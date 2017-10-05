Самые пожилые тренеры Европы. Больше всего им рады в России

После молодого и энергичного Пепа Гвардиолы «Бавария» поставила на опыт. У мюнхенского гранда и так был самый возрастной тренер в Бундеслиге, а теперь, похоже, будет старейший в Европе – по крайней мере среди коллег, трудящихся на элитном уровне. По утверждениям немецких СМИ, 72-летний герр Хайнкес готов ненадолго возобновить карьеру после четырёхлетнего простоя ради мюнхенского клуба. Замечательный повод провести перепись наставников-долгожителей Старого Света.

Рамки поиска при составлении рейтинга мы задали достаточно широкие, чтобы ненароком никого из заслуженных ветеранов не обидеть – 30 высших дивизионов по рейтингу УЕФА, все национальные команды Европы и – бонусом – Китай, радушно принимающий ныне не только престарелых футболистов, но и специалистов предпенсионного (а иногда и пенсионного) возраста.

Луиджи Дельнери («Удинезе») – 67 лет 1 месяц 13 дней

Старожил «кальчо» остаётся одним из самых востребованных тренеров на родине. Луиджи никогда не чурался предложений, от которых корифеи цеха презрительно воротили носы – оттого избежал длительных пауз в карьере. У болельщиков фамилия Дельнери ассоциируется с «Кьево», в который он приходил дважды и где в начале века удостоился звания тренера года. Но есть в его послужном списке и более серьёзные бренды – такие, как «Порту», «Рома», «Ювентус». С осени 2016-го Дельнери наставляет «Удинезе», и делает это неплохо, коль скоро перед началом сезона получил на подпись новый контракт.

Арсен Венгер («Арсенал») – 67 лет 11 месяцев 13 дней

Арсен и «Арсенал» столь же неразрывно связаны в представлении людей, как Лондон и Биг Бен, Россия и медведи. Другие периоды в жизни Венгера тоже были, но так давно, что могут показаться небылью. Более двух десятилетий француз командует лондонскими «канонирами» – и до сих пор не пресытился! С месье Венгером «Арсенал» завоевал более полутора десятков национальных трофеев – только с международными не сложилось. Пока не сложилось – ведь он ещё повоюет…

Ларс Лагербек (сборная Норвегии) – 69 лет 2 месяца 19 дней

Большого игрока из Ларса не получилось – зато вышел сильный тренер. Девять лет Лагербек отработал в сборной родной Швеции – в тандеме с коллегой Сёдербергом и самостоятельно, а после 60 решился покинуть пресловутую зону комфорта и отправился в Нигерию. Это ему мы обязаны незабываемой командой Исландии, очаровавшей мир летом 2016-го во Франции. А в начале 2017 года Лагербек поспешил на выручку соседям-норвежцам, где получил возможность планомерно готовить сборную уже к следующему циклу (в этом что-либо исправить даже такому мастеру было практически нереально).

Марчелло Липпи (сборная Китая) — 69 лет 5 месяцев 24 дня

Вот уже пятилетку поднимает футбол в Поднебесной Липпи. Почему бы и нет, если в Европе всё что можно выиграно, а в Азии твои услуги более чем щедро оплачиваются? Четыре сезона чемпион мира 2006 года добросовестно отслужил «Гуанчжоу Эвергранд», а осенью 2016-го пошёл на повышение — в национальную команду. С окладом 20 млн долларов в год…

Марчелло Липпи и Зинедин Зидан Фото : Reuters

Джампьеро Вентура (сборная Италии) – 69 лет 8 месяцев 22 дня

Решение итальянских футбольных чиновников доверить «голубую эскадру» Вентуре, мягко говоря, неоднозначно восприняли на Апеннинах. Смущало портфолио кандидата: ни одного серьёзного трофея за спортивную жизнь. Успешным стартом в квалификации Вентура рассеял скепсис общественности, но ненадолго – до разгромного поражения от испанцев в сентябре. Чтобы возродить в нации веру в сборную – и свои организаторские способности заодно, – Вентуре во что бы то ни стало нужно побеждать в плей-офф и не опростоволоситься в России. Иначе даже действующий контракт может не спасти от увольнения.

