Тренировки с морпехами дали результат. Какую Англию мы увидим в России?

Все, кто любит побаловаться с экспрессами, могут выдохнуть. Англичане до последнего трепали нервы и своим, и тысячам иностранных болельщиков по всему миру, 90 с лишним минут безуспешно обстреливая ворота Яна Облака. Спас герой нации Гарри Кейн. Англичане досрочно обеспечили себе путёвку в Россию.

Путь на чемпионат мира

Во время Кубка конфедераций Гарет Саутгейт посетил Москву, чтобы оценить трафик движения в городе. Узнав, что на одной улице можно простоять пару часов, главный тренер настоял, чтобы его команда базировалась не в столице. И это при том что Англии было ещё далеко до официальной квалификации на турнир.

Самоуверенность англичан в кои-то веки оказалась оправданной. «Три льва» досрочно отобрались в финальную стадию, лишь дважды потеряв очки – две ничьи со Словенией и Шотландией. А так – будничные победы над Мальтой, Словакией, нервишки с теми же шотландцами. В общем, почти никакой драмы (если не считать голливудскую развязку во вчерашней игре). Несмотря на не самую внятную игру со Словенией, Англия – команда, способная навести на крупном турнире самый серьёзный шорох.

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Саутгейт – красавчик?

Согласиться на пост тренера сборной Англии – всё равно что шагнуть в яму со змеями, приняв перед этим противоядие. Вроде жизни ничего не угрожает, но пресса и весь окружающий мир будут жалить тебя так, что рано или поздно ты точно сойдёшь с ума и сбежишь.

Гарет Саутгейт держится уже год. И справляется неплохо, даже несмотря на то что его кандидатура была ну о-о-очень неоднозначной. Молодой тренер с тренерским опытом лишь в «Мидлсбро» и «молодёжке» никак не мог заставить сердца английских болельщиков успокоиться. Но Гарет сделал это. Более того, сотворил из прагматичной сборной Англии одну из самых трендовых национальных команд.

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Саутгейт виртуозно лавирует на волне трендов и каким-то невероятным образом совмещает это с олдскульным британским эпатажем. Позвать в сборную штатного психолога – легко, заставить игроков тренироваться с морскими пехотинцами – без проблем, смотреть регбийный матч на стадионе во время манчестерского дерби – какой вопрос?

Саутгейт много общается со своими футболистами и интересуется разными тактическими нюансами, которым их обучают в клубах. Он подстраивается под знания и возможности игроков, экспериментирует. Порой неудачно, но тяга к отходу от закостенелых 4-4-2 у классического британского тренера – это похвально. Саутгейт понял, что вместо того, чтобы запихивать игроков в свои разработанные схемы, проще воспользоваться наработками клубов, представивших сборной костяк, и просто подстроить других игроков под лидеров.

В последние годы это был «Тоттенхэм», в котором Маурисио Почеттино максимально эффективно использовал Гарри Кейна, насыщал зоны и делал акцент на фланговой игре. Порой – даже прошлогодний «Челси» Конте с дикими для англичан 3-4-2-1.Так что если вы смотрели матчи «трёх львов» в отборе и вам порой мерещился«Тоттенхэм», то всё нормально, неотложку вызывать не стоит.

Кейн, Кейн, Кейн!

Следующим летом во время матчей английской сборной эту фамилию вы будете слышать из своих колонок чаще остальных. Гарри в одном шаге от того, чтобы встать в один ряд с лучшими футболистами современности (за исключением Месси и Роналду, пожалуй). В сентябре он настрелял 13 голов – столько же, сколько Лео в марте 2012-го и Криштиану в сентябре 2010-го. Это повторение рекорда. По дороге Кейн догнал Роналду по количеству голов в АПЛ – 84. Притом на это ему потребовалось на 73 матча меньше.

Маурисио Почеттино прав, когда говорит, что его форварду ещё есть куда расти, но нет никаких сомнений в том, что это один из лучших нападающих мира. Не зря Флорентино Перес уже облизнул палец, чтобы летом отсчитать 200 млн за форварда «Тоттенхэма».

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«В наше время социальных сетей трудно избежать всей этой статистической информации, — говорит Гарри. – Я хочу быть одним из лучших игроков в мире. Когда я вижу, что близок к Месси и Роналду, это отличный стимул для того, чтобы сделать следующий шаг».

После ухода Уэйна Руни Кейн – олицетворение всего английского футбола. Капитан, лидер, тот, кто заставляет Гвардиолу на вопрос о главных конкурентах в чемпионской гонке АПЛ отвечать: «Манчестер Юнайтед» и команда Кейна".

Чтобы понять роль Гарри в сборной достаточно посмотреть его тепловую карту в игре со Словенией.

Кейн – не чистый центрфорвард, заточенный исключительно на завершение. Он смещается на фланги, открывая зоны мобильным партнёрам по атаке, ищет мяч в центре поля, разгоняет атаки из глубины. Да и сам любит бить издалека. В подтверждение – точки, из которых Гарри бил по воротам в этом сезоне.

После Коутиньо Кейн в АПЛ больше всех забивает ударами из-за пределов штрафной. Очень необычные цифры для центрального нападающего. В общем, матч со Словенией показал, что даже при порой уязвимой и проблемной игре у англичан есть форвард мирового уровня, который делает разницу.

Что думают в Англии

Нагнетают, не без этого. В середине сентября различные британские СМИ предостерегали игроков не пользоваться сетями Wi-Fi в российских отелях и других общественных местах. Опасаются, что хакеры сольют информацию о тактических заготовках и состоянии игроков. Но обо всём этом вы наверняка уже наслышаны.

Важно другое – многие английские болельщики всерьёз намерены поехать в Россию, чтобы поддержать свою команду. Объективно сильнейшую за последние пять лет. Главное – не напороться на суровых северян из Рейкьявика.