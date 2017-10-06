«Барсе» не быть топ-клубом. Что говорят в футболе о референдуме в Каталонии

Референдум о независимости Каталонии сейчас волнует всю Испанию. Вспоминаем, кто из футболистов и тренеров, а также чиновников высказался на эту тему. Никаких оценочных суждений, никаких предположений и фантазий – только цитаты.

9 сентября. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас

«Меня беспокоит будущее «Барселоны». Если Каталония отделится, «Барселоне» точно не удастся остаться топ-клубом. Я удивлён предположениями, что клуб сможет выбирать, в каком чемпионате участвовать. Достаточно посмотреть на законодательство Испании, чтобы убедиться, что это не так. В случае отделения прийти к консенсусу будет очень, очень сложно. Каталонским клубам придётся пройти это, а Ла Лига справится».

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9 сентября. Зинедин Зидан

«Я люблю футбол. Как футбольный болельщик, могу сказать: я не представляю чемпионат Испании без «Барселоны». Точка. «Барселона» — это часть испанского футбола. Не могу сказать больше, потому что я не представляю, что может произойти. Одни люди хотят одного, другие – другого, это очень трудная ситуация. Всё, что я могу сказать: мне не нравится идея, что «Барселона» покинет Ла Лигу».

12 сентября. Вице-президент «Барселоны» Карлес Вильяруби

«Разговоры о чемпионате Испании без «Барселоны» — это только гипотезы. В любом случае у нас будет дерби. Мы будем играть там же, где «Эспаньол» и «Жирона». Клуб не примет ничью сторону в голосовании 1 октября. Это личное дело каждого, клуба оно не касается».

20 сентября. Официальное заявление «Барселоны»

«В связи с событиями недавних дней, в особенности с сегодняшними событиями (в тот день были задержаны организаторы референдума в Каталонии. – Прим. «Чемпионата»), «Барселона», храня верность своей исторической приверженности демократии, свободе слова и защите нации, осуждает любые действия, которые вступают в противоречие с этими ценностями.

«Барселона» публично выражает свою поддержку людям и организациям, которые отстаивают эти ценности. Уважая многонациональный состав клуба и его поклонников, «Барселона» поддержит волю большинства населения Каталонии, и будет делать это мирно, цивилизованно и безукоризненно».

28 сентября. Херард Пике

С сегодняшнего дня и до воскресенья давайте выразим свою волю мирно. Не дадим им ни единого оправдания. Они только этого и хотят. Пусть наша песня зазвучит в полный голос. Голосуем».

28 сентября. Серхио Рамос (в ответ на пост Пике)

«Твит Пике – не лучшее решение, если он хочет, чтобы его не освистывали. Но мы все свободные и ответственные люди. Так что я не должен оценивать его слова. Я капитан сборной Испании и должен делать всё, чтобы в команде царило единство».

29 сентября. Олегер (в ответ на пост Пике)

«Это, без сомнений, смелый поступок. Когда ты публикуешь такие вещи, то отдаёшь себе отчёт о реакции, которая обязательно последует. Большинство спортсменов не могут свободно выражать свою позицию, поэтому они молчат. Тяжело, когда ты не можешь пользоваться правом на свободное выражение своей точки зрения.

29 сентября. Министр спорта Каталонии Жерар Фигерас

«В случае объявления независимости каталонским клубам из Ла Лиги – «Барселоне», «Жироне», «Эспаньолу» — нужно будет выбрать, в каком чемпионате они хотят участвовать. В чемпионате Испании или в одном из соседних: Италии, Франции или Премьер-лиге. Сейчас подобных прецедентов достаточно. В Испании играют клубы из Андорры, «Монако» играет во Франции, в Англии играют валлийские клубы. Не думаю, что УЕФА что-то имеет против того, чтобы клуб играл в чемпионате другой страны.

29 сентября. Президент Высшего спортивного совета Испании Хосе Рамон Лете

«Мы не допускаем, что сценарий с объявлением независимости будет реализован. Поэтому не рассматриваем варианты, к которым он может привести».

30 сентября. Хулен Лопетеги (в ответ на пост Пике)

«Некоторые люди говорили со мной о Пике. Но я сужу об игроках по тому, что вижу на поле: по выступлению и отношению. Я не сомневаюсь в Пике. Он – часть души сборной. Мы не позволим разделить нас. Шум, который доносится до команды снаружи, не идёт на пользу. Мы слышали, что сказал Рамос – заголовки не имели ничего общего с его словами. Я был бы разочарован, увидев, что парни не демонстрируют правильного отношения к делу, но, к счастью, этого не произошло».

