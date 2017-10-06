10 диких причин, по которым футболисты заканчивали карьеру слишком рано

Съёмки в фильмах для взрослых, подготовка к концу света — и это только начало.

В конце сентября стало известно, что нападающий «Кёльна» Артём Руднев завершил карьеру в 29 лет. Когда-то латвиец мог оказаться в московском ЦСКА, а теперь ушёл из спорта по серьёзной причине — дело в том, что его жена уже в течение двух лет проходит психическое лечение после выкидыша. Мы надеемся, что в семье форварда всё наладится, а сам он вернётся в спорт. Хотя, как показывает история, футболисты редко возвращаются на прежний уровень, завершив карьеру слишком рано, но сохранив здоровье.

Кто: Карлос Роа

Когда: в 30 лет

Почему: готовился к концу света

Аргентинский голкипер был настоящей звездой на родине, завоевав Суперкубок Либертадорес и Кубок КОМНЕБОЛ. Перебравшись в испанскую «Мальорку», Роа после первого же сезона получил награду лучшему вратарю лиги, а в следующем завоевал Суперкубок Испании и дошёл до финала Кубка Кубков. Но затем в его карьере наступила точка невозврата: он попал под влияние протестантской «Церкви адвентистов седьмого дня», поверил в конец света и, чтобы подготовиться к этому важному событию, решил завершить карьеру, несмотря на интерес «Челси» и «МЮ».

Когда в начале третьего тысячелетия конца света вдруг не случилось, Карлос решил возобновить карьеру в «Мальорке» с одним условием — не играть по субботам. Естественно, в старт он не попадал, уехал в «Альбасете», а в 2006 году окончательно перестал играть в футбол во втором дивизионе чемпионата Аргентины. К несчастью, жизненные трудности на пути Роа не закончились — у него диагностировали рак. Несколько лет химиотерапии, а также, как считает сам вратарь, вегетарианство и праведный образ жизни, помогли аргентинцу побороть страшную болезнь. Теперь Карлос Роа работает тренером вратарей в мексиканской команде «Гвадалахара».

Кто: Пабло Освальдо

Когда: в 30 лет

Почему: сконцентрировался на карьере диджея

Пабло Освальдо — ветреный футболист, сменивший за свою карьеру 12 клубов: от аргентинского «Уракана» до туринского «Ювентуса». «Если ты вышел на поле не развлекаться — ты уже проиграл», — говорил итальянец аргентинского происхождения в интервью GQ. Развлекаться по-футбольному ему надоело ровно в 30 лет — Освальдо отказал нескольким клубам из Серии А и с головой ушёл в музыку.

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Кто: Алексей Зуев

Когда: в 30 лет

Почему: нашёл в себе талант певца

История Освальдо типичная для латиноамериканца? Держите отечественный пример — вратарь Александр Зуев. Он случайно попал из КФК в «Спартак» в смутный период в истории клуба, сыграл пару матчей в Лиге чемпионов, но больше блистал за пределами поля. Например, угрожал одному из водителей на заправке травматическим пистолетом. После этой истории Зуев покинул «Спартак», скитался по низшим дивизионам и начал писать песни — в основном, про свою жизнь и карьеру. Кстати, футбол голкипер в свои 36 лет не забросил до сих пор, — сейчас он играет за спартаковцев в «пляжку».

Кто: Наката Хидэтоси

Когда: в 29 лет

Почему: стал ресторатором

Наката Хидэтоси был первооткрывателем Европы среди японских футболистов. Уехал в конце 1990-х в Италию, полузащитник выиграл скудетто с «Ромой», Кубок Италии с «Пармой», а перед чемпионатом мира в Германии попробовал себя в АПЛ. Правда, самому ценному футболисту Азии быстро надоело то, чем он занимается: постоянные тренировки, внимания медиа, автографы болельщикам. В 29 лет он просто завершил карьеру, открыл свой ресторан, а также занимается бизнесом в фэшн-индустрии.

