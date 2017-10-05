Именно сейчас должно решиться, приедет ли Месси на ЧМ-2018

5 октября. Черногория – Дания

Давно подмеченная особенность футбольного менталитета – в матчах сборных, где решается, кто поедет на крупный турнир, мы болеем не за конкретную команду, а за игроков, способных раскрасить чемпионат только своим присутствием. В прошлых стыках никто не жалел Данию, её симпатичный комбинационный стиль, дедушку Мортена Ольсена, потому что за Швецию топила персональная фанатская армия Златана Ибрагимовича. И вы тоже наверняка хотели, чтобы на Евро-2016 приехал Ибра, а не Дания.

За два года кое-что изменилось – один датчанин дорос до статуса суперзвезды, пока этого никто не замечал. Пять лет назад Кристиан Эриксен хотел быть похож на Месута Озила, теперь Эриксен – его оппонент в дерби Северного Лондона, лучше исполняющий штрафные и намного интенсивнее работающий без мяча. Пока Озил выключается из игры, Эриксен прессингует, провоцирует отбор, а потом мощно разгоняет атаки «Тоттенхэма» вместе с Алли и Кейном. Эриксена давно бы считали настоящей суперзвездой, если бы не два факта – он скромен и играет за «Тоттенхэм». Для датчан Эриксен тоже гиперполезен – подстраивается под скидки двух нападающих-громил, Йоргенсена и Корнелиуса, гонит передачами на ход юркого Систо и пуляет со штрафных, как его когда-то учил Деннис Бергкамп.

Фото: Reuters

Не нравится такая звезда? Ладно, у Черногории есть альтернатива – можно притопить за Стевана Йоветича, чья лёгкость теперь нужна «Монако» и Леонарду Жардиму, и динамовца Фатоса Бечирая. Но Эриксен всё же звезда другого калибра. Даже в сравнении с Йоветичем.

5 и 10 октября. Сирия – Австралия

В азиатской конференции уже начались стыковые матчи, и для сборной Сирии они точно станут главными в истории. Если сирийцы пробьются на чемпионат мира, за этот сюжет для вышибающей слезу киноленты о футболе будут бороться лучшие сценаристы Голивуда. Дело не только в войне, разбивающей страну на несколько лагерей. В военной Сирии футбол в упадке, в лагере исламистов даже запрещают его смотреть, но жители выходят на площадь в Дамаске смотреть ключевой матч с Ираном, сходят с ума на 93-й минуте, а сирийский комментатор матча рыдает в прямом эфире. Никакой тактики, никакого индивидуального класса – всё решает бешеный настрой.

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С Австралией сирийцы снова не будут иметь преимущество домашнего поля – сборная проводит домашние матчи в Малайзии, где она ожидаемо никому не интересна. Но матч перед пустыми трибунами станет для игроков сборной Сирии главным в жизни. А может, и одним из главных – если сирийцы выбьют крепкую команду Анге Постекоглу, очаровавшую на Кубке конфедераций, придётся пройти ещё одно испытание, командой из североамериканской зоны со страшной аббревиатурой КОНКАКАФ.

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9 октября. Уэльс – Ирландия

Ух. Самые жирные сливки группы, где на чемпионат мира изначально претендовали четыре равные команды, и самое мощное британское мясо, которое вообще можно было представить. Сборные Уэльса и Ирландии вроде не пост-хардкорные британские группы, но всё равно устроят на поле слэм и мошпит – будет много толчков, тычков, подкатов, столкновений и гримас. Ещё в сентябрьском матче Ирландии с Сербией, когда фактически была решена судьба прямой путёвки на ЧМ-2018, градус был высоченный: проигрывая, ирландцы давили, получили численное преимущество, навалились всем составом вместе с трибунами, кинули в штрафную защитников, обложили сербов постоянными навесами… Это не был зрелищный футбол, но это была мощнейшая война, где все оставили последние силы.

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А теперь представьте, что на поле встретятся сразу две такие команды. Уэльс, в отличие от Ирландии, ещё ни разу не проиграл в нынешнем отборе, так что имеет лишнее очко перевеса и может парковать «автобус» с первой минуты. Но что случится, если жестокий навал ирландцев, сопровождаемый жёсткими стыками и бранью на поле, всё-таки сработает?

6 октября. Турция – Исландия. 9 октября. Украина — Хорватия

В единственной группе, где четыре команды по-прежнему имеют шанс на прямую путёвку, стыки и проваленный цикл, возможно всё. У Турции, Исландии, Украины и Хорватии примерно одинаковый график – несложный матч с одним из аутсайдеров группы, финнами или косоварами, и битва с прямым конкурентом. Причём турки и украинцы, проигрывающие лидерам два очка, играют свои матчи дома – так что интрига закручена до предела. Домашняя победа на 99 процентов открывает дорогу как минимум в стыки. Домашняя ничья ставит подножку сопернику, но лишает шансов на чемпионат мира. Победа в гостях с большой вероятностью обеспечивает первое место (велика вероятность, что или исландцы, или хорваты оступятся).

