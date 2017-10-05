«А где бутсы?» Как сборная России тренировалась под присмотром детей

Кокорин перепутал усы с шампанским! Как тренируется сборная России Поливалки, форс-мажор с электричеством, гость Бышовец, приколы Габулова и слова Кокорина — всё самое интересное с тренировки в Новогорске.

Тренировка сборной России в Новогорске началась не так, как обычно. Дело в том, что на неё в рамках программы «Лыжи мечты» приехали дети с ограниченными возможностями. Ребята очень любят футбол, да и сами занимаются спортом, несмотря на свои диагнозы: катаются на лыжах, роликах, а некоторые из них даже гоняют мяч.

Основателем программы является актёр Сергей Белоголовцев, который тоже приехал в Новогорск. На доброе дело его подтолкнула личная история: сын Женя родился с ДЦП. Вместе с женой они перепробовали все возможные методики лечения, а однажды решили поставить сына на горные лыжи. И уже через несколько недель заметили прогресс. Чуть позже Белоголовцевы запустили проект «Лыжи мечты», в рамках которого помогали детям с подобными диагнозами. С тех пор реабилитационная программа подарила тысячам ребят и их родителей надежду – многие начали ходить, говорить и чувствовать себя гораздо лучше.

— Вот наши красавцы! – с улыбкой говорит Белоголовцев, представляя Станиславу Черчесову детей.



— А бутсы где? – спрашивает главный тренер сборной.



— Ждём! От вас, — раздаётся голос из толпы.



— Надо мне, мне, мне! Не ему и не ему. Только мне, — говорит мальчик лет семи.



— На следующий год уже будем в бутсах, — обещает Белоголовцев. – А вот – персональный болельщик Игоря Акинфеева, — показывает он на мальчишку в шарфе ЦСКА.



— Ну что, готовы к встрече с футболистами? – спрашивает Черчесов, пока раздаёт автографы.



— Да, да! Конечно, готовы, — наперебой кричат они.

Станислав Саламович сфотографировался с детьми и их родителями и неспешно направился в сторону поля. Футболистов долго ждать не пришлось: через несколько минут они начали подтягиваться на тренировку. Несмотря на проливной дождь, каждый подошёл к ребятам, оставил автограф и перекинулся с ними парой слов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Мальчик Саша, который болеет за ЦСКА, кажется, был счастлив больше остальных. Вы только посмотрите, как он улыбается на общей фотографии!

После тренировки к журналистам вышел Станислав Саламович.

— Порой сидишь в кабинете, углубляешься в свою работу и не замечаешь, что вокруг. Подобные акции заставляют нас посмотреть на жизнь иначе, — сказал он. — Детям я бы пожелал не терять оптимизма, быстрее вставать на ноги — как в прямом, так и в переносном смысле — и не забывать болеть за нас. Сегодняшняя тренировка стала особенной не по содержанию, а по эмоциям — ребята были немного эмоциональнее, чем обычно. Я чуть меньше включал рычаги. Вы сами видели, что футболисты положительно восприняли эту акцию. Все же понимают, что это жизнь. Несмотря на дождь, все вышли и с удовольствием пообщались с ребятами. Я даже поиграл с детьми, передавал им мяч. Кстати, у них хорошо получалось. Но я не поддавался — это исключено!

Тренировочное занятие сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитник сборной России Владимир Гранат отметил, что дети – хороший пример в том, как нужно добиваться своих целей.

— Станислав Саламович сказал, что сегодняшняя тренировка стала особенной.

— Мы рады участвовать в таких акциях. Дарить улыбки детям — это самое приятное, что может быть. Подобные моменты трогают, непросто встречаться с такими ребятами, потому что мы все взрослые люди, у которых есть дети. Но они для нас — хороший пример того, как нужно добиваться своих целей.



— Не мешает ли то, что живёте на базе с другими спортсменами?

— Это никак не сказывается на подготовке. Мы с ними почти не пересекаемся, только пару раз в бане встретились. Там все равны!

— Разбирали уже соперника?

— Пока нет. Думаю, тренер нам всё расскажет. Сам про Корею я мало что знаю, помню лишь, что играли с ней на чемпионате мира.



Также с журналистами пообщался нападающийДмитрий Полоз.

— Сегодня на тренировке было много тактики, — рассказал он. — По приезде два дня восстанавливались после игр за клубы, на третий день были нагрузки посерьёзнее, а сегодня полтора-два часа уделили именно тактическим моментам и стандартам.

— Станислав Саламович говорил, что с Кореей должны играть подвижные футболисты.

— У нас все нападающие такие — Кокорин, Смолов… И даже Заболотный! Он хоть и форвард таранного типа, но достаточно быстрый!