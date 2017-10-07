Мясо собак повышает выносливость – так ли это? 7 мифов о корейском футболе

Валерий Сарычев был лучшим вратарем СССР 1991 года, а потом уехал в Южную Корею – завершать карьеру. И задержался, да ещё как! Его клуб «Ильва Чунма» стал трехкратным чемпионом Премьер-лиги, и Сарычев решил остаться. В итоге карьеру он завершил только в 2005 году, когда ему было 45 лет. Но из Кореи не уехал: основал школу вратарей, потом тренировал несколько клубов, в числе которых есть даже женский. Сарычев знает про корейский футбол все, поэтому способен ответить на любые, даже самые странные вопросы, которые касаются сборной Кореи.

Валерий Сарычев на «Лестнице славы» стадиона имени Э.Стрельцова Фото: fc-tm.ru

Валерий САРЫЧЕВ

Родился 12 января 1960 года в Сталинабаде (ныне – Душанбе, Таджикистан).

Играл вратарём. Выступал за «Памир» Душанбе (1978 – 1981), ЦСКА Москва (1981 – 1982), «Торпедо» Москва (1982 – 1991). В высшей лиге чемпионата СССР провёл 165 матчей, пропустил 158 мячей.

Обладатель Кубка СССР (1986), бронзовый призёр чемпионата СССР (1988, 1991).

Лучший вратарь СССР 1991 года.

С 1992 по 2004 год выступал в Южной Корее за клубы «Ильва Чунма», «Чхонан Ильва Чунма» и «Эл-Джи Читас». Провёл в Премьер-лиге чемпионата Южной Кореи 320 матчей, пропустил 356 мячей.

Четырёхкратный чемпион Южной Кореи (1993, 1994, 1995, 2000), победитель Adidas Cup (1992), победитель Кубка чемпионов азиатских стран (1996), победитель Суперкубка Азии (1996), победитель Межконтинентального кубка Азии и Африки (1996).

Миф №1. Корейцы (и футболисты тоже) едят собак

— Мне часто задают этот вопрос! Если говорить честно, то, конечно, едят. В Корее есть рестораны, о которых многие знают, но нигде не рекламируют – они не для общего потребления. В этих заведениях занимаются непосредственно приготовлением собачьего мяса. Для корейцев это нормальная, традиционная еда. Но я бы не сказал, что они прям любители подобных блюд. Я сам пробовал, потому как мне было интересно. Многие корейцы говорили, что собачье мясо повышает выносливость при жаркой температуре, особенно летом. Решил проверить, но оказалось, что на самом деле это миф. У собачьего мяса специфические вкус и запах, ничего хорошего я в этом блюде не нашёл. Кстати, у футболистов есть специальные дни, когда им делают блюда из собачьего мяса. Кто хочет – тот ест, кто не хочет – нет. Никого не заставляют. Вообще корейские футболисты даже в сборной придерживаются традиционного питания. Небольшая ремарка: корейская кухня – это острые блюда и рис. Пища достаточно легкая и быстро усваивается, поэтому уже через два часа опять хочется есть.

Миф №2. Тренеры бьют футболистов палками

— Когда я только приехал, мне это казалось своего рода дикостью! Тренеры били футболистов по заднему месту — это был один из методов воспитания. Раньше это считалось нормальным явлением, но сейчас так почти никто не делает. Сейчас подобное строго пресекается, людей за это даже дисквалифицируют на несколько лет. А если и попадается кто, так только тренера старой закалки. Интересно, что было бы, если бы наших футболистов били палками? Иногда это полезно! Это вызвало бы резонанс, но, учитывая, как они сейчас играют, может и нужно где-то для профилактики.

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Миф №3. У корейцев очень плохое зрение

— Такая беда есть. Всё из-за современных технологий – они постоянно в своих гаджетах. В команде из-за этого есть правила, в какое время разрешено пользоваться телефонами. У некоторых футболистов плохое зрение, но это не так сильно влияет на их физическое состояние и здоровье. Они могут играть и тренироваться в линзах, например.

Миф №4. Корейские футболисты обязаны служить в армии

— Да, это так. Каждый! Ни у кого нет скидок. Если это сильно подвергает риску здоровье, тогда да, могут дать отсрочку или демобилизовать, дать военный билет, как у нас было в советское время. А так все обязаны служить вне зависимости от возраста. Есть два футбольных клуба в чемпионате, в которых играют служащие футболисты: одна армейская команда, другая – полицейская. Туда попадают только самые лучшие футболисты, игрокам среднего класса там оказаться непросто. Есть тренерский совет, который выбирает футболистов на сезон из тех, кому предстоит служить в армии. Берут лучших из лучших. Во время службы они так же играют в футбол, просто определенное количество времени уделяют еще и военной подготовке. Это обязательно. По истечению службы, срок которой составляет два года, футболисты всё равно обязаны вернуться в клуб.

Миф №5. Все южно-корейцы ненавидят Северную Корею

— Дело не в ненависти. Когда они смотрят на Северную Корею, понимают, что это государство, отсталое во всех отношениях.Южане смотрят на них с жалостью. В Северной Корее все считают, что живут правильно, и у них всё самое хорошее и лучшее. Это глупый фанатизм, пропаганда строя. Над ними многие смеются. Но не ненавидят.

Миф №6. Все корейцы на одно лицо, поэтому тренерам трудно различать их

— Первый раз, когда попадаешь в Корею, действительно, трудно всех различать. Но со временем начинаешь понимаешь, что они совсем непохожи. Иногда, бывало, путал людей: думал, что это тот человек, который приходил ко мне вчера, а оказывалось, что совсем другой. Нация своеобразная, но, когда адаптируешься, начинаешь всех различать, видишь всё по-другому. Корейцы, когда смотрят на европейцев, тоже видят всех одинаковыми. С такими случаями тоже сталкивался! Меня бывало с кем-то путали.

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Миф №7. Корейский футбол начался и закончился с Хиддинком

— Вряд ли. Сейчас не лучшее время для сборной Кореи. Возможно, это связано с тренерами, а может, с тем, что не так уж много талантливых ребят, лидеров. На данный момент просто сборная переживает такой период, но не могу сказать, что при Хиддинке была временная вспышка. Футбол растет, процветает, его стараются держать на хорошем уровне. Сейчас сборная составлена в основном из тех футболистов, которые играют за рубежом в ведущих чемпионатах.