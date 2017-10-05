Сколько пасуют и забивают в РФПЛ по сравнению с топ-лигами

Вопрос дня. Вводим видеоповторы в РФПЛ? Или нет? Руководители клубов агитируют РФС переходить на систему видеорефери, а арбитр Александр Егоров всё раскладывает по полочкам.

Какие европейские чемпионаты самые зрелищные, сильные и ровные? Эти темы остаются дискуссионными, несмотря на клубный рейтинг УЕФА. Многие, к примеру, считают, что уровень РФПЛ за последние два-три года значительно упал, однако Россия, вопреки проблемам, связанным с финансовым кризисом, активно набирает очки в еврокубках и получила на будущий сезон третье место в Лиге чемпионов. Возможно, более объективную информацию нам поможет получить исследование, проведённое CIES Football Observatory. Эксперты этой организации подготовили статистику, проанализировав почти 20 тысяч матчей за последние два года в 35 лучших европейских чемпионатах. Выводы делались на основе трёх факторов: работы игроков и команд с мячом, открытости футбола и баланса сил соперников.

Управление мячом

Первый индикатор при сравнении лиг – способность команд распоряжаться мячом. Здесь учитывается процент точности передач. Статистика позволяет делать выводы о техническом мастерстве футболистов, стиле игры, а также о том, какое давление оказывается на владеющих мячом.

Логично, что по проценту точности передач в группе лидеров находится пятёрка ведущих европейских чемпионатов – Италия (1-я), Франция (2-я), Англия (5-я), Испания (6-я) и Германия (7-я). Удивляет скорее присутствие среди топов Швеции (3-я) и Израиля (4-й), ведь представители этих стран, мягко говоря, не сверкают в еврокубках. Прежде всего эти цифры объясняются тем, что в шведской и израильской лигах оказывается недостаточно высокое давление на владеющую мячом команду. Кроме того, в Израиле зачастую совершается контроль мяча ради самого контроля, а не обострения, то есть игре, если так можно выразиться, не хватает вертикальности.

В лучших чемпионатах собраны техничные футболисты, а команды стремятся активно играть в пас. Из топ-10 по рейтингу УЕФА только Украина и, как ни странно, Португалия несколько отстают в этом смысле – там точность передач в среднем ниже 80 процентов. Причина в несбалансированности турниров, большой разнице между ведущими клубами и остальными. В РФПЛ (8-е место) точность передач почти на уровне немецкой Бундеслиги – 81 процент.

Если же мы взглянем на количество передач за минуту владения мячом, то тут первые пять мест занимаю те, кому «положено» – Германия, Франция, Италия, Испания, Англия. Следом идёт Польша, а потом Россия. В ведущих лигах быстро распоряжаются мячом, выше и средняя продолжительность фазы владения. Скажем, в английской Премьер-лиге она равняется 15 секундам, а в Чехии – лишь 12. Зато Швеция с Польшей далеки от первых позиций. Очевидно, у местных команд нет нужды или возможности настолько быстро двигать мяч, чтобы раскачать оборону противника. Чемпионат Нидерландов тоже заметно отстаёт.

Степень открытости игры

Следующая часть исследования касается того, насколько открытый, зрелищный футбол предлагают болельщикам в разных странах. Самый простой, но полезный показатель баланса в игре – это статистика среднего количества голов за матч. Свою роль опять же играет разница в мастерстве и стилистических особенностях команд. РФПЛ, к сожалению, одна из самых нерезультативных европейских лиг. В чемпионате России забивается лишь 2,28 гола за 90 минут. Более скучный футбол разве что в Греции и испанской Сегунде, да ещё израильские любители перекатывать мяч находятся рядом с нами.

Среди топовых первенств выделяются испанская Примера (2,86) и немецкая Бундеслига (2,83). Французская Лига 1 пока чуть-чуть отстаёт (2,61). Веселее всего на футболе в Швейцарии – 3,16 гола за игру. В тройке самых результативных также чемпионаты Нидерландов (2,98) и Швеции (2,94).

Есть информация и по количеству реального игрового времени, затраченного на один гол. В чемпионате Швейцарии оно составляет чуть более 16 минут. Бельгийским и шотландским болельщикам тоже лучше не опаздывать на трибуны к началу матча. А вот в России нужно ждать забитый мяч полтайма, точнее, 23 с половиной минуты. При этом аналитики подчёркивают, что длительность реального игрового времени выше в тех лигах, где мощнее конкуренция.

Баланс сил соперников

Клубный рейтинг УЕФА учитывает выступления лучших представителей стран в еврокубках, однако не позволяет сделать точные выводы по поводу того, каков средний уровень конкретного чемпионата. Допустим, в Португалии «Порту» с «Бенфикой», как правило, спокойно выигрывали одной левой у большинства соперников по Примейре, что помогало им сохранить достаточно сил для успешного выступления на международной арене. Благо класса «драконам» и «орлам» для этого хватало.

Аналитики из CIES Football Observatory оценили баланс сил в лигах, исходя из двух статистических показателей. Во-первых, это разница в количестве ударов по воротам, которые наносили соперники в каждом матче. Причём ударов из пределов штрафной, а не просто нанесённых издали наобум. Интересно, что самые близкие по уровню команды оказались собраны во вторых дивизионах чемпионатов Германии, Испании, Франции, Англии и Италии. Там разница в количестве ударов колебалась в среднем от 3,51 до 3,85. В чемпионате России команды тоже в целом сопоставимы по силам – 3,88. Если брать высшие дивизионы, то мы в этом отношении чуть-чуть уступаем только Румынии и Польше. Много равных по классу оппонентов во французской Лиге 1 (3,95), а вот в английской Премьер-Лиге, наоборот, одни заметнее превосходят других (4,56). Самые же несбалансированные чемпионаты в Хорватии (5,11), Украине (4,96) и Нидерландах (4,94).

Другой ценный показатель – разница в количестве передач между соперниками за матч. Цифры подтверждает, что во вторых дивизионах топ-5 европейских чемпионатов лидеры, середняки и аутсайдеры максимально близки друг к другу. Смотря на эти данные, понимаешь, почему российский главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий говорит о невероятной сложности Чемпионшипа.

Чемпионат Швейцарии, как выясняется, не только самый результативный, но и, возможно, самый ровный из высших лиг. По крайней мере, если брать статистику именно передач (119). Зато в РФПЛ значительно чаще можно встретить ситуацию, когда более классная команда активно играет в пас, а её противник быстрее избавляется от мяча (164, 8-е место). В сильнейших европейских чемпионатах похожая картина. Первую строчку занимает Германия (195), достаточно близки к ней Англия (176), Италия (166), Франция (165) и Испания (158).

С точки зрения исследователей, сложнейшая задача – интерпретация информации с учётом контекста. Скажем, высокая средняя результативность не обязательно свидетельствует о силе лиги, а владение мячом не всегда гарантирует большое количество ударов из штрафной и голевых моментов. Статистика ценна, когда понимаешь взаимосвязь причин.