Действительно ли Акинфеев сильнее Лунёва?

В этом сезоне Андрей Лунёв впечатлил всех, кто хоть сколько-нибудь следит за российским футболом. Однако Станислав Черчесов недавно заявил, что Игорь Акинфеев продолжает оставаться первым номером сборной.



«Задача других вратарей – тренироваться и доказывать обратное, — говорит тренер, — Что касается Лунёва, восхищаться пока нечем. В нашем понимании можно быть удовлетворённым, что есть стабильность, которая нас радует».

С точки зрения стабильности к Лунёву действительно не может быть никаких претензий – в матче с «Анжи» он превзошёл сухую серию Вячеслава Малафеева в «Зените» и совсем немного не дотянул до извечного рекорда Леонида Иванова.



Однако действительно ли надёжность и стабильность – главные качества Лунёва? Попробуем разобраться, уступает ли он штатному первому номеру сборной.

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Фактор 1: игра в воротах

Давний факт – оценивать игру вратарей по цифрам сложнее всего. Сухие цифры редко могут дать объективную картину – например, вратарь из команды-аутсайдера априори совершает больше сейвов, у его ворот больше моментов. Голкипер высоко играющей команды будет больше ошибаться на выходах, и точность его передач будет ниже ввиду большего риска. Или же вратарь может парировать за матч множество ударов, но большинство из них может быть нанесено не из опасных зон. Потому мы попробуем совместить статистику отражённых ударов с картой xG, где увидим, насколько опасны были удары по воротам Лунёва и Акинфеева в матчах этого сезона.



По общим показателям Акинфеев – лучший вратарь РФПЛ по игре на ленточке за последние три года. Тем не менее в этом сезоне сухая статистика не в пользу Игоря. Вот она.

Игрок Матчи Пропущено голов Ударов в створ Ударов за игру Процент отражённых ударов Акинфеев 16 14 64 4 78,1% Лунёв 18 8 54 3 85,2%

Маленькая ремарка: в прошлом сезоне Лунёв также превзошёл Акинфеева по проценту отражённых ударов – 86% против 82%.



Но тут есть два момента. Первый – по воротам Акинфеева чаще бьют из пределов штрафной. В среднем – 2,8 раз за игру. Лунёву – 1,9. Второй – тот самый xG, который обязательно нужно учесть.



Стоит сразу оговориться – данных по всем матчам в свободном доступе нет. Потому приведённые ниже карты – из последних трёх игр, по которым есть продвинутая статистика.

Из зоны штрафной площади по воротам Акинфеева было нанесено 16 ударов, семь из них – из убойных позиций. Шесть – в матче с «МЮ», четыре тем же вечером конвертировались в голы. Следовательно в трёх играх вратарь ЦСКА минимум трижды спасал команду в критической ситуации, когда вероятность пропустить гол была очень высока.



Вы можете хвалить оборону «Зенита» (в том числе и Мамману), но моменты у ворот петербуржцев – неотъемлемая часть игрового пазла в каждом матче. Из пределов штрафной площадки по воротам Лунёва было совершено 17 ударов, четыре из очень выгодных позиций. Два привели ко взятию ворот (как видно на карте, в матче с «Реалом Сосьедад» баски забили из не самого выгодного для удара положения). Как минимум два настоящих спасения в трёх матчах – тоже неплохая статистика. Тут можно поставить знак равенства.

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Фактор 2: опыт

По этому показателю Лунёв совсем не конкурент Акинфееву. Игорь уже более 10 лет защищает ворота сборной и никому ещё не дал себя подвинуть (за исключением набравшего прекрасную форму Малафеева в 2012 году). Однако, как можно судить по ошибкам Игоря на последних крупных турнирах, опыт – не залог уверенной игры. Ни один даже великий вратарь не застрахован от чудовищных ошибок на самом высоком уровне. Потому на первый план выходит крепость нервов. Невозможно залезть в голову Акинфееву и сделать однозначный вывод о его психологическом состоянии, но в последние годы по отдельным репликам чувствуется, что вся эта история с антирекордом в Лиге чемпионов и ошибками в сборной на вратаря «армейцев» давит. С этой точки зрения, пока не допускавший серьёзных ляпов и играющий исключительно на позитивном фоне Лунёв кажется более устойчивым. Пока.