Дик Адвокат (сборная Нидерландов) – 70 лет 9 дней

Наш старый добрый знакомый собирался завершить карьеру по окончании сезона-2016/17, но продлил её по настоятельной просьбе чиновников Футбольного союза Нидерландов. Бросить родную сборную в беде Маленький Генерал не мог, сумеет ли спасти – большой вопрос. Отставание в три очка от второго места не оставило оранжевым права на ошибку в последних турах квалификации. Сами по себе победы над Беларусью и Швецией ещё не гарантируют оранжевым путёвки в стыковые матчи – они ещё и должны быть достаточно крупными. При равенстве очков первым делом будет учитываться разница мячей, а она у голландцев пока значительно хуже, чем у шведов – +5 против +11. Если Дику всё же удастся прорваться в финал, это будет красивое окончание карьеры – в стране, где любят и помнят.

Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 70 лет 1 месяц 27 дней

Возглавив клуб детства и юношества, Ходжсон красиво закольцевал свою футбольную историю. О более символичном финише карьеры трудно и мечтать – недаром от китайских миллионов летом отказался. Молодёжь пока не слишком почтительно обходится с «дедушкой»: Пеллегрино 1:0 выиграл, Гвардиола – 5:0, Моуринью – 4:0. Семь туров – 0 очков – после такого старта у любого акционера сдадут нервы. Но Ходжсон – слишком культовая фигура для британского футбола, чтобы оценивать его одной меркой с другими. Он свой кредит доверия ещё не исчерпал.

Рой Ходжсон Фото: Reuters

Юрий Сёмин («Локомотив») – 70 лет 4 месяца 24 дня

Юрий Палыч и на 71-м году остаётся эффективным «машинистом» – загляните в таблицу РФПЛ, если ещё в этом сомневаетесь. Трудно определить, кто кому дал больше – «Локомотив» Сёмину или Сёмин «Локомотиву» — да и нужно ли? Практически всеми своими медалями и трофеями «железнодорожники» обязаны этому человеку. Ну да что я вам рассказываю – вы и без меня это прекрасно знаете. Такими легендарными людьми дорожить надо, а не исподтишка к выходу подталкивать…

Плач по Палычу. Главное о сезоне «Локомотива» Юрий Сёмин должен был возглавить «Локомотив» хотя бы ради того, чтобы оживить двух самых ярких игроков «железнодорожников».

Фабио Капелло («Цзянсу Сунин») – 71 год 3 месяца 18 дней

Минимум дважды – во время работы со сборными Англии и России – анонсировал скорый уход на покой Дон Фабио, и всякий раз что-то его удерживало. Летом 2017-го он позволил себя уговорить инвесторам «Цзянсу Сунин»: то ли соскучился по серьёзному делу за два года беззаботной жизни, то ли предложение было из тех, от которых не отказываются.

Фабио Капелло Фото: Reuters

10 миллионов за выход с пенсии. Капелло в Китае: куда, зачем и почём Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло возобновляет тренерскую карьеру, согласившись на выгодное предложение из Китая.

Гаджи Гаджиев («Амкар») – 71 год 11 месяцев 7 дней

Ни у кого не повернётся язык упрекнуть Гаджи Муслимовича в старомодности или неактуальности – он и на 72-м году открыт новым тенденциям в мире футбола и потому конкурентоспособен. Колоссальный опыт и талант психолога позволяют Гаджиеву разглядеть талант там, где другие в упор не видят, а его команде – периодически прыгать выше головы. То, что «Амкар» при более чем скромных финансовых и кадровых ресурсах стабильно держится в середине таблицы – в первую очередь его мудрого Профессора заслуга.

Мирча Луческу (сборная Турции) – 72 года 4 месяца 6 дней

Недолго сидел без работы после отставки в Петербурге Мирча Михайлович – уже через пару месяцев принял новый вызов. Неудивительно, что поступил он из Турции – страны, в которой Луческу становился чемпионом с двумя разными клубами и в которую чуть ли не ежегодно (а то и по два раза за сезон) сватался прессой, будучи наставником донецкого «Шахтёра». Несмотря на грустное расставание с «Зенитом», румынскому Мистеру наверняка приятно будет ещё раз заглянуть в Россию – следующим летом. Но для этого его турецким парням следует ударно провести финиш отборочного цикла – обыграть Исландию и Финляндию.

Мирча Луческу Фото: Reuters

Юпп Хайнкес — 72 года 4 месяца 26 дней