1 октября. Хосеп Гвардиола

«Сегодня – день демократии. Говорят, что референдум незаконный, но это не так. Нужно знать, чего хотят люди. Я уже не раз говорил: мы не хотим независимости, но хотим, чтобы у нас было право проголосовать. Это демократия. Каталонский парламент хочет выяснить, чем живут люди, как они видят своё будущее. Народ должен иметь возможность высказывать, и нет лучшего способа сделать это, чем референдум».

1 октября. Карлес Пуйоль

«Право голоса – это демократия».

Примечание. Во время голосования в Каталонии наблюдались многочисленные столкновения сторонников независимости с полицией. Полиция применяла силу, также были случаи нападения протестующих на силы правопорядка. По последним данным, пострадали более 700 человек, а также более 30 полицейских.

1 октября. Хави

«То, что происходит сегодня в Каталонии, – позор. Неприемлемо, что людям в демократической стране не дают проголосовать. Выражаю поддержку всем людям, которые пытались мирно воспользоваться своим правом голоса. Да здравствует Каталония!».

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Mundo Deportivo.

1 октября Херард Пике

«Я проголосовал. Вместе мы сможем защитить демократию».

1 октября. Хонатан Виера («Лас-Пальмас»)

«Все надеются, что во время матча «Барселоны» с «Лас-Пальмасом» не будет никаких происшествий. Футбол не должен иметь ничего общего с политикой. «Барселона» хочет играть в форме цветов каталонского флага? Это их право. Если они хотят этого, мы должны уважать их желание. Но я не представляю Ла Лигу без «Барселоны». Об этом много говорят, но уверен, что стороны договорятся».

Примечание. Матч «Барселоны» и «Лас-Пальмаса» было решено перенести. Но после угрозы руководства лиги снять с «Барселоны» шесть очков, он всё-таки состоялся. Без зрителей.

1 октября. Хосеп Бартомеу

«Мы провели матч без зрителей не ради безопасности. С безопасностью не было никаких проблем. Мы хотели показать, что, несмотря на проведение матча, в Каталонии не всё в порядке. Чтобы мир это увидел.

Мы сожалеем о нарушениях свободы волеизъявления, которые имели место сегодня. Выражаем поддержку пострадавшим от нехватки свободы. Мы тяжело восприняли это. После обсуждения ситуации с тренером, игроками и персоналом клуба мы решили играть за закрытыми дверями в знак протеста».

Фото: Reuters

1 октября. Эрнесто Вальверде

«Мы были вынуждены сыграть без зрителей. Это была исключительная ситуация. Думаю, пустой стадион «Камп Ноу» окажет мощный эффект, даже больший, чем если бы мы не играли, но я не уверен. Мы все знаем, что сегодня творится в Каталонии. Я бы хотел, чтобы у игроков не было доступа к социальным сетям, но мы живём не в каменном веке. Игроки не были сосредоточены на футболе. Не хочу обсуждать всё, что сейчас происходит. Я разбираюсь только в футболе, да и в нём не всегда».

1 октября. Херард Пике

«Горжусь своим народом, который был мирным, несмотря на насилие. Мы не меньшинство, а миллионы людей. Мы не плохие люди, мы лишь хотим проголосовать. Весь мир видел, что сегодня случилось. Это просто позор. Фотографии говорят сами за себя. Нельзя было так останавливать референдум. Теперь всё стало намного хуже.

Если кто-то из директоров или испанской федерации футбола верит в то, что я могу быть проблемой или раздражителем для национальной команды, то я готов уйти. Выступление за национальную сборную — это не конкурс патриотизма. Это возможность стараться сыграть настолько хорошо, насколько ты можешь».

Херард Пике готов уйти из сборной Испании. Это серьёзно? Пике пора переходить из футбола в политику.

1 октября. Хосеп Гвардиола

«Не нужно думать, что нам не нравится Испания. Это невероятная страна, со своей литературой, спортом, городами… Но необходимо принять, что существует нация, которая хочет сама определять своё будущее.

Некоторые фотографии сегодняшних событий неприемлемы. Женщине сломали палец. В людей стреляли резиновыми пулями, которые запрещены в Каталонии. И после этого в испанской газете я читаю, что пострадали полицейские? От чего, от бюллетеней? Почему бы нам не взять пример с британцев, которые придерживаются принципов демократии уже много столетий? Главное, мы даже не знаем, хотят ли в Каталонии независимости».