Кто: Иван Саенко

Когда: в 27 лет

Почему: захотел «потратить честно заработанные деньги»

Один из самых удивительных российских футболистов долго играл в Германии, неплохо выступал в «Спартаке», а затем резко пропал. В августе 2010-го в клубе решили продать Саенко — по слухам, из-за проблем с алкоголем — но покупателей на него не нашлось. Позже в интервью «Чемпионату» игрок расскажет:



«У меня всё нормально. Сейчас ни за один из футбольных клубов не выступаю. Чувствую себя вполне хорошо. За свою карьеру я много где успел поиграть и вполне доволен этим. На самом деле всё, хватит. В ФНЛ я точно не собирался. Не знаю, откуда берутся такие разговоры, такого не было. Чем занимаюсь сейчас? Занимаюсь тем, что трачу честно заработанные деньги».



Кстати, закончивший карьеру Александр Кержаков рассказывал нам об уголовном деле по пропаже 329 млн рублей, по которому Саенко проходил свидетелем.

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в Youtube

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Кто: Джонатан де Фалько

Когда: в 27 лет

Почему: начал карьеру в гей-порно

В разгар своей карьеры бельгийский футболист ушёл из команды «Расинг Мехелен», чтобы… сначала стать стриптизёром, а затем сниматься в фильмах для взрослых под творческим псевдонимом Стани Фалконе. «Раньше у меня была девушка, но в последние месяцы [до завершения карьеры] я встречался с мужчиной. Меня они всегда интересовали — я с 20 лет хожу по гей-клубам, общаюсь с такими же людьми, как и я. Но из-за футбола не мог афишировать это. Этот вид спорта пока не готов к открытым геям — здесь до сих пор мало толерантности», — признавался защитник. Кстати, в своей новой профессии де Фалько добился определённых успехов, в 2011 году получив премию лучшему новичку в этой индустрии.

Кто: Егор Лугачёв

Когда: в 27 лет

Почему: стал барбером

«Украинский Бэкхем», так называли полузащитника на родине, начал заниматься футболом в Киеве, а вскоре переехал в московский «Спартак». Однако, не закрепившись в основе красно-белых, Лугачёв вернулся на родину, где скатился до третьего по силе украинского дивизиона. Но футболист решил не опустил руки и нашёл другое занятие — теперь он барбер, стрижёт бороды и придумывает причёски. Но и про своё прошлое не забывает.

Кто: Миленко Ковачич

Когда: в 25 лет

Почему: ушёл в кришнаитство

Один из самых талантливых футболистов в истории хорватского футбола за скорость ног и мышления получил прозвище — «сын ветра». Ковачич уже в 22 года выиграл родной чемпионат в загребском «Динамо», а год спустя уехал в итальянскую «Брешию». Как выяснилось позднее, форвард был кришнаитом. В 1998 году он внезапно завершил карьеру, заявив: «У меня больше нет желания играть в футбол. Чтобы выходить на поле, нужно подчинить себя гневу и злобе, которых во мне нет. Я хочу посвятить себя земледелию, скотоводству и молитвам. Я не нападающий. И, может, никогда им и не был».

Вернувшись на родину «пасти коров», Ковачич вдруг понял, что футбола ему в жизни не хватает. Он попробовал реанимировать карьеру в Хорватии, даже поиграл в Израиле. Однако в августе 2005-го футболист погиб, разбившись на своём японском мотоцикле на трассе недалеко от Загреба.



Кто: Алексей Сапогов

Когда: в 25 лет

Почему: не перешёл в «Ювентус»

Помните, раньше был такой футболист в РФПЛ? Запомнился голами за «Волгу», вызовом во вторую сборную России, а также яркими высказываниями. Правда, «закончился» Сапогов почти сразу после того, как зажёгся — в 2013-м. Драка с Асильдаровым на просмотре в «Анжи», отъезд в Юрмалу и Тюмень, где дело до контракта тоже не дошло — так выглядит карьера нападающего сейчас. В медиа появлялась информация, что Сапогов до сих пор играет в любительских лигах и хочет получить тренерскую лицензию. Интересно, до Конте всё-таки дошли письма с нарезками его голов в Нижнем Новгороде?