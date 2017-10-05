100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Не пущать и наказать! УЕФА против болельщиков «Спартака»

Почему «Ливерпуль» обвинил болельщиков «Спартака» в расизме, что Мутко пытается объяснить Путину.
5 октября 2017, четверг. 00:00 Футбол

УЕФА: наша цель — не допустить болельщиков «Спартака» на матч в Севилье

УЕФА запретит болельщикам «Спартака» находиться в любой части стадиона во время выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». Эта встреча состоится 1 ноября.

Ранее дисциплинарный комитет УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей». Во время первого тайма матча в Словении в секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

«Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА — не допустить посещение фанатами „Спартака“ матча в Севилье. Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», — сообщили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Фанаты «Ливерпуля»: русские лишь сейчас дошли до того, что мы делали давно
Англичанин Пол рассуждает о фанатах, восхищается Россией и мечтает, что однажды ему не придётся платить за визу.

УЕФА завёл дело против «Спартака» из-за проявления расизма в игре Юношеской лиги

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по поводу проявления болельщиками московской команды расизма во время домашней встречи Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем». УЕФА рассмотрит это дело 19 октября, сообщает пресс-служба организации.

«Ливерпуль» после матча подал жалобу в УЕФА после того, как один из их игроков юношеского состава, как считают в клубе, дважды подвергся расовому насилию во время игры в Москве (1:2).

18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.

РФПЛ выступила за введение видеоповторов

Правление российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления РФПЛ, которое состоялось 4 октября, сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, говоря о введении видеоповторов, заявил, что это очень недешёвое удовольствие, но в России к этому готовы.

По словам Мутко, одна система стоит $ 1,2 млн на стадион, а её эксплуатация — $ 100 тыс. в год.

Вопрос дня. Вводим видеоповторы в РФПЛ? Или нет?
Руководители клубов агитируют РФС переходить на систему видеорефери, а арбитр Александр Егоров всё раскладывает по полочкам.

КДК оштрафовал «Спартак» на 140 тыс. рублей по итогам матча с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Спартак» на 140 тыс. рублей по итогам матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Наказанию также подверглись «Рубин» и «Амкар» (0:1).

«По матчу „Рубин“ — «Амкар»: за скандирование болельщиками нецензурных выражений оба клуба оштрафованы на 10 тыс. рублей.

По матчу «Спартак» — «Урал»: болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения. За это клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. Также за использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 60 тысяч рублей ", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Зенит» оштрафован на 300 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 1/16 финала Кубка России, в котором встречались петербургские «Динамо» и «Зенит». Матч проходил 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург».

«По матчу „Динамо“ (Санкт-Петербург) — «Зенит»: за использование и бросание пиротехники болельщиками «Зенита» клуб оштрафован на 300 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Мутко — о лимите: пытаюсь объяснить Путину, что должна быть конкурентная среда

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что президент России Владимир Путин отстаивает точку зрения, чтобы в России защищали доморощенных игроков и сокращали число легионеров.

«Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится — в курсе всех дел и знает, о чём речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков, улучшения качества подготовки своих игроков. У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всё время нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских кубках и должна быть конкурентная среда.

Конечно, нужно думать о качестве легионеров. «Зенит» привозит игроков высокого уровня, а в некоторых клубах мы видим футболистов совершенно другого уровня. Если в команде 25 игроков и из них 10-11 легионеров — в чём смысл? Мы в раздумьях сейчас — то ли сохранять эту систему и добавить требования по качеству, то ли переходить на что-то другое.

