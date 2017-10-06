В каком виде сборная Германии едет в Россию защищать титул чемпиона

9 побед из 9 матчей в отборе — и немцы снова главные фавориты чемпионата мира.

Как немцы прошли отбор

Очень легко. 9 побед из 9 матчей, 38 забитых мячей и всего 3 пропущенных — такова статистика команды Йоахима Лёва.

Проблем бундестим не доставил никто — разве что чехи у себя дома были близки к тому, чтобы удержать ничью, но пропустили гол Хуммельса на 88-й минуте. В ворота норвежцев влетело 9 мячей, а сборная Сан-Марино получила аж 15. Страшно подумать, что немцы сделают в последнем туре с национальной командой Азербайджана.

Англия и Германия досрочно пробились на ЧМ-2018: как это было Чемпионы мира немцы и англичане официально стали участниками ЧМ-2018 в России. Подробности – в обзоре отборочных матчей четверга.

Как изменилась сборная Германии

По большому счёту, никак. Помните, как немцы выигрывали на чемпионате мира в 2014-м? С того момента структура их игры, по сути, никак не изменилась. Просто немецкий конвейер выдал очередную партию топ-футболистов, которых хватило бы на пять сборных.

Сильнейший состав сборной Германии сейчас — почти старт на финальный матч ЧМ-2014 против Аргентины. Только вместо Швайнштайгера играет Хедира или Руди, а Клозе заменили Вагнер и Вернер. Единственная проблема, с которой столкнулся Лёв при частичной смене поколений, — позиция правого защитника. Но и здесь тренер нашёл решение.

Кто главный лидер этого состава бундестим

Когда Филипп Лам завершил карьеру, немецкая сборная потеряла не только, возможно, сильнейшего в мире латераля, который может сыграть на обоих флангах, но и лидера в раздевалке. Как ни странно, новым ключевым игроком немецкой машины снова стал крайний защитник из «Баварии».

Джошуа Киммих начинал играть в «Баварии» как центральный полузащитник. В сборной дебютировал на позиции центрбека, но полностью провалил игру, пропустив три гола от словаков в товарищеской игре перед Евро-2016. Уже по ходу турнира Лёву пришла идея поставить Киммиха на правый фланг обороны — и с того момента футболист не пропустил ни одной минуты в составе сборной, отыграв 22 матча подряд без замен. Учитывая любовь менеджера бундестим к ротации — серьёзное достижение для 22-летнего парня.



«Новый Лам» — самый полезный игрок немецкой сборной в отборе на чемпионат мира. 10 голевых пасов и 2 гола — так на команду не работает ни один футболист в Европе.

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Что дал сборной Германии Кубок конфедераций

Сила нынешней бундестим ещё и в длиннющей «скамейке». Нет смысла жаловаться на то, что на Кубок конфедераций Лёв привёз «второй состав» — он всё равно оказался сильнее всех основных. Тот же Киммих, а таже Хектор, Руди, Дракслер, Горецка, Вернер и Джан — их вы точно увидите в России в следующем году. На случай если что-то опять случится с Мануэлем Нойером, сыграть готов Тер Штеген из «Барсы».

На что немцы рассчитывают на ЧМ

За 9,5 месяца до мундиаля сборная Германии выглядит главным фаворитом турнира. Наиболее сбалансированная и уверенная в себе команда рассчитывает на защиту титула и завоевание второго международного кубка подряд в России. Неудача на Евро во Франции — скорее сбой в системе, который может случиться с любой машиной. Пока, похоже, немцы могут проиграть на чемпионате мира только сами себе.