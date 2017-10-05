«Большая семёрка» и Россия снова вместе. Кто уже попал на ЧМ-2018?

Начинается решающий этап квалификации на чемпионат мира. В группах осталось сыграть по два матча, потом победители и побеждённые разъедутся по домам (в разном настроении), а застрявшие посередине останутся драться за оставшиеся путёвки в стыковых матчах. Хотя осталось всего два тура, команд, которые уже забронировали себе места на турнире, всего семь, не считая России. И некоторые из них – не самые очевидные, кхм, фавориты. Но начнём с привычного – с Европы.

Бельгия

Только одна команда в девяти группах уже гарантировала себе поездку в Россию. Это Бельгия. А чего ещё вы ждали от команды, у которой в группе атаки Эден Азар, Ромелу Лукаку, Янник Карраско и Дрис Мертенс? В полузащите конкуренция такая же – даже Раджа Найнгголан не проходит в состав, хотя и обижается по этому поводу.

Успехи Бельгии нельзя объяснить только невероятно мощным составом. Ещё одна причина – у сборной наконец появился тренер. Ну, в смысле, тренер и раньше как бы присутствовал… Но всё-таки называть Марка Вильмотса тренером, соответствующим по уровню игрокам сборной, – это слишком большой комплимент. С Роберто Мартинесом всё иначе.

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Он громко заявил о себе ещё в Чемпионшипе с «Суонси», потом транзитом через «Уиган» оказался в «Эвертоне»… И траур по ушедшему Дэвиду Мойесу мгновенно прекратился. Оказалось, что старомодный шотландец не выжимал максимум из состава. Можно было не биться головой в потолок с прямолинейным британским футболом, а сделать шаг в сторону и подняться на этаж выше. Мартинес любит, когда его команда контролирует мяч, играет позиционно, любит техничных футболистов. Всё это у него сейчас есть.

Бельгия спокойно проводит турнир, лишь раз в восьми матчах сыграв вничью. Лучше всего о команде говорит сумасшедшая разница голов: плюс 32 при ненормальных же 35 забитых мячах. Очевидно, за такую разницу нужно сказать спасибо Гибралтару, но группа в целом оказалась для бельгийцев простоватой. Хотя играть против компактных и жёстких команд, которые садятся в штрафную, команда Мартинеса не любит. 1:1 дома и 2:1 в гостях с Грецией – показатель уязвимости к такой тактике.

Фото: Reuters

Бразилия

Перелетаем через океан (представьте себе, что вы читали эту фразу 10,5 часа) и попадаем в зону КОНМЕБОЛ. Квалификация в Латинской Америке – памятник абсурдности отборочного турнира. На континенте всего 10 команд. Шесть из них – в топ-20 в рейтинге ФИФА. Но только четыре гарантированно попадают не чемпионат мира. Так что можно не сомневаться: в Россию точно не поедет как минимум одна сильная сборная.

Все эти переживания могут волновать чилийцев или аргентинцев, но не бразильцев. Удивительно, как долго Бразилия ждала и не могла дождаться такого тренера, как Тите. Оказывается, в сборной не только полно звёзд, но и вообще очень сбалансированный состав. На каждой позиции есть игроки, хотя бы претендующие на звание лучшего в своём амплуа. Тите не устроил революцию, но вывел команду из-под давления, расслабил раздевалку и наконец добился баланса в игре.

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Назвать стартовый состав бразильцев бывает трудно: Тите часто играет от соперника. Ресурсов хватает для самых разных вариантов. Конкуренция в центре защиты: под Мирандой и Тьяго Силвой сидят Маркиньос и Давид Луис, в полузащите, где Ренато Аугусто и Паулиньо заставили всех забыть, что они играют в Китае (Паулиньо уже не нужно и заставлять), а ещё есть Фернандиньо. Ну и по соседству с безоговорочным лидером Неймаром регулярно находится место сразу четверым игрокам атаки (но только не Халку). Коутиньо, Фирмин, Виллиан и Габриэл Жесус – только один из вариантов. Сомнения вызывает только позиция вратаря. Алисон пока хорош в «Роме», но тут нужно время – все бразильские вратари хороши отрезкам, вопросы возникают на дистанции.

Тите не только нашёл место на поле для всех сильнейших, он ещё и популярен среди болельщиков. И у него хорошие отношения с Неймаром. В общем, пока бразильская сборная выглядит командой без слабых мест.

Мексика

Мы хорошо представляем себе эту команду, потому что ещё не забыли сейвы Гильерме Очоа, пасы Хавьера Акино, голы Орибе Перальты и Ирвина Лосано. Особенно Ирвина Лосано. Добавьте Карлоса Велу, Хавьера Эрнандеса (Чичарито) и Хесуса Корону, и получится примерный состав группы атаки сборной на чемпионате мира. Тренер Хуан Карлос Осорио допускает сознательный крен в сторону атакующих игроков, хотя играет по схеме 4-2-3-1. Мексика не только много атакует, но и старается навязывать высокий прессинг. Это не слишком разумно, но ведь мы говорим о сборной Мексики.

