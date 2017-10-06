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Роберт Левандовски
Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

Левандовски бьёт рекорды, Англия и Германия едут на ЧМ в Москву

Отборочные матчи ЧМ – 2018, тренер-ветеран для «Баварии» и другое – в обзоре главных новостей дня.
6 октября 2017, пятница. 00:00 Футбол

Левандовски установил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Армении.

Таким образом, в активе форварда «Баварии» теперь 15 голов в девяти играх нынешнего отборочного турнира. Этот показатель является новым рекордом европейских отборочных циклов чемпионатов мира.

Предыдущий рекорд принадлежал немецкому форварду Герду Мюллеру и португальскому нападающему Кришитану Роналду (по 14 голов). При этом Роналду сравнялся по голам с Мюллером также в нынешнем отборочном цикле. У Криштиану есть два матча в запасе, чтобы опередить Левандовского в бомбардирской гонке и установить новый рекорд, в то время как у поляка в запасе только одна встреча.

Левандовски стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хетт-трик за сборную Польши в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Армении.

29-летний форвард отличился за национальную команду в 50-й раз и стал лучшим бомбардиром в её истории.

Предыдущий рекорд принадлежал Влодзимежу Любаньскому, который забил за сборную Польши 48 голов.

Левандовски дебютировал в национальной команде в 2009 году и провёл в её составе 90 матчей.

Сборная Англии обыграла Словению и досрочно обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018

В матче 9-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Англии принимала на своём поле команду Словении. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на четвёртой компенсированной минуте записал на свой счёт форвард Гарри Кейн. Таким образом, сборная Англии набрала 23 очка и досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице группы.

В другом матче, который проходили параллельно, сборная Шотландии на своём поле вырвала победу в матче с командой Словакии (1:0), забив гол в концовке встречи. Гости играли вдесятером с 23-й минуты после того, как вторую жёлтую карточку получил бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак. А гол в собственные ворота в этой встрече провёл другой бывший игрок питерской команды Мартин Шкртел.

В ещё одной встрече сборная Мальты в родных стенах сыграла вничью с командой Литвы (1:1).

ЧМ-2018 - Европа. Группа F. 9-й тур
05 октября 2017, четверг. 21:45 МСК
Англия
1 : 0
Словения
1:0 – Кейн – 90+4

Германия досрочно пробилась на ЧМ-2018, обыграв в гостях Северную Ирландию

Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 и обеспечила себе участие в мировом первенстве.

В первом тайме в составе немцев отличились Себастьян Руди и Сандро Вагнер, а на 86-й минуте вопрос о победителе снял Джошуа Киммих. В самом конце встречи хозяева смогли отквитать один гол усилиями Джоша Мадженниса. Итоговый счёт — 3:1 в пользу гостей.

В параллельном матче группы C Норвегия в гостях разгромила Сан-Марино — 8:0. Мохамед Эльюнусси стал автором хет-трика.

Турнирное положение в группе C после 9-го тура: 1. Германия — 27 очков; 2. Северная Ирландия — 19; 3. Чехия — 12. 4. Норвегия — 10; 5. Азербайджан — 10; 6. Сан-Марино — 0.

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 9-й тур
05 октября 2017, четверг. 21:45 МСК
Северная Ирландия
1 : 3
Германия
0:1 – Руди – 2, 0:2 – Вагнер – 21, 0:3 – Киммих – 86, 1:3 – Мадженнис – 90+3

Победа Дании над Черногорией не позволила Польше досрочно выйти на ЧМ-2018

В матче предпоследнего тура группы E отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Дании в гостях с минимальным счётом обыграла команду Черногории. Единственный гол на 16-й минуте забил Кристиан Эриксен. Этот результат не позволил сборной Польши, занимающей первое место в группе, досрочно завоевать путёвку на чемпионат мира в России.

В другом матче этой группы сборная Румынии на своём поле выиграла со счётом 3:1 у команды Казахстана, которую тренирует российский специалист Александр Бородюк.

В заключительном туре сборная Польши 8 октября примет команду Черногории, а датчане в тот же день сыграют дома с румынами.

Турнирное положение в группе E: 1. Польша — 22 очка; 2. Дания — 19; 3. Черногория — 16; 4. Румыния — 12; 5. Армения — 6; 6. Казахстан — 2.

ЧМ-2018 - Европа. Группа E. 9-й тур
05 октября 2017, четверг. 21:45 МСК
Черногория
0 : 1
Дания
0:1 – Эриксен – 16

Хайнкес подтвердил, что получил предложение от «Баварии»

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подтвердил, что получил предложение возглавить мюнхенский клуб. Об этом 72-летний специалист рассказал в интервью RP Online.

«Ясности пока нет. Мне нужно сначала проанализировать всё это. Прошло четыре с половиной года с тех пор, как я покинул «Баварию», футбол изменился», — сказал Хайнкес.

Немецкий специалист рассказал, что встречался с президентом «Баварии» Ули Хёнессом, председателем правления Карл-Хайнцем Румменигге и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. В ходе беседы Хайнкесу предложили возглавить команду до лета 2018 года.

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Арустамян: 23 марта в «Лужниках» сборная России сыграет с командой Бразилии

Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в марте будущего года сборная России проведёт в Москве товарищескую встречу с командой Бразилии, а также поведал, как в будущем в РФПЛ может измениться лимит на легионеров.

«Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве сборную России ждёт товарищеская игра против Испании на стадионе „Спартак“. Это правда. Правда и в том, что вторым спарринг-партнёром может стать команда Аргентины.

РФС уже согласовал с аргентинцами матч, даже согласован гонорар, но главная проблема — у Аргентины плохо дела идут с отбором на чемпионат мира. Но если они займут одно из четырёх мест в своём отборочном цикле, то ждите в столице в ноябре сборную Аргентины.

И уже точно 23 марта в «Лужниках» состоится матч, который, наверное, будут ждать все — в Москву приедет сборная Бразилии и сыграет против команды России.

В кулуарах сейчас главная тема — какой будет следующий лимит на легионеров. Поговаривают, что в сентябре должны были принять лимит 8+17, но почему-то это не случилось. Но каким он будет в итоге, мы посмотрим до конца календарного года", — рассказал Арустамян в эфире Youtube-канала Ставка TV.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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