Запредельно закрученный сюжет делают ещё интереснее сами пары. Когда играют противоположные по национальному менталитету сборные – горячие турки и ледяные исландцы – главным становится навязывание своей философии сопернику, и здесь домашняя атмосфера должна помочь горячей команде Мирчи Луческу растопить исландский лёд. Если не получится – всегда можно свалить вину на судью. Вывеска матча Украины и Хорватии проще: одна из самых индивидуально сильных сборных Европы сыграет против команды с поймавшими кураж Коноплянкой и Ярмоленко.

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10 октября. Португалия – Швейцария

Здесь градус будет ниже, чем в других европейских стычках. Пока большинство сборных сражается за место в стыковых матчах, Португалия и Швейцария «всего-то» разыграют прямую путёвку. Швейцарцы в комфортном положении – лишние три очка и 2:0 в домашнем матче, – но вы же знаете, что случается с Криштиану Роналду в ключевых матчах. Он превращается в машину. Победа отправит на чемпионат мира Португалию, умеющую играть на результат лучше многих сборных мира. Правда, кто бы в итоге ни попал в стыковые матчи, он будет явным фаворитом противостояния – Швейцария по качеству игры давно приближается к уровню грандов, а Португалия чемпион Европы, если вы ещё не забыли.

Весь отбор в Южной Америке

Здесь всё настолько запутанно, что нужно объяснить каждую зацепку.

Бразилия уже на чемпионате мира. Уругвай – почти на нём: впереди матчи с аутсайдерами, Боливией и Венесуэлой, и даже боливийское высокогорье вряд ли помешает растерять накопленный гандикап. Боливия и Венесуэла как раз точно не едут к нам. А всё остальное напоминает перестрелку в джунглях: двое выживут, один получит незначительные раны, трое упокоятся среди лиан. Ещё сильнее всё запутается, если Парагвай внезапно победит в Колумбии, а Эквадор – в Чили. Тогда разрыв между третьим и восьмым местами будет составлять 3, в худшем случае 4 очка.

Главный вопрос касается сборной Аргентины – сможет ли Хорхе Сампаоли за пару дней подладить функционал команды и сыграть на победу? Лео Месси серьёзно рискует не попасть на чемпионат мира, пока Сампаоли экспериментирует и пытается уместить Месси с Пауло Дибалой одновременно. Впереди два матча, где другой специалист отложил бы эксперименты, и ключевой будет сыгран уже сегодня – со сборной Перу, способной предложить то, что аргентинцы ненавидят. Крепкий характер и организацию игры. Победа сделает шансы на прямой выход очень весомыми, любой другой исход может отправить даже за черту пятёрки лучших.

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Ну и рискуем не увидеть на чемпионате мира заводную торсиду сборной Чили. Даже если Парагвай будет обыгран, «ла роха» наткнётся на бразильцев, не отдающих свои очки просто так и наращивающих свой отрыв в отборочной группе. Тогда нужно будет смотреть на результат матча Аргентины и Перу, болеть за их соперников и надеяться, что Колумбия к тому времени не потеряет мотивацию. И правда турнирные джунгли.

А ещё

Почти полная развязка отбора состоится в Африке. Там всё прозрачно – никаких стыков, по лучшей команде из пяти групп едут на чемпионат мира. Обладатель кубка Африки Камерун и самая яркая сборная континента на ЧМ-2014 Алжир уже точно не поедут в Россию – из их группы готова отобраться Нигерия. С большой вероятностью путёвку на чемпионат мира обеспечит себе Тунис, а в остальных группах возможны варианты. Марокко может отобрать у Кот-д’Ивуара лидерство в гостевом очном матче, а Уганда, фанатично играющая на 0:0, 1:0 и 0:1, – сотворить сенсацию и обогнать Египет, от которого пока отстаёт на два очка.

Самая непонятная ситуация – в самой ровной группе. Проигрыш Сенегала в Южной Африке был аннулирован из-за доказанного воздействия судьи на результат: посмотрите, какой пенальти поставили сенегальцам, и всё поймёте. Теперь Сенегал, Буркина-Фасо и Кабо-Верде в неравных условиях – все проведут по два матча в октябре, но сенегальцы переиграют матч с ЮАР уже в ноябре, когда будет известна диспозиция в группе. Логика процветает.

Видео можно посмотреть в YouTube Afrik-Foot.

В зоне КОНКАКАФ Коста-Рика почти обеспечила себе поездку на чемпионат мира, зато сборная США из 8 матчей квалификации выиграла всего два. «Звёздно-полосатые» балансируют на грани, главный ответственный за неудачу давно найден (Юрген Клинсман), а конкуренты – в первую очередь сборная Панамы – оказались неожиданно крепкими. Победа США над Панамой практически гарантирует американцам поездку на чемпионат мира, но тогда мимо нас точно пройдёт безудержное веселье. Оно случится, если Штаты закончат отбор четвёртыми – тогда США сыграет в стыковых матчах либо с Австралией (таких мощных интернациональных стыков в борьбе за путёвку на ЧМ давно не было), либо с Сирией. Тогда просто можно будет улыбаться каждому чиновнику, слепо вешающему нам лапшу на уши со словами, что в футболе нет места политике.