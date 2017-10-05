Фанат, не «ухай» чернокожим. Это опасно

Если тебе не наплевать на «Спартак», футбол и самого себя.

В среду вечером мне позвонил британский журналист из The Moscow Times и предложил сделать интервью.

— Если сегодня Англия обыграет Словению, то мы квалифицируемся на чемпионат мира в Россию. Я смотрел вашу передачу «Нефутбольная страна» и отдельно знаю, что вы путешествовали по городам чемпионата на поездах вместе с иностранными журналистами.

Следующие полчаса мы мило беседовали о готовности стадионов, особенностях региональной кухни, настроении простых людей, но в итоге пришли к вопросу, без которого интервью о России невозможно.

— Простите, но как вы относитесь к проблеме расизма? – немного сконфузился он. — Актуальна ли она?

— У вас отличный русский, вы ведь в Москве живете? – переспросил я.

— Да, уже несколько лет.

— Когда вы в последний раз слышали об избиении чернокожего?

— Не могу вспомнить.

— Хорошо. Знаете, как перед чемпионатом Европы в Польше и Украине Сол Кэмпбелл в фильме BBC пугал темнокожих фанатов? Он говорил: «Вы вернетесь оттуда в гробах». В итоге сами же британские фанаты отправили пустые гробы Кэмпбеллу. Был ли в Украине, где националистические движения развиты мощнее, чем в России, хоть один расистский инцидент?

— Нет.

— Поэтому меня есть уверенность, точнее, очень высокий уровень ожиданий, что точно также дружно и миролюбиво чемпионат пройдет и в России.

— Я тоже в это верю.

Дуги Бримсон: говорить англичанам правду о России — мочиться против ветра Пока болельщики «Ливерпуля» и «МЮ» гуляют по Москве, автор книг о фанатской культуре рассказывает, почему у них на родине всё плохо.

***

Расизм – не коренная проблема русских трибун. Футбол скорее страдает от маргинальности субкультуры, при которой фанаты не просто выделяют себя из общества, но и раздвигают рамки поведения значительно шире, чем это допущено законодательством.

Расизм, которого не было. Европейцы о матче «Спартак» — «Ливерпуль» Блогеры из 8 стран посмотрели матч ЛЧ в Москве и впечатлились не «Ливерпулем», а атмосферой на арене. Ничего скандального они не услышали.

Одна из таких тем «за гранью» – имитация обезьяньего уханья в сторону темнокожих футболистов. Из-за этой шалости в матче с «Манчестер Сити» без зрителей в еврокубках уже играл ЦСКА, а сейчас под угрозой «Спартак».

Вчера я перечитал гигантское количество твитов и новостей о том, что на самом деле «уханья» не было, что все это выдумки мафии из УЕФА, что против «Спартака», ЦСКА или всей России ведется информационная война.

Так вот это бред, потому что черным в России ухают и ухали всегда. Происходит это не только в Лиге чемпионов, но чуть ли не в каждом туре внутреннего чемпионата. Другое дело, что к именно к расизму эти звуки имеют лишь косвенное отношение или вовсе фальшивое отношение.

Объясняется этот феномен несколькими пунктами.

1. Фанаты поддерживают темнокожих футболистов, выступающих за их команды.

2. Сами футболисты годами дают одинаковые интервью: ни до, ни после матчей их цвет кожи вызывает не агрессию, а скорее положительный интерес.

3. «Уханье» не слышится в течение всего матча.

4. Оно возникает в особенных эпизодах: при провокациях от темнокожих футболистов или во время эмоциональных моментов матчей.

5. Вы можете сказать, что на фанатских трибунах вообще и в «Зените» нет черных, но у меня есть и другой — темнокожая Даша пробила уже 27 выездов за Питер. Все с ней нормально.

Видео можно посмотреть по этой ссылке

И здесь мы возвращаемся к маргинализации. Уханье в конкретной среде — самый банальный способ оскорбить темнокожего человека. Эта ситуация вряд ли отличается от дразнилок лысого «лысым». Кудрявого – «кудрявым». Жирного – «жирным». Итальянца – макаронником. Русского – медведем или пьяницей. Вы разве не видели, сколько раз Булыкину дарили бутылку и как угорали над ним во время матчей в Голландии?

В маргинальной среде действительно нет понимания, почему «банана-мама» в адрес Широкова или московского «Динамо» — смешно, а в адрес темнокожего – почти 282 статья? Им не ясно, почему одного белого вратаря весь матч можно называть «петухом», одного большого белого форварда – «геем», но за «обезьяной» при чернокожем может возбудить всю Европу.

Субкультура реально чувствует двойные стандарты: ведь это все точно такой же угар, желание поржать, вывести соперника из равновесия, ничего больше.

И у фанатов из России есть определенное право так считать, потому что в подсознании и генетике нашего обывателя отсутствует вина перед чернокожими и понимание их боли. В отличие от Европы, мы не колонизировали Африку. В отличие от США, мы делали рабами не черных, а самих себя. Для нас слово «негр» исторически не несет и не должно нести никакого дополнительного значения.

Но у нас все-таки есть интеллект. Есть масса источников получения информации. Есть адаптация к жизни в 21 веке, ее законам и моральным нормам. Есть способность уважать и сострадать. Есть вообще много разных причин, чтобы считать «уханье» в адрес чернокожих таким же стыдным поступком, как снять штаны и покакать в вагоне метро.

Нужно это понимать и помнить. И знать, что угар когда-нибудь заканчивается. Уверен, если «Спартак» получит от УЕФА наказание за расизм перед чемпионатом мира, то делом займется «центр Э» (подразделение по борьбе с экстремизмом РФ), и тогда уже не клуб, а многие наивные шутники, простые парни, окажутся под реальной угрозой. И оправдываться и что-то объяснять будет поздно.

Будьте осторожны, фанаты, не «ухайте» черным.

«Ухайте» белым. В нашем справедливом мире так можно.