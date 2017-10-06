А Лео выйдет? Аргентина в шаге от пропасти

Турнирная таблица

Адольфо Педемера был великим футболистом. Сам Альфредо Ди Стефано величал его одним из лучших мастеров, когда-либо виденных на поле. Одного неполного года аргентинскому Маэстро хватило, чтобы из героя нации превратиться в изгоя. Под его командованием сборная страны впервые в истории не отобралась на первенство планеты (в пору расцвета форварда Педемеры, с 1938 по 1954 год включительно, Аргентина просто игнорировала мундиали по политическим или экономическим соображениям).

Тогда отбор к чемпионату мира проводился не так, как сейчас. В южноамериканской зоне за три путёвки в финал соперничал десяток команд, разбитых на три группы. В результате такого вот двухкругового мини-турнира «альбиселесте» исхитрились занять третье место из трёх участников и пролететь мимо Мексики. Разумеется, Педемера лишился поста.



С тех пор ни один «мир» не обходился без участия бело-голубого латиноамериканского гранда. Дважды Аргентина была чемпионом, дважды – серебряным призёром. И вот снова оказалась на грани вселенского позора. И опять, как почти полстолетия назад, при недружеском участии перуанцев…



Когда Месси и компания заключили мир в Монтевидео с Уругваем, Аргентина нахмурилась. Когда повторили тот же фокус дома с Венесуэлой – недовольно загудела. После третьей подряд ничьей – запаниковала. Разделив очки с Перу на родной «Бомбонере», команда Хорхе Сампаоли скатилась на шестое место в зональной квалификации. Завершись отборочный турнир минувшей ночью, действующие вице-чемпионы планеты не то что напрямую в Россию – даже в межконтинентальный плей-офф не попали бы. А так остаются шансы.

22-2 по ударам и лишь 0:0 по счёту – таков итог давешней встречи в Буэнос-Айресе. Один только Месси восемь раз примерялся к цели – всё без толку. Перуанцы костьми ложились под удары фаворита, лишь бы не пустить мяч за спину Педро Гальесе. Во всех без исключения матчах отбора этот парень пропускал мячи, семь раз – больше одного, а тут, представьте себе, отстоял на ноль! Не иначе как Фортуна вздумала испытать аргентинцев на стрессоустойчивость.



Ситуация паршивая для Аргентины – но по-прежнему не безвыходная. Там вообще расклад сумасшедший сложился: только Бразилия, сидя на верхушке таблицы, беззаботно болтает ножками да озорно поплёвывает вниз. На три с половиной оставшиеся путёвки претендует полдюжины сборных; седьмое место от второго отделяет четыре очка. И это – за тур до финиша!

Положение Аргентины осложняют посредственные дополнительные показатели. При равенстве очков у двух и более участников решающее значение приобретёт общая разница мячей и, если понадобится, количество голов. Оба параметра у «альбиселесте» так себе: +1 и всего 16 забитых мячей (у Колумбии – 20, у Чили и Перу – по 26). Тем не менее успех в Кито с высокой степенью вероятности поможет парням Сампаоли избежать конфуза.

Победа над Эквадором при любом раскладе гарантирует Аргентине проход дальше – либо сразу в финальную стадию, либо в стыковые матчи. В стране надеются, что обойдётся без дополнительной нервотрёпки, и уже 10-го числа затянувшийся ужастик благополучно закончится. Для хеппи-энда достаточно будет одного из трёх условий:



1. Чили не выигрывает на выезде у Бразилии;

2. Перу с Колумбией делят очки в Лиме;

3. Перуанцы побеждают колумбийцев менее крупно, чем аргентинцы эквадорцев.



Ничья капитально затруднит аргентинцам решение задачи. В таком случае им потребуется совпадение двух из трёх предпосылок:

1. Перу уступает Колумбии;

2. Парагвай не обыгрывает Венесуэлу (которая пропускает в среднем больше двух мячей за тур и давным-давно играет в своё удовольствие);

3. Чили проигрывает Бразилии более чем в один мяч.



Понятно, что для команды Месси, Ди Марии, Дибалы, Икарди и прочих виртуозов ставить себя в прямую зависимость от конкурентов – унизительно. Нужно самостоятельно решать свои проблемы. Одна загвоздка: последний раз в Кито сборная Аргентины выигрывала в 2001 году, когда Лео только в Ла Масию поступил. Впоследствии она дважды уступала в Эквадоре и только раз сыграла вничью.



С другой стороны, если Аргентина не сладит с немотивированным противником в главном для себя матче года, то и в России делать ей, наверное, нечего. Выходите, выигрывайте – и милости просим в гости.