Люди всегда требуют изменений. Но стабильность — это тоже движение вперёд. Вот мы приняли решение, все приспособились и понимают, как работать в этой системе координат. Я не зря сказал, что до чемпионата мира мы ничего трогать не будем. Революционных решений не будет. Должна идти последовательная работа по подготовке молодых игроков. Я много общался с Женей Бушмановым (старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов. — Прим. «Чемпионата») по работе с молодёжной и юношескими командами. Будем улучшать эту работу, и тогда всё у нас будет хорошо», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Интервью с Виталием Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
5 октября 2017, четверг
01:41 Стротман не поможет сборной Нидерландов в матчах с Беларусью и Швецией
01:21 Л. Суарес провёл экскурсию по «Камп Ноу» для детей из Уругвая
01:12 Ди Канио: Борини подходит для клуба, борющегося за выживание, а не для «Милана»
00:54 Крыховяк: Эмери говорил, что в «ПСЖ» я должен был играть как Бускетс
00:53 Фернандес: раньше иногда пьяным приходил на тренировки, но понял — с меня хватит
00:51 Рабио: Неймар не ставит себя выше остальных игроков в «ПСЖ»
00:40 Фернандес: слова гимна России пока не знаю, но к ЧМ-2018 обещаю выучить
00:13 Источник: главным тренером «Баварии» до конца сезона будет Хайнкес
00:08 «Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор фанатам «Барселоны»
4 октября 2017, среда
23:59 Кордоба: игроки начинают понимать, что делает Серию А самой сложной лигой в мире
23:55 Геркус: видеоповторы — это не панацея от судейских ошибок
23:41 Рахимов: Кокорин и Смолов могут дополнять друг друга, они повзрослели, поумнели
23:36 Саутгейт: моя задача не в том, чтобы сделать игроков сборной Англии счастливыми
23:36 Оскар: был бы рад вернуться в Европу, желательно в «Челси»
23:35 «Звезда-2005» обыграла «Монпелье» в первом матче 1/16 финала женской ЛЧ
23:23 Кальехон: игроки «Наполи» верят в скудетто
23:08 Отец А. Силвы: не разрешить трансфер из-за опоздания на 14 секунд – глупо
22:59 Сакки: поведение «Баварии» по отношению к Анчелотти меня очень разочаровало
22:48 Сборная Казахстана прибыла в Румынию на самолёте с надписью «Узбекистан»
22:37 Милик выделил деньги на операцию 22-летнему футболисту из Польши
22:35 Арбелоа — о Пике: кто сеет ветер — пожнёт бурю
22:26 Лёв: слабые выступления немецких клубов в еврокубках вызывают тревогу
22:16 Жавнерчик: никакого зла на БАТЭ не держу, испытываю к нему особые чувства
22:00 Исхаков: отсутствие мечетей в Смоленске помогло «Рубину» перетянуть Бердыева
21:57 Ярмоленко: есть много недоброжелателей, которые ждут, когда я сыграю плохо
21:39 Джеррард: не терпится дождаться игр «Ливерпуля» с «МЮ» и «Тоттенхэмом»
21:24 Тохир: не уверен, что Озил покинет «Арсенал» в январе 2018 года
21:05 Зане установил новый рекорд скорости в матче АПЛ с 2014 года
20:46 «Лестер» подтвердил проигрыш апелляции на отказ зарегистрировать Адриена Силву
20:36 Джилардино: не считаю, что переход в Серию В — шаг назад или поражение
20:35 Ройс: отдал бы все деньги, чтобы снова стать здоровым и играть в футбол
20:23 Эллардайс: состав «Кристал Пэлас» достаточно хорош, чтобы не вылететь из АПЛ
20:12 Стала известна дата переигровки матча отборочного турнира ЧМ-2018 ЮАР — Сенегал
20:08 Гиггз: Бэйлу пора менять свою игру
19:51 Хуммельс: в «Баварии» говорили о новом тренере и спросили у меня кое-что
19:45 Каррера рассказал о своём отношении к возможному введению системы видеоповторов
19:42 Де Врей: те, кто говорит, что я отказался ехать в сборную Нидерландов, — глупцы
19:30 А. Егоров: не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов
19:18 Кейн: у Алли вспыльчивый характер, но подобной чепухи больше не произойдёт
19:14 Каррера: «Спартак» не выбыл из чемпионской гонки с «Зенитом»
19:04 Шевченко: я понимаю, какая на Ярмоленко сейчас нагрузка
18:44 А. Егоров: кто бы вспомнил Тофика Бахрамова, если б можно было что-то исправить?
18:29 Муравьёв: главный вопрос — кто оплатит установку и работу системы видеоповторов?
18:28 А. Егоров: пенальти в матче ЦСКА – «Уфа» вообще никаких сомнений не вызывает
18:26 Мевля: вряд ли во многих клубах Европы об игроках заботятся так, как в «Зените»
Все новости RSS
Партнерский контент