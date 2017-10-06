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Игорь Акинфеев
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«В клубе можно скорректировать игру, в сборной надо быть лучшим всегда»

Перед матчем с Кореей капитан сборной России не стал вспоминать свою ошибку на ЧМ, а Черчесов рассказал о состоянии Головина и выборе схемы.
6 октября 2017, пятница. 14:10 Футбол
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С погодой основной сборной России не слишком повезло. Предыгровая тренировка на «ВЭБ Арене» проходила под проливным дождём и сильным ветром. А обиднее всего было Александру Головину — полузащитник ЦСКА продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа по индивидуальной программе. Пока остальные футболисты, разбившись на пары и взявшись за руки, играли двусторонку, Головин наворачивал круги вокруг поля. Позже станет известно, что против корейцев он точно не сыграет.

Другой интересный момент — Игорь Акинфеев, в отличие от Лунёва и Габулова, разминался с тренером вратарей сборной Гинтарас Стауче, а не в общей группе. Скорее всего, это означает, что экспериментов завтра не предвидится — Черчесов сразу обозначил, что считает «армейского» голкипера безоговорочным первым номером сборной.

Именно об этом, а также о выборе тактики и атмосфере в коллективе на предматчевой пресс-конференции рассказали главный тренер и капитан сборной России.

— Первая рабочая неделя в сборной позади. Как она прошла?

Черчесов: Мы заехали на нашу базу в Новогорск — поле отличное, вы всё сами видели. А скоро будет готова гостиница, и исчезнут все бытовые проблемы. Что касается тренировочного процесса, то здесь всё гладко не бывает никогда. Жирков получил ушиб, затем слёг с температурой, но сейчас поправился. Головин тоже занимался индивидуально на протяжении всего сбора.

Акинфеев: Станислав Саламович всё верно подметил, тренируемся в шикарных условиях.

— В начале сбора вы говорили, что Головин очень нужен сборной именно в матче с корейцами. Он готов сыграть?

Ч.: Завтра он точно не сыграет. Каждый день общаемся с физиотерапевтами и врачами из ЦСКА по поводу его состояния. Возможно, даже в Казань Головина не возьмём. Наш принцип: главное — не усугубить. Мы очень хорошо подумаем, перед тем как дать ему сыграть хотя бы минуту. Тем не менее важно, что Головин не пропускает тактических занятий. Это как уроки по математике в школе: кто-то догонит остальных по программе, если пропустит их, а кто-то нет.

— Как вы будете распределять нагрузку между своими футболистами?

Ч.: Мы играем на третий день, а не на четвёртый, как обычно. Мы имеем это в виду, но пока об Иране не думаем. Многие футболисты из ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» проводят очень много матчей. Так что будем использовать все 6 замен для поддержания баланса, темпа и тонуса игроков. Если заметили, мы даже на тренировке варьируем состав.

— Какую схему вы выберете завтра: с тремя или четырьмя защитниками?

Ч.: Мы наигрываем обе формации. С Кореей предпочтение будет, скорее всего, отдано схеме с тремя центральными.

— Есть ли у нас шанс увидеть связку Смолов-Кокорин?

Ч.: Конечно, фамилии Смолова и Кокорина звучат громко. Но главное — вам не нужно зацикливаться на именах. Моя задача, чтобы в сборной России появлялись новые лица. Так что у меня ещё есть время определиться с составом.

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— В последних матчах за «Зенит» очень уверенно играет Андрей Лунёв. Игорь, чувствуете ли вы конкуренцию?

А.: Я игру коллег никогда не комментирую, вы это знаете. Приоритет выбора первого номера — у тренерского штаба. Сборная не клуб, где можно скорректировать свою игру, здесь нужно быть лучшим всегда. Так что место в сборной никому не гарантировано.

Ч.: Очень хорошо, что этот вопрос поднимается. Но в сборной должна быть определённая иерархия. Мы за всеми следим и рады, что не только Лунёв, но и другие футболисты прогрессируют. Они — охотники, Акинфеева им нужно догонять. Это нормальная ситуация и для нас, и, думаю, для самого Игоря.

Действительно ли Акинфеев сильнее Лунёва?
Изучаем цифры и сравниваем двух лучших вратарей России.

— Со сборной Кореи у нас связаны не лучшие воспоминания, — ещё один вопрос капитану. — Вы пересматриваете тот матч чемпионата мира? И что можете сказать о корейцах сейчас?

А.: Знаете, в отличие от других, я прошлым не живу. В преддверии этого матча на этот вопрос отвечать глупо. Мы знаем, что сборная Кореи — очень быстрая команда, у них множество футболистов играют в Европе. Они такие работяги, с ними всегда тяжело играть. Товарищеские матчи, конечно, не стоят рядом с официальными, но игра завтра будет боевой, не сомневайтесь.

— Игорь, в сборной вы постоянно тренируетесь в специальных очках. Долго приходится привыкать после занятий в ЦСКА, где такого оборудования нет?

А.: Эти очки очень дорогие, в ЦСКА не позволяем себе такую роскошь, — смеётся «армеец». — Если серьёзно, это оборудование тренирует реакцию и глазомер. Там есть четыре режима, на последнем очень тяжело поймать мяч. В общем, такое ноу-хау пойдёт нам на пользу.

— Оцените коллектив в нынешней сборной. Игорь, для вас, как для капитана, кто главная опора в этом составе?

А.: У нас коллектив всегда был хороший, всех принимаем так, чтобы им было комфортно. В любом профессиональном спорте нужно друг другу помогать.

Ч.: Стараемся поддерживать друг друга как на поле, так и за полем. Это наш девиз, принцип, от которого мы никогда не отступим.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Игорь Акинфеев Станислав Черчесов
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