко — о лимите: пытаюсь объяснить Путину, что должна быть конкурентная среда
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что президент России Владимир Путин отстаивает точку зрения, чтобы в России защищали доморощенных игроков и сокращали число легионеров.
«Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится — в курсе всех дел и знает, о чём речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков, улучшения качества подготовки своих игроков. У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всё время нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских кубках и должна быть конкурентная среда.
Конечно, нужно думать о качестве легионеров. «Зенит» привозит игроков высокого уровня, а в некоторых клубах мы видим футболистов совершенно другого уровня. Если в команде 25 игроков и из них 10-11 легионеров — в чём смысл? Мы в раздумьях сейчас — то ли сохранять эту систему и добавить требования по качеству, то ли переходить на что-то другое.
Люди всегда требуют изменений. Но стабильность — это тоже движение вперёд. Вот мы приняли решение, все приспособились и понимают, как работать в этой системе координат. Я не зря сказал, что до чемпионата мира мы ничего трогать не будем. Революционных решений не будет. Должна идти последовательная работа по подготовке молодых игроков. Я много общался с Женей Бушмановым (старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов. — Прим. «Чемпионата») по работе с молодёжной и юношескими командами. Будем улучшать эту работу, и тогда всё у нас будет хорошо», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Интервью с Виталием Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».