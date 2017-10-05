Сборная Испании без каталонцев, «Барса» из каталонцев: как это выглядит

Сколько воспитанников играет в «Барсе»? Как будет выглядеть испанская сборная без каталонцев? Вас удивят ответы на оба вопроса.

Итоги референдума по отделению Каталонии от Испании до сих пор непонятны, об этом мы писали здесь. Из-за этого неясно, что же будет с местным футболом: продолжит ли «Барселона» играть в Ла Лиге, а каталонцы — выступать за сборную Испании. К примеру, защитник «Барсы» Херард Пике, кажется, готов уйти из национальной команды из-за политики.

Херард Пике готов уйти из сборной Испании. Это серьёзно? Пике пора переходить из футбола в политику.

«Барселона» только из каталонцев

Представим, что Каталония всё-таки выйдет из состава Испании. Естественно, для «Барселоны» это не пройдёт бесследно: скорее всего, команда покинет чемпионат Испании и будет искать себе другую лигу. Если французская Лига 1 или АПЛ не примет «Барсу», то ей придётся играть… в чемпионате Каталонии. И, скорее всего, в команде останутся только местные воспитанники.

Основная проблема «Барселоны» при отсутствии футболистов извне — вратарская позиция. Долгое время в клубе было негласное правило: голкипер должен быть только каталонцем. Фанаты «Барсы» плакали, но терпели выходки Виктора Вальдеса. С недавних пор в команде попеременно играют немец Тер-Штеген и голландец Силлессен. Тем временем единственный чистокровный каталонец среди всех вратарей в системе клуба — 24-летний Альберто Варо, третий вратарь «Барселоны-В».

Фото: Reuters

Защита «Барсы» почти не изменится — разве что придётся переставить опорника Серхио Бускетса на позицию центрбека. Зато средняя линяя будет выглядеть по-другому. Скорее всего, останется Андрес Иньеста. Формально культовый для «Барсы» футболист не из Каталонии — он родился в области Кастилья — Ла-Манча. Но Иньеста живёт в Барселоне с 12 лет и, как сам не раз признавался в интервью, уже чувствует себя и каталонцем, и испанцем одновременно. Однажды полузащитник даже сыграл за сборную Каталонии, правда, в далёком 2004 году. Компанию ему составит Серхи Роберто, а также самый ценный актив «Барселоны-В» прямо сейчас — «новый Хави» по имени Карлес Аленья, который уже успел дебютировать за основу.

В нападении «Барсы» сейчас тоже не слишком много своих воспитанников. Каталонца Херарда Деулофеу клуб вернул только минувшим летом, многострадальный Пако Алькасер родился в Валенсии, а остальные — иностранцы. Так что здесь клубу снова придётся вытаскивать футболистов из дубля. Там, как ни странно, блистают футболисты из Гондураса, Бразилии и Камеруна. Так что в нападении у «Барсы» два «ноунейма»: центрфорвард Марк Кардона и правый нападающий Карлес Перес.

Однако есть у каталонцев и варианты для усиления извне. Например, каталонцем считается вингер «Монако» и сборной Сенегала Бальде Кейта, который родился недалеко от Жироны. В защиту можно вернуть Марка Бартру из «Боруссии», Мартина Монтойи из «Валенсии» или Виктора Альвареса из тульского «Арсенала». Да-да, он тоже каталонец и даже провёл шесть лет в «кантере» «Барсы».

Сборная Испании без каталонцев

Как следствие сборная Испании своих каталонцев лишится. Таких игроков, из числа тех, кто регулярно вызывается или недавно вызывался в сборную, всего семь: Пике, Альба, Бартра, Бускетс, Фабрегас и Серхи Роберто, а также Андрес Иньеста, раз уже мы отнесли его к каталонцам. Примерно так выглядит сильнейший состав «красной фурии» без них.

В этой сборной Испании каталонских футболистов уже нельзя назвать главными лидерами. В отборочных матчах чемпионата мира на семерых они забили один гол — он на счету игрока запаса Серхи Роберто в ворота сборной Лихтенштейна. Заменить Бускетса в опорной зоне уже не так трудно с появлением Сауля и Ильярраменди. В центре обороны есть Аспиликуэта и Начо, слева — Монреаль или Морено. Видимо, самим каталонцам всё же нужнее сборная Испании, чем наоборот.

Херард Пике и Иско Фото: Reuters