2 октября. Арсен Венгер

«Пора учить каталанский язык. Но если «Барселона» захочет присоединиться к Премьер-лиге, это усложнит жизнь всем. Хотя вряд ли всё зайдёт настолько далеко. В АПЛ уже 20 клубов. Если увеличивать количество участников до 24, стоит начать с приглашения шотландских команд до того, как звать испанцев. «Барселона» — политически активный клуб, это делает ситуацию ещё более непредсказуемой.

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2 октября. Тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес

«Извините, но мне 52 года, и я привык не смешивать спорт и политику. Поэтому я не буду принимать участие в этой дискуссии. Что касается моих игроков, с ними всё в порядке. Нет, эта ситуация никак на них не повлияла. У меня в команда здоровая атмосфера. Больше мне нечего сказать».

2 октября. Хосеп Бартомеу

«Мы были вынуждены сыграть матч, потому что Ла Лига не пошла нам навстречу. Если бы мы проиграли чемпионат из-за снятых шести очков, никто не вспомнил бы о наказании. Запомнили бы только, что мы проиграли чемпионат.

Мы серьёзно рассматривали возможность отмены матча. Что касается референдума: в случае объявления независимости «Барселона» сама выберет лигу, в которой будет играть».

2 октября. Президент Высшего спортивного совета Испании Хосе Рамон Лете

«Мы уважаем свободу слова и мнение каждого человека. В том числе Херарда Пике. Отвергаю все обвинения в адрес правительства и сотрудников правоохранительных органов. Они лишь обеспечивают законность и соблюдение прав всех людей. Сообщаю все каталонцам и испанцам: мы не заинтересованы в смешивании спорта и политики. Спорт может быть очень опасен в качестве политического инструмента, он должен оставаться спортом».

2 октября. Александр Глеб

«Когда я играл за «Барселону», люди всегда говорили, что хотят отделиться от Испании. И я так понимаю, что так было и тогда, и сегодня. Но я не понимаю, с чем это связано. Может, с чем-то финансовым, может, ещё как…

Вы же понимаете, что если Каталония отделится, то это будет прецедент для всех остальных. И речь не только об Испании, но и всём мире. Если это случится с Каталонией, то и другие поймут, что это возможно.спорт уже давно политика. Посмотрите на последнюю Олимпиаду. Когда российских спортсменов лишали права выступать. Хоть те же американцы все сидят на допинге и выигрывают. Поэтому спорт — это давно политика. И, к сожалению, спорт уже невозможно отделить от политики».

4 октября. Христо Стоичков

«Нельзя отправлять полицию избивать невинных людей. Это правительство (на фото – заместитель министра Сорайя Санс де Сантамария. – Прим. «Чемпионата») – просто позор. Оно получит по заслугам, отрезанное от остального мира».

4 октября. Херард Пике

«Всё, что я говорил – что у людей должная быть возможность голосовать. Я никогда не причислял себя к какому-то лагерю. Я за то, чтобы можно было прийти и сказать «да» или «нет». Мои дети – колумбийцы, ливанцы, каталонцы и испанцы. Проблема не в национальности, а в том, что нет диалога.

Что касается выступлений за сборную Испании, для меня это большая честь. Я же 15 лет всех здесь знаю, для меня это семья. Поэтому я и продолжаю выступать за неё. Ия не понимаю, почему сторонник независимости Каталонии не может играть за Испанию. Допустим, ты хочешь, чтобы Каталония была отдельным государством, но ты же видишь, что Испания –это обалденная страна с прекрасными людьми и сборной. Так почему за неё не играть? Повторяю, это пример не про меня, но даже в этом крайнем случае я бы считал играть за сборную Испании естественным.

Рамос? Вокруг этого было много лжи. У нас отношения лучшие, чем многие думают. Мы даже собираемся вместе заняться одним делом, помимо футбола».

5 октября. Андрес Иньеста

«Я никогда раньше не оценивал публично настолько сложные, многослойные ситуации, как эта. Но сейчас исключительный случай. И я хочу сказать одно, что выглядит для меня совершенно очевидным, пока мы не причинили себе ещё большего вреда. Вступите в диалог! Люди, которые наделены ответственностью, вступите в диалог. Сделайте это для всех нас. Мы заслуживаем мира».