Не пущать и наказать! УЕФА против болельщиков «Спартака»

Почему «Ливерпуль» обвинил болельщиков «Спартака» в расизме, что Мутко пытается объяснить Путину.

УЕФА: наша цель — не допустить болельщиков «Спартака» на матч в Севилье

УЕФА запретит болельщикам «Спартака» находиться в любой части стадиона во время выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». Эта встреча состоится 1 ноября.

Ранее дисциплинарный комитет УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей». Во время первого тайма матча в Словении в секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

«Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА — не допустить посещение фанатами „Спартака“ матча в Севилье. Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», — сообщили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Фанаты «Ливерпуля»: русские лишь сейчас дошли до того, что мы делали давно Англичанин Пол рассуждает о фанатах, восхищается Россией и мечтает, что однажды ему не придётся платить за визу.

УЕФА завёл дело против «Спартака» из-за проявления расизма в игре Юношеской лиги

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по поводу проявления болельщиками московской команды расизма во время домашней встречи Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем». УЕФА рассмотрит это дело 19 октября, сообщает пресс-служба организации.

«Ливерпуль» после матча подал жалобу в УЕФА после того, как один из их игроков юношеского состава, как считают в клубе, дважды подвергся расовому насилию во время игры в Москве (1:2).

18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.

РФПЛ выступила за введение видеоповторов

Правление российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления РФПЛ, которое состоялось 4 октября, сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, говоря о введении видеоповторов, заявил, что это очень недешёвое удовольствие, но в России к этому готовы.

По словам Мутко, одна система стоит $ 1,2 млн на стадион, а её эксплуатация — $ 100 тыс. в год.

Вопрос дня. Вводим видеоповторы в РФПЛ? Или нет? Руководители клубов агитируют РФС переходить на систему видеорефери, а арбитр Александр Егоров всё раскладывает по полочкам.

КДК оштрафовал «Спартак» на 140 тыс. рублей по итогам матча с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Спартак» на 140 тыс. рублей по итогам матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Наказанию также подверглись «Рубин» и «Амкар» (0:1).

«По матчу „Рубин“ — «Амкар»: за скандирование болельщиками нецензурных выражений оба клуба оштрафованы на 10 тыс. рублей.

По матчу «Спартак» — «Урал»: болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения. За это клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. Также за использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 60 тысяч рублей ", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Зенит» оштрафован на 300 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 1/16 финала Кубка России, в котором встречались петербургские «Динамо» и «Зенит». Матч проходил 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург».

«По матчу „Динамо“ (Санкт-Петербург) — «Зенит»: за использование и бросание пиротехники болельщиками «Зенита» клуб оштрафован на 300 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Мутко — о лимите: пытаюсь объяснить Путину, что должна быть конкурентная среда

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что президент России Владимир Путин отстаивает точку зрения, чтобы в России защищали доморощенных игроков и сокращали число легионеров.

«Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится — в курсе всех дел и знает, о чём речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков, улучшения качества подготовки своих игроков. У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всё время нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских кубках и должна быть конкурентная среда.

Конечно, нужно думать о качестве легионеров. «Зенит» привозит игроков высокого уровня, а в некоторых клубах мы видим футболистов совершенно другого уровня. Если в команде 25 игроков и из них 10-11 легионеров — в чём смысл? Мы в раздумьях сейчас — то ли сохранять эту систему и добавить требования по качеству, то ли переходить на что-то другое.

Люди всегда требуют изменений. Но стабильность — это тоже движение вперёд. Вот мы приняли решение, все приспособились и понимают, как работать в этой системе координат. Я не зря сказал, что до чемпионата мира мы ничего трогать не будем. Революционных решений не будет. Должна идти последовательная работа по подготовке молодых игроков. Я много общался с Женей Бушмановым (старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов. — Прим. «Чемпионата») по работе с молодёжной и юношескими командами. Будем улучшать эту работу, и тогда всё у нас будет хорошо», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Интервью с Виталием Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».