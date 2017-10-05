Озил хочет получать £ 350 тысяч в неделю. Почему шантаж не пройдёт

Персона Месута Озила — одна из самых обсуждаемых в последние дни. Через своих представителей он сообщил боссам «Арсенала», что не собирается продлевать контракт, который заканчивается следующим летом. Единственный вариант, при котором немец готов остаться на «Эмирейтс», — если его зарплату поднимут до £ 350 тыс. (около € 395 тыс.) в неделю. Таких астрономических сумм в Премьер-лиге пока никто не получает. Поль Погба — лидер рейтинга, но и ему капает всего по £ 280 тыс. Думаю, что найдутся миллионы болельщиков, которые согласятся с тем, что и француз не отрабатывает контракт. Но требования Озила — это самый настоящий шантаж вкупе с мошенничеством.

Видео можно посмотреть на официальном канале Месута Озила в YouTube.

Почему это мошенничество? Не будем сейчас цитировать уголовный кодекс Великобритании, да даже Российской Федерации. Но любой здравомыслящий человек понимает, что Озил попросту никогда не сможет играть на уровне такой зарплаты. Безусловно, если он получит эти деньги, это уже будет проблемой работодателя, которому некуда деть столь существенную сумму. Озил же и дальше будет жить припеваючи, играя за сезон 3-4 действительно ярких матча.

Сейчас в «Арсенале» Озил получает жалкие £ 140 тыс. Для сравнения лучший бомбардир прошлого сезона, блистательно проводящий и нынешний чемпионат Гарри Кейн не так давно продлил соглашение с «Тоттенхэмом», по которому будет зарабатывать £ 100 тыс. Как говорится, почувствуйте разницу.

Единственный вариант, при котором немец готов остаться на „Эмирейтс“, если его зарплату поднимут до £ 350 тыс. (около € 395 тыс.) в неделю.

Безусловно, «канониры» не будут соглашаться на наглые запросы Озила. Сейчас у лондонцев есть мечта — продать немца в январе, чтобы сэкономить деньги на зарплате и что-то получить за трансфер. Даже Арсен Венгер уже опустил руки, хотя про Месута всегда говорили, что он абсолютно венгеровский игрок. Но настоящим лидером «Арсенала» он так и не стал. Ему совершенно точно не хватает характера, чтобы быть главной звездой.

В сборной Германии, где вокруг Озила все эти годы находятся люди с харизмой Лама, Нойера, Мюллера, Клозе, Хуммельса, он выполняет свою функцию. К нему нет особых претензий. Но с трудом можно вспомнить матчи, где бы Озил вытаскивал «бундестим». Кстати, сейчас Йоахим Лёв не вызвал полузащитника «Арсенала» в сборную, хотя тот уже поправился. Можно всё это увязать с травмой. Но у Германии такое количество опций в полузащите, что никто и не задумается над тем, что сегодня в Белфасте Озила не будет на поле. Не исключено, что, занимаясь своими контрактными делами, Месут потеряет место в национальной команде.

Несмотря на то что по статистике за всё то время, что Озил находится в Премьер-лиге, он лучший по количеству созданных голевых шансов и результативных передач, английские эксперты отмечают, что его уход не станет катастрофой для «Арсенала». Даже близко потерю немца нельзя сравнивать с переходами Робина ван Перси в «МЮ» или Сеска Фабрегаса в «Барселону». Да и возможный трансфер Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити» куда больнее ударит по «канонирам».

Пол Мерсон уже позволил себе едкое высказывание в адрес Озила: «Он не является игроком мирового класса. Посмотрим на футболистов мирового уровня. Они все работают. Озил этого не делает».

Статистика Озила во многом завязана на стиле игры его клуба. Но в прошлом сезоне он сделал лишь 9 голевых передач, и это шестой показатель в АПЛ, который вдвое меньше, чем у Кевина де Брёйне. Сейчас модно критиковать Венгера, это можно делать без всяких причин. Но совершенно точно французского специалиста можно пожурить за приглашение Озила. Он не разглядел заранее, что этот человек не может быть лидером в топ-команде. В «Вердере» мог, но не в «Реале» и «Арсенале». Покупая немецкого плеймейкера, Венгер говорил, что он выведет команду на новый уровень. Но за это время «канониры» лишь раз стали вторыми в АПЛ, при этом пропустив «Лестер». В итоге ставка на Озила привела к тому, что «Арсенал» остался без Лиги чемпионов.

Сейчас британские СМИ наперебой сообщают об интересе Жозе Моуринью к фигуре Месута Озила. Они знакомы по работе в «Реале», португалец высоко оценивает талант немца. Но смотришь на игру «Юнайтед» и не понимаешь, чьё место на поле может занять Озил. Мхитаряна? Это был бы очень странный размен, учитывая фантастическую игру армянского кудесника. Газеты уже рисуют схему, при которой «Манчестер Юнайтед» будет играть по схеме 4-4-2 с одним опорным хавбеком, а Озил расположится под нападающими. При этом Мхитарян и Погба расположатся по флангам либо в середине появится ромб. Изобразить на бумаге можно всё что угодно.

Но очевидно, что с Озилом «МЮ» может потерять в мобильности. Команда получит игрока, который практически не участвует в отборе, ленится. При этом на лавке на постоянной основе окажутся Рэшфорд, Марсьяль, Мата. А если мы ещё вспомним про зарплатные запросы немца, то такой переход и вовсе выглядит фантастикой. Моуринью рискует разрушить то, что строил полтора года. Думаю, многим звёздам «Юнайтед» не понравится, что Озил будет получать более солидное жалованье.

Озил не является игроком мирового класса. Посмотрим на футболистов мирового уровня. Они все работают. Месут этого не делает.

Гораздо более реальным видится вариант, при котором летом «МЮ» поборется за Леона Горецку. Вот такие работоспособные, и при этом умеющие абсолютно все на футбольном поле игроки точно всегда были нужны Моуринью. К тому же платить за ещё одного хавбека сборной Германии не придётся.

Моуринью заинтересовался Горецкой

Говорят, что миланский «Интер» как всегда готов подобрать то, что плохо лежит. Но слабо верится, что в Серии А возможно получать в неделю более 300 тыс. евро. Далеко не факт, что такой контракт чемпион мира может получить и в Китае, где меняется политика в отношении легионеров.

И в итоге Месут Озил, уверенный в своей уникальности, рискует остаться у разбитого корыта. После провала в «Арсенале» немногие клубы захотят строить игру вокруг столь особенного футболиста. Если всё-таки вариант с «МЮ» окажется лишь выдумкой английских журналистов, то Озилу придётся умерить свой аппетит. Да и это ему не гарантирует место в топовом клубе, будь то английском, итальянском или немецком. Не исключено, что придётся заново завоёвывать авторитет в команде без суперзвёзд. Остаётся пожелать Месуту одуматься, пока ещё не поздно, пока можно всё изменить и остаться на вершине. А иначе новая глава в его собственной биографии не появится.