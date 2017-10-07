Исландия уже почти на чемпионате мира. Безумие продолжается

Исландия!

Сага должна продолжаться. Сборная Исландии сохранила свою идентичность и ничуть не изменилась после триумфальной поездки во Францию. Ну, разве что зубной врач Хеймир Хадльгримссон теперь тренирует сборную в одиночку, без чуткой слежки Ларса Лагербека. Гибкая схема 4-4-2 остаётся основной, впереди маячат два больших нападающих, Бодварссон и Финнбогасон, готовые зацепиться за любой мяч, а на каждом стандарте (даже в 50 метрах от ворот, даже при ауте от Арона Гуннарссона) исландцы так же агрессивны, как когда-то против Британии в тресковых войнах.

Только по ходу сборная Исландии становится ещё интереснее. Исландия обрастает новыми историями: семья Йона Дади Бодварссона не могла платить за обучение футболу, но тренер видел талант, закрывал глаза и говорил, что заплатят когда-нибудь потом. Теперь Бодварссон делает два голевых паса, на Гудмундссона и Бьярнасона, а во втором моменте легко продавливает троих защитников. Исландия пользуется новыми ходами – вчера оказались важными подключения в атаку левого защитника Хёрдура Магнуссона. При длинных передачах он забегал на чужую треть поля, и в моменте с первым голом тактический ход сработал – Магнуссон включился в атаку, выиграл верховую борьбу у Кана Айхана, сделал скидку в свободную зону, а туда уже ускорился Бодварссон. Каждый стандарт по-прежнему работает, как пенальти: когда Кари Арнасон третьим голом убивал интригу, исландцы вчетвером забежали на ближнюю штангу, а на дальней Арон Гуннарссон остался вообще один.

Исландия разгромила Турцию на её поле, в горячем казане, и снова доказала, насколько важен в футболе сборных национальный менталитет. Исландцы были холодны, как лёд, и спокойно раскатывали турок, а они теряли контроль над собой и распылялись. Даже лучший защитник команды Чаглар Сёюнджю, очень надёжно играющий за «Фрайбург» в Бундеслиге, начал нервничать, кидаться мячом на глазах судьи. Арда Туран, встреченный на трибунах свистом, выходил на поле капитаном, а потом отказался от повязки и бросил её ветерану Эмре Белозоглу. Дисквалифицированный Мирча Луческу, глядя на печальный матч из VIP-ложи с фруктами и пахлавой, наверняка думал лишь о том, какую отмазку придумать теперь.

Исландия в одном шаге от чемпионата мира, и совершить его будет проще, чем предыдущие девять. Викинги принимают на своём поле Косово, одну из слабейших сборных Европы. Рейкьявик уже может праздновать – всё равно на последний матч исландцы выйдут с холодной головой.

Финский африканец из Белоруссии портит жизнь Хорватии

Обычная история, не делайте вид, что удивлены. В Хорватии Пюрю Сойри проводил первый матч за сборную Финляндии, а вызов заслужил благодаря игре за грозный солигорский «Шахтёр». Папа из Намибии, мать – финка, уезжавшая работать в финское посольство в Танзании, боровшаяся с апартеидом и издавшая две книги об Африке. Почти всё детство Сойри провёл на Чёрном континенте, в разъездах с мамой, удивлялся детям в Мозамбике (у них начинался праздник, когда шёл дождь) и избегал тягот тяжёлого африканского взросления. До 16 лет Сойри вообще не занимался футболом профессионально, но в финскую лигу несложно пробиться даже с таким багажом.

Одного матча Пюрю хватило, чтобы резко вмешаться в чужую гонку за чемпионат мира. Простой заброс в штрафную на 90-й минуте привёл хорватов в панику: Вида не добрался до верхового мяча, Пиварич упустил Сойри в штрафной, а игрок «Шахтёра» невозмутимо пробил мимо вратаря. Если учесть, что в белорусском чемпионате Пюрю забил пока лишь трижды – событие особенно необычное. Исландцы не только празднуют свою победу, они ещё и забрасывают «твиттер» Сойри словами благодарности.

До 90-й минуты Хорватия спокойно держала первое место в группе благодаря Марио Манджукичу, заковырявшему мяч с метра после сложных попыток взломать финскую защиту. А теперь «шашечные» с Модричем, Ракитичем, Манджукичем и другими звёздичами рискуют пролететь мимо чемпионата мира. Матч с Украиной, натужно победившей в Косово, будет адски жарким. У обеих команд по 17 очков, Хорватию устраивает ничья, но хорваты исторически вообще не умеют играть на ничью.

