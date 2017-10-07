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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Турция — Исландия — 0:3
Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

Исландия уже почти на чемпионате мира. Безумие продолжается

А Испания уже точно едет в Россию, без всяких «почти».
7 октября 2017, суббота. 09:00 Футбол

Исландия!

Сага должна продолжаться. Сборная Исландии сохранила свою идентичность и ничуть не изменилась после триумфальной поездки во Францию. Ну, разве что зубной врач Хеймир Хадльгримссон теперь тренирует сборную в одиночку, без чуткой слежки Ларса Лагербека. Гибкая схема 4-4-2 остаётся основной, впереди маячат два больших нападающих, Бодварссон и Финнбогасон, готовые зацепиться за любой мяч, а на каждом стандарте (даже в 50 метрах от ворот, даже при ауте от Арона Гуннарссона) исландцы так же агрессивны, как когда-то против Британии в тресковых войнах.

Только по ходу сборная Исландии становится ещё интереснее. Исландия обрастает новыми историями: семья Йона Дади Бодварссона не могла платить за обучение футболу, но тренер видел талант, закрывал глаза и говорил, что заплатят когда-нибудь потом. Теперь Бодварссон делает два голевых паса, на Гудмундссона и Бьярнасона, а во втором моменте легко продавливает троих защитников. Исландия пользуется новыми ходами – вчера оказались важными подключения в атаку левого защитника Хёрдура Магнуссона. При длинных передачах он забегал на чужую треть поля, и в моменте с первым голом тактический ход сработал – Магнуссон включился в атаку, выиграл верховую борьбу у Кана Айхана, сделал скидку в свободную зону, а туда уже ускорился Бодварссон. Каждый стандарт по-прежнему работает, как пенальти: когда Кари Арнасон третьим голом убивал интригу, исландцы вчетвером забежали на ближнюю штангу, а на дальней Арон Гуннарссон остался вообще один.

Исландия разгромила Турцию на её поле, в горячем казане, и снова доказала, насколько важен в футболе сборных национальный менталитет. Исландцы были холодны, как лёд, и спокойно раскатывали турок, а они теряли контроль над собой и распылялись. Даже лучший защитник команды Чаглар Сёюнджю, очень надёжно играющий за «Фрайбург» в Бундеслиге, начал нервничать, кидаться мячом на глазах судьи. Арда Туран, встреченный на трибунах свистом, выходил на поле капитаном, а потом отказался от повязки и бросил её ветерану Эмре Белозоглу. Дисквалифицированный Мирча Луческу, глядя на печальный матч из VIP-ложи с фруктами и пахлавой, наверняка думал лишь о том, какую отмазку придумать теперь.

Исландия в одном шаге от чемпионата мира, и совершить его будет проще, чем предыдущие девять. Викинги принимают на своём поле Косово, одну из слабейших сборных Европы. Рейкьявик уже может праздновать – всё равно на последний матч исландцы выйдут с холодной головой.

ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 9-й тур
06 октября 2017, пятница. 21:45 МСК
Турция
0 : 3
Исландия
0:1 – Гудмундссон – 32, 0:2 – Бьярнасон – 39, 0:3 – Арнасон – 49

Финский африканец из Белоруссии портит жизнь Хорватии

Обычная история, не делайте вид, что удивлены. В Хорватии Пюрю Сойри проводил первый матч за сборную Финляндии, а вызов заслужил благодаря игре за грозный солигорский «Шахтёр». Папа из Намибии, мать – финка, уезжавшая работать в финское посольство в Танзании, боровшаяся с апартеидом и издавшая две книги об Африке. Почти всё детство Сойри провёл на Чёрном континенте, в разъездах с мамой, удивлялся детям в Мозамбике (у них начинался праздник, когда шёл дождь) и избегал тягот тяжёлого африканского взросления. До 16 лет Сойри вообще не занимался футболом профессионально, но в финскую лигу несложно пробиться даже с таким багажом.

Одного матча Пюрю хватило, чтобы резко вмешаться в чужую гонку за чемпионат мира. Простой заброс в штрафную на 90-й минуте привёл хорватов в панику: Вида не добрался до верхового мяча, Пиварич упустил Сойри в штрафной, а игрок «Шахтёра» невозмутимо пробил мимо вратаря. Если учесть, что в белорусском чемпионате Пюрю забил пока лишь трижды – событие особенно необычное. Исландцы не только празднуют свою победу, они ещё и забрасывают «твиттер» Сойри словами благодарности.

До 90-й минуты Хорватия спокойно держала первое место в группе благодаря Марио Манджукичу, заковырявшему мяч с метра после сложных попыток взломать финскую защиту. А теперь «шашечные» с Модричем, Ракитичем, Манджукичем и другими звёздичами рискуют пролететь мимо чемпионата мира. Матч с Украиной, натужно победившей в Косово, будет адски жарким. У обеих команд по 17 очков, Хорватию устраивает ничья, но хорваты исторически вообще не умеют играть на ничью.

ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 9-й тур
06 октября 2017, пятница. 21:45 МСК
Хорватия
1 : 1
Финляндия
1:0 – Манджукич – 57, 1:1 – Сойри – 90
ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 9-й тур
06 октября 2017, пятница. 21:45 МСК
Косово
0 : 2
Украина
0:1 – Пакярада – 60 (автогол), 0:2 – Ярмоленко – 87

Австрийский серб откладывает праздник австрийских сербов

Сербия могла оформить попадание на чемпионат мира заранее, и город для праздника оказался подходящим – Вена, третья столица планеты по численности сербского населения. Вместе с приезжими фанатами на «Эрнст-Хаппель Штадион» набилось 14 тысяч сербов на трибуну за ворота, которую сторожил конвой полицейских. Причём в Вене заблокировали продажу билетов сербам на другие сектора, когда поняли, что их приедет не 14 тысяч, а 25 или даже больше. «Если выиграем, по всему городу будет праздник. Все клубы уже зарезервированы. Вена сгорит, если мы сегодня победим», – до матча рассказывал Горан Вуйич, выкупивший громадную квоту билетов и распространявший среди венских сербов.

Ирония судьбы – сербский праздник сорвал Марко Арнаутович. Он открыто говорит, что хотел бы играть за Сербию, бегает в бутсах с сербским флагом, набивает на коже молитву «Отче наш» на сербском… но дважды забивает родной стране за Австрию. Причём второй раз – на 88-й минуте, когда гости отыгрались и под вопли со своего сектора бросились забивать ещё. Ничего, праздник подождёт. Пока Уэльс и Ирландия будут грызть глотки друг другу, Сербия сыграет на домашнем стадионе решающий матч с аутсайдером – Грузией.

ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 9-й тур
06 октября 2017, пятница. 21:45 МСК
Австрия
3 : 2
Сербия
0:1 – Миливоевич – 11, 1:1 – Бургшталлер – 25, 2:1 – Арнаутович – 76, 2:2 – Матич – 83, 3:2 – Шауб – 89

Испания уже на чемпионате мира

Фото: Reuters

В плане футбола тут настоящая идиллия. Хулен Лопетеги спокойно провернул смену поколений и собрал такой состав, где может легко тасовать игроков каждый матч и давать практику новым. С Албанией в старте внезапно вышли Альваро Одриосола, сверкающий в «Реале Сосьедад», и расцветший в схеме 4-4-2 Марселино Тораля Родриго Морено. Взрывная тройка атаки (Родриго, Иско и Давид Сильва) сделала результат в первые полчаса, а потом развлекалась – давала Албании дважды побить по каркасу ворот, создавала массу моментов для Родриго. Форвард «Валенсии» (магическое сочетание слов для сборной после Давида Вильи) забил однажды, а мог спокойно уйти с поля с хет-триком.

Испания уже на чемпионате мира, но пресса снова отвлечётся от футбола и акцентирует внимание на жареном. До матча Жерар Пике сказал журналистам: «Если я соберу за столом людей, которые меня освистывают, после ужина они перестанут это делать». Срочно нужен очень громадный стол – Пике снова награждали свистом при каждом касании мяча.

ЧМ-2018 - Европа. Группа G. 9-й тур
06 октября 2017, пятница. 21:45 МСК
Испания
3 : 0
Албания
1:0 – Родриго – 16, 2:0 – Иско – 23, 3:0 – Алькантара – 26

Италия выполняет задачу через мини-катастрофу

Сборная Италии, размазанная испанцами в сентябре, настолько опустила планку амбиций, что была готова играть дома с Македонией на ничью. Вы просто вдумайтесь. А это реальные слова: Джампьеро Вентура до матча прямо сказал, что Италию устроит хотя бы очко в ближайших двух матчах. Отборочная группа уже не интересует алленаторе – он пускает в ход тактические эксперименты со схемой 3-4-3, пробует на позиции инсайда Даниэле Верди из «Болоньи» и спокойно отдаёт второй тайм скромным македонцам.

Разгром в Испании расшатал психику итальянцев – все играли нервно и тяжело привыкали к новой расстановке, разве что кроме неаполитанской ракеты. Лоренцо Инсинье играл, как в «Наполи» Сарри, затевая комбинацию с двумя подряд стеночками и примагничивая к себе атаки Италии. Одна всё-таки стала голевой. Инсинье выдал умную передачу вразрез, а Иммобиле оставалось только покатить мяч на пустые ворота для Кьеллини и помочь защитнику установить крутую статистику: Вентура стал пятым подряд тренером, под чьим руководством Кьеллини забивал за «скуадра адзурра».

Но второй тайм стал мини-катастрофой. Италия всего однажды пробила по воротам, Македония серьёзно захватила инициативу и слепила гол стараниями своих легионеров, выступающих в Италии. Несторовски скинул мяч на Горана Пандева, ветеран отдал передачу вразрез на Александра Трайковски – и вынимай. Италия печальна, а Джиджи Буффон в открытую говорит о слабой психике команды. Перед стыковыми матчами слова капитана тревожны.

ЧМ-2018 - Европа. Группа G. 9-й тур
06 октября 2017, пятница. 21:45 МСК
Италия
1 : 1
Македония
1:0 – Кьеллини – 40, 1:1 – Трайковски – 77
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Чемпионат мира 2018
7 октября 2017, суббота
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