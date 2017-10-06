Англия и Германия досрочно пробились на ЧМ-2018: как это было

Группа C

Раньше действующий чемпион мира автоматически получал путёвку на следующее мировое первенство. Если будущим летом спросить болельщиков из Германии, как их сборная попала на ЧМ-2018, то не все, наверное, и вспомнят, что был какой-то отбор. Немцы взяли первое место, играя чуть ли не в тренировочном режиме. В четверг вечером команде Йоахима Лёва требовалось не проиграть в Белфасте, чтобы официально стать участником ЧМ в России.

У Германии по разным причинам отсутствовали Мануэль Нойер, Йонас Хектор, Бенедикт Хёведес, Сами Хедира и Месут Озил. Но это не помешало немцам одержать девятую победу в девяти турах. Гости очень мощно начали и сделали результат за 20 минут. Себастьян Руди поразил цель красивым дальним ударом, записав на свой счёт первый гол за национальную команду, а Сандро Вагнер здорово развернулся после приёма мяча и быстро пробил. До этого Вагнеру чуть-чуть не повезло – он попал в штангу. Теперь Лёв и его игроки пакуют чемоданы в Россию, а североирландцы думают о стыковых матчах.

Именно сейчас должно решиться, приедет ли Месси на ЧМ-2018 Много крутых матчей, ради которых даже нужно ночевать у экрана телевизора или ноутбука.

Азербайджан и Чехия слишком далеко отпустили Северную Ирландию и потеряли перед 9-м туром все шансы зацепиться хотя бы за стыки. Их очная встреча в Баку превратилась, скажем так, в возможность забить гол престижа – выиграть борьбу за третье место. Гол этот забили чехи. То, с каким преимуществом они играли, видно из статистики ударов по воротам: 23-4! Правда, Марек Сухи привёз пенальти, но Азербайджан всё равно пропустил больше. Победитель Евро-2013 в составе юношеской сборной России Рамиль Шейдаев вышел на замену за полчаса до конца. Отличиться воспитаннику «Зенита» не удалось. У Шейдаева по-прежнему нет голов в квалификации ЧМ-2018.

Главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого, наверное, радует состояние его полузащитника Маркуса Хенриксона. Норвежец поучаствовал в первых трёх голах своей сборной в Сан-Марино: забил сам, заработал пенальти и стал автором голевой передачи. Возможно, в отборе к Евро-2020 Ларс Лагербек сделает из Норвегии такую же крепкую сборную, какой была его Исландия.

Группа E

Сборной Польши для досрочного попадания на ЧМ-2018 требовалось побеждать в Ереване и колдовать на ничью в матче преследователей Черногория – Дания. Со своей профессиональной задачей команда Адама Навалки справилась безупречно: менее чем за полчаса трижды забила в ворота Армении и одержала крупную победу. Третий мяч гостей на всю жизнь запомнится его автору – нападающему Роберту Левандовскому. Этот гол (49-й за национальную команду) после розыгрыша свободного удара сделал польского снайпера лучшим бомбардиром в истории сборной: Левандовски обошёл Влодзимеша Любаньского. В результате игрок «Баварии» оформил хет-трик. Левандовски также побил рекорд по количеству забитых мячей за один отборочный турнир ЧМ. Теперь на счету поляка 15 голов, а у Криштиану Роналду – 14. Столько же было за цикл у Герда Мюллера.

Можно посочувствовать полузащитнику «МЮ» Генриху Мхитаряну. Он не привык проигрывать по 1:6. Его голевая передача с углового оказалась бесполезной. Форвард «СКА-Хабаровск» Руслан Корян отыграл 65 минут, после чего его заменил форвард «Урала» Эдгар Манучарян.

Зато ничьей в Подгорице поляки всё-таки не дождались, а значит, прямое попадание команды Навалки на ЧМ-2018 будет зависеть от результата её последней игры с Черногорией дома. Сейчас футболисты черногорской сборной находятся в подавленном состоянии. Они проиграли на своём поле ключевой матч Дании – 0:1, которую, кстати, переиграли год назад в Копенгагене с тем же счётом.

Исход встречи решил ранний гол Кристиана Эриксена. Датчане воспользовались дырой у хозяев в опорной зоне, причём полузащитник Никола Вукчевич двигался за Эриксеном так, словно пришёл попинать мяч с друзья в «коробке». У сборной Черногории уже на 20-й минуте вышел на замену нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, сменивший Стевана Йоветича. 23-летний игрок, несмотря на всё старание, отметился лишь жёлтой карточкой.

Казахстан очень слабо выступает под руководством Александра Бородюка и совсем не прогрессирует. Теперь казахи пропустили три гола в Румынии. Особенно красивым получился первый мяч Константина Будеску, раскидавшего финтами двух защитников. Кто там предлагал назначить Бородюка главным тренером сборной России после Гуса Хиддинка?

Группа F

Сборная Англии, как и действующие чемпионы мира, уже точно знает, что проведёт будущее лето в России. Первое место в группе англичане гарантировали себе благодаря победе над Словенией на «Уэмбли» – 1:0. Вообще-то, в этом матче всё катилось к ничьей. Стремящиеся попасть в стыковые матчи словенцы здорово сражались с командой Гарета Саутгейта. Центральные защитники Миха Мевля из «Зенита» и Боштьян Цесар в целом справлялись с нейтрализацией Гарри Кейна, которому недоставало поддержки дисквалифицированного Дели Алли. Хорошо выглядел на левом фланге и игрок «Уфы» Боян Йокич. Во втором тайме гостей простили Маркус Рашфорд и Рахим Стерлинг, но и словенцы едва не забили после выхода один на один – англичан спас ценой повреждения Джо Харт. Однако на четвёртой добавленной минуте уставший Йокич упустил Кайла Уолкера, а Мевля проиграл Кейну борьбу на опережение. Игроки из РФПЛ сами того не желая помогли сборной Англии, которая, по последней информации, хочет базироваться недалеко от Петербурга – в Репино.

Теперь Словении нужно в заключительном туре обыгрывать на своём поле Шотландию и рассчитывать на осечку Словакии в домашней игре с Мальтой. В первое поверить можно, во второе – сложно. Хотя в Глазго словаки побили сами себя. Принадлежащий «Зениту» Роберт Мак был удалён с поля на 23-й минуте, получив два «горчичника» (грубый фол и симуляция при попытке заработать пенальти), а Мартин Шкртел сотворил автогол в концовке.

Тем временем мальтийцы вымучили первое очко в группе. Её соперник сборная Литвы очень солидно начала отборочный цикл: три матча – пять очков. Казалось, команда Эдгараса Янкаускаса сможет поспорить хотя бы за второе место в группе, но затем последовало пять поражений подряд с общим счётом 1:15. Серия прервалась на Мальте, вот только гордиться литовцам нечем. Голом в их ворота обернулся единственный до перерыва удар хозяев приблизительно с 40 метров.