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Мексика очаровывает нейтральных болельщиков, но часто не берёт своё в матчах, где может выиграть. Впрочем, команд уровня Гондураса, Канады и Сальвадора это не касается. Им Мексика не оставила ни шанса. На следующем этапе отбора, попав в общую группу с сильнейшими командами зоны, команда Осорио идёт первой, уже гарантировала себе место на чемпионате мира, но без феерии. 18 очков в восьми матчах, ничьи с США, Панамой и Коста-Рикой. Лучше всех у мексиканцев по-прежнему Чичарито.

Иран

Из Латинской Америки и из Азии на чемпионат мира отбирается одинаковое количество команда – по 4,5. Логично: с одной стороны, Бразилия, Колумбия, Аргентина, Чили и так далее, а с другой – Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия и так далее. Все равны. Ладно, по крайней мере, благодаря этой системе квот есть шанс отправиться на чемпионат мира у воюющей Сирии…

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Но вернёмся к Ирану. Групповой турнир в Азии уже закончился, так что иранцы свободны даже от формальных официальных матчей. Они отдыхают. Среди иранцев хватает знакомых. Милад Мохаммади – основной и в «Ахмате», и в сборной. Сердара Азмуна представлять не нужно, в Иране он важнейший игрок, чьи победные или сравнивающие счёт голы принесли команде 10 очков из 22 в группе. Саид Эзатоллахи дебютировал за сборную уже по ходу отборочного цикла к ЧМ и стал важным игроком.

В последних 10 матчах Иран забил 10 голов. Тренер Карлуш Кейруш старается привить организованную игру в защите. На уровне азиатских сборных получается отлично: сборная пропустила всего дважды в группе с Южной Кореей, причём оба гола – в последнем туре с Сирией, для которой это был по факту матч навылет.

Южная Корея

Южная Корея играла в одной группе с Ираном и забила в ней почти столько же голов, сколько Иран – 11. При этом пропустила 10. Наверное, это исчерпывающе характеризует силу этой сборной. Вы знаете Сон Хын Мина и больше никого – в принципе, и необязательно. Кстати, для корейских футболистов, которые хотят уехать в другой чемпионат, самое популярное направление – Китай.

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Тренирует корейцев местный тренер Син Тхэ Ён: помимо клубов родной страны он работал ещё и в Австралии. Возможно, в южнокорейском футболе это считается престижным… К 48 годам он не успел получить солидного стажа, так как большую часть карьеры провёл на различных должностях в различных штабах. Главным тренером он проработал полтора года в клубе «Соннам Ильва Чунма» — и сразу взял азиатскую Лигу чемпионов. Теперь пришло время выиграть что-то со сборной. Шутка, выход на ЧМ – уже успех, тем более что Сирию удалось обойти всего на два очка.

Фото: Reuters

Япония

Эту команду уже давно нельзя считать экзотической. Половина сборной имеет опыт игры в европейских клубах либо играет в Европе сейчас. В каждой линии есть игроки, за игрой которых мы наблюдали. Хироки Сакаи закрепился в основе «Марселя», Майя Ёсида – основной в «Саутгемптоне». Юки Кобаяси второй год играет в «Херенвене», про Синдзи Кагаву все знают. А есть ещё Юто Нагатомо из «Интера». Над ним посмеиваются болельщики, но кто бы ни был тренером миланцев – хоть Рафа Бенитес, хоть Роберто Манчини, хоть Лучано Спалетти, Нагатомо рано или поздно становился основным фланговым защитником. В группе атаки сразу четыре футболиста представляют Бундеслигу. Сомнительно представляют: на троих Осако, Харагути и Асано забили один гол, но хотя бы есть ещё Йосинори Муто, который в «Майнце» забил уже три.

В общем, в Японии собралась команда средних по индивидуальному мастерству футболистов с европейской тактической подготовкой. Основная схема – оборонительная 4-2-3-1 с переходом на 4-4-2 в защитной фазе. Руководит этой компанией Вахид Халилходжич, тренер, который сумел вывести менее конкурентоспособный Алжир в плей-офф чемпионата мира. Должно быть интересно.

Саудовская Аравия

Почти всю дистанцию арабы прошли в ногу с Японией. Но в последних турах споткнулись, проиграли Австралии и ОАЭ и отпустили лидеров. Даже победа в очном матче в последнем туре не помогла догнать Японию. Но помогла обойти Австралию по разнице мячей и выйти на ЧМ напрямую, без стыков. Отличный темп, учитывая, что все игроки сборной играют в местном чемпионате.

Голландец Берт ван Марвейк заставил саудитов играть от обороны. Болельщикам нравился результат, на игры сборной приходили по 30-40 тыс. болельщиков, а на последний матч квалификации против Японии собралось 60 тыс. Всё было здорово. Пока Саудовская Аравия не уволила тренера. История получилась странной: конфликт с местной федерацией начался во время переговоров по продлению контракта. По новому контракту Марвейк должен был просить разрешения на выезд из страны. «Я хочу поехать с этой командой на чемпионат мира, но у меня нет выбора. Нельзя допускать, чтобы кто-то начинал объяснять тебе, как именно нужно делать твою работу. После успеха вмешательство стало очень сильным».

В итоге Берт ушёл, а сборная осталась без тренера, который вывел её на чемпионат мира. Взамен пригласили Эдгардо Баусу. Того, который приезжал в Каталонию, чтобы уговорить Месси вернуться в сборную. И у которого ничего в сборной не получилось. Неожиданный вариант. Он пока не провёл с командой ни одного матча.