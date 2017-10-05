С детства за… Главные долгожители всех 16 клубов РФПЛ: кто они

Спорим, вы не знаете, кто раньше сыграл за «Рубин» – Гекдениз или Рыжиков?

Мы с коллегами задались вопросом, кто дольше всего играет в каждом клубе РФПЛ. Решили, что эта тема заслуживает отдельного материала. В общем, теперь никому не придётся бороздить архивы – мы всё сделали за вас.

Есть несколько вариантов подсчёта. В качестве стартовой точки мы взяли дебютную игру за основную команду. То есть обучение в школе и матчи молодёжной команды не учитываются. Кроме того, мы выбираем тех, кто непрерывно выступает за свой клуб. Если футболист уходил в аренду, то его счётчик обнуляется.

«Амкар»

Пётр Занев (31 год)

Дебютировал: 16 июля 2013 года

Непрерывный стаж в клубе: 4 года, 2 месяца, 20 дней

Занев в «Амкаре» застал, как Черчесов отправлял в дубль Пеева и Сиракова. Это не то чтобы очень давно, но вполне прилично.

«Анжи»

Магомед Мусалов (23 года)

Дебютировал: 30 мая 2015 года

Непрерывный стаж в клубе: 2 года, 4 месяца, 6 дней

Вы удивитесь, но главный старожил «Анжи» выступает за команду меньше двух с половиной лет! Вот такая текучка кадров. Конкретно Мусалов поработал в Махачкале с шестью тренерами (Ташуев, Сёмин, Агаларов, Врба, Григорян, Скрипченко). И поиграл за команду в ФНЛ.

«Арсенал»

Анри Хагуш (31 год)

Дебютировал: 3 марта 2015 года

Непрерывный стаж в клубе: 2 года, 7 месяцев, 3 дня

Застал ещё Аленичева, вместе с которым вылетел из РФПЛ. Хагуш – единственный из действующих футболистов «Арсенала», кто выступал за Тулу в сезоне-2014/15.

«Ахмат»

Ризван Уциев (29 лет)

Непрерывный стаж в клубе: 8 лет, 0 месяцев, 16 дней

Свой первый матч в РФПЛ Уциев провёл в 2005 году против «Локомотива». Тогда в воротах у «Локо» стоял ещё Сергей Овчинников! Правда, следующий матч за взрослую команду «Терека» случился лишь через четре года, которые включили в себя в том числе аренду в «Кавказтрансгаз-2005».

«Динамо»

Антон Шунин (30 лет)

Дебютировал: 21 апрель 2007 года

Непрерывный стаж в клубе: 10 лет, 5 месяцев, 15 дней

Если где-то можно сомневаться в самом преданном действующем футболисте, то только не в «Динамо». Шунин обогнал конкурентов с невероятным запасом. На втором месте идёт Алексей Козлов, который в «Динамо» с 2014 года.

«Зенит»

Александр Анюков (35 лет)

Дебютировал: 12 марта 2005 года

Непрерывный стаж в клубе: 12 лет, 6 месяцев, 24 дня

Анюков является рекордсменом «Зенита» по количеству матчей в еврокубках (94 игр). Защитник пришёл в «Зенит» в 2005 году, владельцем клуба был ещё не «Газпром» (да, было и такое!), а банкирский дом «Санкт-Петербург».

«Краснодар»

Жоаозиньо (28 лет)

Дебютировал: 12 марта 2011 года

Непрерывный стаж в клубе: 6 лет, 6 месяцев, 24 дня

Достаточно сказать, что 165-сантиметровый хавбек выступает в РФПЛ так же давно, как и вообще ФК «Краснодар». То был переходный сезон, когда в чемпионате России ещё существовал «Спартак» Нальчик. До Жоаозиньо в «Краснодар» пришёл только Мартынович, но он уходил на год в аренду в «Урал».