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Фактор 3: сыгранность

Здесь можно продублировать первый пункт. Даже после ухода Березуцких и Игнашевича из сборной ЦСКА по-прежнему остаётся основным поставщиком защитников для сборной. По крайней мере Васин, Щенников и Фернандес точно будут находиться в расширенном списке. Однако, даже несмотря на годы совместной игры с Березуцкими и Игнашевичем, порой случались эпизоды, как с тем самым злосчастным пропущенным голом в матче с Мексикой.

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И всё же, даже несмотря на всё это, с точки зрения сыгранности Акинфеев смотрится предпочтительней. У него есть наработки по быстрому переходу в контратаку с Щенниковым и Фернандесом, опыт игры (пусть и небольшой) с Джикией, Кутеповым и Нойштедтером. Среди одноклубников Лунёва в сборной могут сыграть разве что Смольников и Жирков, которые в последнее время в основе практически не задействуются.

Фактор 4: игра на выходах

В открытом доступе информацию по этому пункту найти очень сложно, потому пришлось воспользоваться старым дедовским способом – взять на вооружение блокнот и посмотреть три последних матча «Зенита» и ЦСКА, в которых соперники создавали более пяти опасных моментов за игру. В случае Лунёва взяты игры с «Динамо», «Краснодаром» и «Реалом Сосьедад», у Акинфеева – «Ростов», «Динамо» и «Манчестер Юнайтед».



1. В таблице учитываются только перехваты пасов соперника. То есть скидки вратарю от защитников не учитываются.



2. Пункт «Не пошёл на выход» отражает ситуации, когда мяч пролетал в непосредственной близости от вратарской (или внутри неё, но вратарь предпочёл остаться на ленточке). Как в случае с первым голом Лукаку на «ВЭБ Арене».

Игрок Зафиксировал Отбил Не пошёл на выход Акинфеев 10 3 11 Лунёв 14 6 7

Максимально объективной такую статистику назвать нельзя, всё-таки у представленных матчей был разный уровень интенсивности и различная модель игры соперника («МЮ» предпочитал играть по центру, «Ростов» «грузил» с флангов). Но всё же заметно, что Акинфеев гораздо реже выходит из ворот. Чтобы снять всякие сомнения, посмотрим на статистику InStat по РФПЛ за первые 9 туров.

Игрок Игра на выходе/удачная Акинфеев 8/7 Лунёв 29/26

Фактор 4: игра ногами

Не секрет, что в последние годы диапазон действий голкиперов сильно расширился. От вратаря требуется не только классно играть на ленточке и своевременно выходить из ворот, но и исполнять роль либеро и даже начинать атаки своей команды. С этой точки зрения, все уже давно называют Акинфеева лучшим в России по игре ногами. Но сейчас это не совсем так. По крайней мере по цифрам.

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В среднем в этом сезоне Лунёв и Акинфеев совершают одинаковое количество передач за матч (23). Но в плане точности этих пасов солидное преимущество у вратаря «Зенита» — 73,6% против 57,5%. Но даже и эти цифры не так важны. О том, что вратарь и защитники могут безболезненно перепасовываться между собой хоть всю игру, не секрет. Потому рассмотрим дальние передачи. В среднем оба вратаря тоже делают одинаковое количество удачных лонгболлов, но если у Игоря до конечного адресата не доходит в среднем 9,8 передач (считая удары от ворот), то у Лунёва эта цифра составляет всего 5,8. Притом что Андрей отнюдь не стесняется искать форвардов дальними передачами. Ниже – карта пасов, из которой вы увидите, что вратарь «Зенита» помимо стандартного отыгрыша с защитниками нередко делает точные передачи на форвардов.

Подтверждает это и packing. За 12 туров Акинфеев отрезал передачами 144 футболистов соперника, в том числе 8 защитников. Лунёв намного больше – 254, 12 защитников. Серьёзный показатель вовлечённости в командную игру. У ЦСКА нет мощного форварда, который боролся бы за дальние передачи, но и Дзюба в составе «Зенита» в этом сезоне появляется не так часто, потому цифры можно считать объективными. Определённо в игре ногами Лунёв смотрится предпочтительнее.

Вывод

Можете сделать его сами. По всем показателям (кроме сыгранности) Лунёв либо приближается, либо не уступает Акинфееву. Кажется, впервые за долгое время у сборной России появилось два равноценных вратаря, каждый из которых заслуживает права играть в основе и в жёсткой конкуренции завоевать место в воротах. Впрочем, выбор, скорее всего, уже сделан.



В статье использованы данные Opta, Whoscored и паблика «Пыльный чердак»