Он остаётся. Иньеста с «Барселоной» до конца, а вот Неймар жалуется

Главное в мире помимо отборочных матчей. Радостная новость для поклонников «Барселоны». А у Неймара все плохо.

«Барселона» даст Иньесте карьерный контракт

Полузащитник Андрес Иньеста достиг договорённости с «Барселоной» о подписании контракта, рассчитанного до конца его карьеры. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба. Официальная церемония заключения соглашения состоится на арене «Камп Ноу» сегодня, 6 октября.

Иньеста выступает за каталонский клуб с 2002 года. За это время хавбек провёл 639 матчей, в которых отметился 55 голами. Является капитаном команды с лета 2015 года. Он находится в структуре каталонцев с сентября 1996 года с 12 лет, и вместе с Лионелем Месси завоевал в «Барселоне» самое большое количество титулов — 30.

Действующее соглашение 33-летнего футболиста с испанским грандом в силе до лета 2018 года. В текущем сезоне Иньеста провёл в чемпионате Испании шесть матчей.

Неймар назвал условия в матче с Боливией бесчеловечными

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар назвал условия в матче квалификации чемпионата мира 2018 года с Боливией (0:0) бесчеловечными. Бразильцы играли на высоте 3700 метров над уровнем моря, а после матча восстанавливались с помощью кислородных масок.



«Бесчеловечно играть в таких условиях. Поле, высота, мяч — всё плохо. Но мы остались довольны выступлением команды даже в таких условиях», — говорится в сообщении.



Сборная Бразилии досрочно гарантировала себе место на чемпионате мира, который следующим летом пройдёт в России.

Фото также доступно в «инстаграме» Неймара

Головин не сыграет с Южной Кореей и может пропустить матч с Ираном

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин не поможет национальной команде в товарищеском матче с Южной Кореей (7 октября). Участие в поединке с Ираном (10 октября) также под вопросом. Об этом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.



«Шансов, что Головин завтра сыграет, нет. Если почувствуем, что у него и в Казани сыграть минимальные шансы, то даже не будем с собой брать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея. Начало — в 17:00 мск.

«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера

72-летний футбольный специалист Юпп Хайнкес назначен новым главным тренером «Баварии». Мюнхенский клуб объявил на официальном сайте, что контракт рассчитан до 30 июня 2018 года. Хайнкес приступит к работе 9 октября.

«Это дружеская услуга. Я делаю это только в связи с тем, что многим обязан „Баварии“. Приступлю к работе с прекрасными чувствами», — сказал Хайнкес в интервью Kicker.



В 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры, после того как выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии.

Предыдущим тренером «Баварии» был Карло Анчелотти, о расставании с которым было объявлено 28 сентября после поражения мюнхенской команды с крупным счётом 0:3 от «ПСЖ» в гостевом матче Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» проявляет интерес к Промесу

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вновь попал в сферу интересов «Ливерпуля». Мерсисайдцы следили за голландцем осенью и зимой прошлого года и теперь снова решили вернуться к варианту с 25-летним хавбеком. Об этом сообщает Transfer Market Web.



Ранее в услугах Квинси Промеса также были заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Эвертон». Контракт полузащитника сборной Нидерландов со «Спартаком» действует до лета 2021 года.



Квинси Промес играет за красно-белых с августа 2014 года, куда перешёл из «Твенте». По данным Transfermarkt, голландец оценивается в € 20 млн.