«Локомотив»

Маринато Гилерме (31 год)

Дебютировал: 12 июля 2009 года

Непрерывный стаж в клубе: 8 лет, 2 месяца, 24 дня

Гилерме приехал в «Локомотив» ещё в 2007-м, но два сезона в России вратарь пропустил из-за двух тяжелейших травм. Голкипер рассказал, каково ему было в тот период. Однако он пережил случившееся и стал единственным футболистом «Локо», который застал четырёх разных президентов (Сёмина, Наумова, Смородскую, Геркуса).

«Ростов»

Александр Гацкан (33 года)

Дебютировал: 19 августа 2008 года

Непрерывный стаж в клубе: 9 лет, 1 месяц, 17 дней

2008-й год! Это когда случился мировой финансовый кризис, сборная России взяла бронзу на Евро, а доллар стоил 25 рублей. А «Ростов» тогда играл в первом дивизионе, который был далек от того, чтобы называться как сейчас – ФНЛ.

«Рубин»

Сергей Рыжиков (37 лет)

Гекдениз Карадениз (37 лет)

Дебютировали: 16 марта 2008 года

Непрерывный стаж в клубе: 9 лет, 6 месяцев, 20 дней

Оба пришли в команду, которая к тому моменту ещё ни разу не выигрывала чемпионат России! Уже с Рыжиковым и Караденизом «Рубин» в первом же сезоне взял золото.

Рыжиков: если бы не «Рубин», играл бы за «Спартак» Вратарь «Рубина» рассказал, как хотел уйти в «Спартак», почему его не взяли в ЦСКА и зачем он хочет отравить голкипера «Реала».

«СКА-Хабаровск»

Владислав Никифоров (28 лет)

Непрерывный стаж в клубе: 7 лет, 6 месяцев, 9 дней

Владислав родом из Хабаровского края. Он играл ещё в 2005 году за «СКА-Энергию» в ЛФЛ. Правда, затем он уходил на три года в «Химки», поэтому отсчёт идёт с 2010 года.

«Спартак»

Дмитрий Комбаров (30 лет)

Дебютировал: 21 августа 2010 года

Непрерывный стаж в клубе: 7 лет, 1 месяц, 15 дней

Комбаров выступал за «Спартак», ещё когда «в Валеру верили». Более того, это было первое пришествие Карпина. Кстати, если бы не пункт об арендах, то самым бывалым игроком «Спартака» был Ананидзе. Он в 2013 году на один сезон отлучался в «Ростов».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Тосно»

Рустем Мухаметшин (33 года)

Дебютировал: 11 июля 2015 года

В клубе: 2 года, 2 месяца, 25 дней

Из нынешних футболистов «Тосно» только Мухаметшин тренировался в команде и при Переверайло, и при Парфенове.

Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

«Урал»

Александр Данцев (32 года)

Дебютировал: 4 апреля 2011 года

Непрерывный стаж в клубе: 6 лет, 6 месяцев, 2 дня

Тогда 20-летний Олег Шатов ещё только осваивался в качестве лучшего игрока «Урала» по версии болельщиков и ещё не перешёл ни в «Анжи», ни в «Зенит».

Фото: РИА Новости

«Уфа»

Павел Аликин (33 года)

Азамат Засеев (29 лет)

Дебютировали: 24 апреля 2011 года

Непрерывный стаж в клубе: 6 лет, 5 месяцев, 12 дней

Оба футболиста пришли в «Уфу» в 2011 году, когда команду тренировал Андрей Канчельскис. Футболисты прошли с клубом и ПФЛ, и ФНЛ. Респект!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА

Алексей Березуцкий (35 лет)

Дебютировал: 8 мая 2002 года

В клубе: 15 лет, 4 месяца, 28 дней

Березуцкий – главный из всех динозавров в этой статье. Страшно представить! Защитник дебютировал в ЦСКА в тот момент, когда Владимир Путин президентствовал лишь один полный год.

Фото: РИА Новости