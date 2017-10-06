Как «Торпедо» обрело светлое будущее. Всё о смене собственника клуба

У московского «Торпедо» новый владелец. Наконец-то! Кто такой Роман Авдеев и что теперь ждёт «автозаводцев»?

Для болельщиков московского «Торпедо» произошло самое ожидаемое событие — у клуба наконец-то сменился владелец. В прессе активно муссируется информация и о возможном уходе с поста президента «автозаводцев» Александра Тукманова, которого болельщики давно считают главным виновником падения клуба на дно российского футбола. Кто же такой Роман Авдеев, как обстоят дела в клубе и что будет со стадионом на Восточной улице?



Кто теперь владеет «Торпедо»?

Группа «Концерн „Россиум“ приобрела права на более 90% акций девелоперской группы ОПИН. Бенефициарным владельцем (90,1% долей) ООО „Концерн “Россиум» является российский предприниматель Роман Авдеев.



Компания ОПИН, находившаяся в структурах Михаила Прохорова, занималась проектом по реорганизации территории вдоль Симоновской набережной, где располагается стадион имени Эдуарда Стрельцова. В рамках проекта планировалось реконструировать арену.



Вместе с приобретением проекта по стадиону у новых владельцев возник резонный вопрос. Логично, что стадион нужно использовать его по назначению. Наиболее разумным выходом было бы вернуть на историческую родину московское «Торпедо» — ведь другие столичные клубы уже успели обзавестись или в ближайшее время обзаведутся крышей над головой. Таким образом, обновление стадиона также входит в планы компании Авдеева.



По информации «Чемпионата», «Россиум» интересовался футбольным клубом «Торпедо» как активом ещё прошлой зимой. Часть акций «Торпедо» автоматически перешла к «Россиуму», так как как долей акций владели как ЗиЛ, так и ОПИН. На тему приобретения оставшейся части у завода были разговоры: в частности новый инвестор был готов включиться в активную работу с клубом при условии, что «Торпедо» выйдет в ФНЛ по итогам сезона-2016/17– вкладываться в клуб ПФЛ компании было неинтересно. Однако «Торпедо» смазало концовку сезона, и тема заглохла. А в сентябре группа «Концерн „Россиум“ приобрела у завода ЗиЛ 75,51% акций АО „ФК “Торпедо».

Амбиции и реальность московского «Торпедо». Что творится в клубе Рассказываем, как обстоят дела в стане столичного «Торпедо», ещё два года назад выступавшего в РФПЛ, а ныне пытающегося выбраться наверх.

Кто такой Роман Авдеев и как он связан со спортом?

«Один из двух самых многодетных миллиардеров мира», — говорится в краткой биографии Романа Авдеева, который занимает 66-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России в Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в $ 1,3 млрд.



У Романа Ивановича четверо своих детей, а ещё 19 ребят стали частью его большой семьи в 2012 году. А спустя пять лет Авдеев обзавёлся ещё одним «ребёнком» — в виде футбольного клуба «Торпедо».



Авдеев также связан с футболом благодаря спонсорскому контракту Московского кредитного банка со сборной России, который действует до 2018 года. Бизнесмен выступает мажоритарным акционером МКБ.



Предприниматель участвует в различных социальных активностях. При поддержке благотворительного фонда Авдеева «Арифметика добра» летом этого года прошёл Московский марафон на 10 км. В рамках акции фонд собрал 1,2 млн рублей. Средства пошли на проведение индивидуальных уроков для старшеклассников из детских домов.

Останется ли в «Торпедо» Александр Тукманов?

Сам президент клуба неопределённо ответил на этот вопрос. «Все может быть. Собственник может поступить так, как он сочтёт нужным. Я пока не готов это комментировать. Что сейчас гадать? Нужно послушать собственника, понять, какие у него виды на команду, какие задачи», — сказал Тукманов в интервью ТАСС.



По нашей информации, в ближайшее время должен состояться разговор между Тукмановым и представителями «Россиума», после которого станет ясно, в каком направлении будет двигаться клуб.

Есть ли у «Торпедо» ещё долги?

В феврале президент клуба Александр Тукманов заявил, что около 95% задолженностей «Торпедо» были погашены. Но известно, что некоторые долги перед футболистами остаются ещё со времён участия в Премьер-Лиге. В основном это премиальные — 30-40 млн рублей. При этом стоит отметить, что текущих долгов у клуба нет.

Что планируется сделать со стадионом им. Стрельцова?

Как сообщают в компании «Россиум», сменившей Прохоровский ОПИН в вопросе обновления стадиона, работы по реконструкции спортивного комплекса на Восточной улице планируется начать в конце этого — начале следующего года. Ожидается, что на время реконструкции действующие в настоящий момент в спорткомплексе секции не прекратят работу.



Концепция реконструкции «Торпедо» была утверждена в 2016 году Архсоветом Москвы. Вместимость стадиона должна вырасти с 13 до 15 тысяч зрителей. Над трибунами появятся два козырька шириной около 40 метров и длиной около 170 метров, чтобы защитить зрителей от непогоды.



По словам Романа Авдеева, на реновацию арены будет потрачено около 54 млрд рублей.

Переделка на Восточной. Во что превратится стадион Стрельцова В Москве представили план реконструкции территории стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Рассказываем, как будет выглядеть новый спорткомплекс.

Эмоции болельщиков

(группа «Вконтакте» «ТОРПЕДО» МОСКВА ФК (Torpedo Moscow FC)»)



Сергей В.

ГООООСПОДИ, ТЫ УСЛЫШАЛ МОИ МОЛИТВЫ!

Сергей Ш.

Дождались!!!



Владислав Г.

— Предлагаю два «новых» заряда на завтрашнюю игру: 1. Авдеев!!! Ты нас слышишь ??? Спасибо!!! Спасибо!!! Спасибо!!! И авансом… 2. Руководство ВООооо!!! руководство вооо…



Дмитрий Ш.

— У Авдеева 19 приёмных детей! с точки зрения морали вызывает уважение, посмотрим, что ждёт нас.



Мишка М.

— Болельщики «Спартака» поздравляют вас, Автозаводцы! Время брать курс на РФПЛ и возрождать великое имя. Ждём вас, братья!



(группа «ВКонтакте» «ЗАПАД-5 ULTRAS — фанаты Торпедо Москва»)



Просто Заяц

— Ущипните меня, я нажрусь до беспамятства.



Евгений К.

— Эпохальное событие же, если [Тукманов] реально уйдёт.



Томи Марадонна

— Когда утро и вправду доброе)))