Австрийский серб откладывает праздник австрийских сербов

Сербия могла оформить попадание на чемпионат мира заранее, и город для праздника оказался подходящим – Вена, третья столица планеты по численности сербского населения. Вместе с приезжими фанатами на «Эрнст-Хаппель Штадион» набилось 14 тысяч сербов на трибуну за ворота, которую сторожил конвой полицейских. Причём в Вене заблокировали продажу билетов сербам на другие сектора, когда поняли, что их приедет не 14 тысяч, а 25 или даже больше. «Если выиграем, по всему городу будет праздник. Все клубы уже зарезервированы. Вена сгорит, если мы сегодня победим», – до матча рассказывал Горан Вуйич, выкупивший громадную квоту билетов и распространявший среди венских сербов.

Ирония судьбы – сербский праздник сорвал Марко Арнаутович. Он открыто говорит, что хотел бы играть за Сербию, бегает в бутсах с сербским флагом, набивает на коже молитву «Отче наш» на сербском… но дважды забивает родной стране за Австрию. Причём второй раз – на 88-й минуте, когда гости отыгрались и под вопли со своего сектора бросились забивать ещё. Ничего, праздник подождёт. Пока Уэльс и Ирландия будут грызть глотки друг другу, Сербия сыграет на домашнем стадионе решающий матч с аутсайдером – Грузией.

Испания уже на чемпионате мира

Фото: Reuters

В плане футбола тут настоящая идиллия. Хулен Лопетеги спокойно провернул смену поколений и собрал такой состав, где может легко тасовать игроков каждый матч и давать практику новым. С Албанией в старте внезапно вышли Альваро Одриосола, сверкающий в «Реале Сосьедад», и расцветший в схеме 4-4-2 Марселино Тораля Родриго Морено. Взрывная тройка атаки (Родриго, Иско и Давид Сильва) сделала результат в первые полчаса, а потом развлекалась – давала Албании дважды побить по каркасу ворот, создавала массу моментов для Родриго. Форвард «Валенсии» (магическое сочетание слов для сборной после Давида Вильи) забил однажды, а мог спокойно уйти с поля с хет-триком.

Испания уже на чемпионате мира, но пресса снова отвлечётся от футбола и акцентирует внимание на жареном. До матча Жерар Пике сказал журналистам: «Если я соберу за столом людей, которые меня освистывают, после ужина они перестанут это делать». Срочно нужен очень громадный стол – Пике снова награждали свистом при каждом касании мяча.

Италия выполняет задачу через мини-катастрофу

Сборная Италии, размазанная испанцами в сентябре, настолько опустила планку амбиций, что была готова играть дома с Македонией на ничью. Вы просто вдумайтесь. А это реальные слова: Джампьеро Вентура до матча прямо сказал, что Италию устроит хотя бы очко в ближайших двух матчах. Отборочная группа уже не интересует алленаторе – он пускает в ход тактические эксперименты со схемой 3-4-3, пробует на позиции инсайда Даниэле Верди из «Болоньи» и спокойно отдаёт второй тайм скромным македонцам.

Разгром в Испании расшатал психику итальянцев – все играли нервно и тяжело привыкали к новой расстановке, разве что кроме неаполитанской ракеты. Лоренцо Инсинье играл, как в «Наполи» Сарри, затевая комбинацию с двумя подряд стеночками и примагничивая к себе атаки Италии. Одна всё-таки стала голевой. Инсинье выдал умную передачу вразрез, а Иммобиле оставалось только покатить мяч на пустые ворота для Кьеллини и помочь защитнику установить крутую статистику: Вентура стал пятым подряд тренером, под чьим руководством Кьеллини забивал за «скуадра адзурра».

Но второй тайм стал мини-катастрофой. Италия всего однажды пробила по воротам, Македония серьёзно захватила инициативу и слепила гол стараниями своих легионеров, выступающих в Италии. Несторовски скинул мяч на Горана Пандева, ветеран отдал передачу вразрез на Александра Трайковски – и вынимай. Италия печальна, а Джиджи Буффон в открытую говорит о слабой психике команды. Перед стыковыми матчами слова капитана тревожны.