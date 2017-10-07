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Антон Заболотный
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Семеро одного ждут. Дебюта в сборной!

Серьёзный повод посмотреть матч Россия – Южная Корея.
7 октября 2017, суббота. 12:30 Футбол

Месяц тому народ недоумевал: какой прок сборной от спарринга с клубом, болтающимся внизу таблицы Премьер-Лиги? А он был — доказано свежим списком Черчесова. По итогам сентябрьского кастинга шанс закрепиться в национальной команде получил десяток кандидатов из ближнего и не очень резерва. А поскольку ни в какие официальные зачёты игра с «Динамо» не пошла, сегодня на «Песчанке» намечается самый настоящий парад дебютов. Из 27 футболистов, вызванных на матчи с Южной Кореей и Ираном, и 25 оставшихся в кондиционном состоянии семеро всё ещё соответствуют статусу новичка сборной. И большинство из них, если не все, получат от тренера игровое время: не сегодня в Москве, так во вторник в Казани. Приглядимся к этой компании повнимательнее.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Россия
Южная Корея
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Андрей Лунёв – вратарь, «Зенит»

Нынешний тренер сборной не понаслышке знает, что такое сидеть «под» знаменитым коллегой и годами ждать шанса. Черчесов не зачах в тени Дасаева, выбился на ведущие роли, и его пример должен воодушевлять нынешних конкурентов Акинфеева. В первую очередь – Лунёва. В спарринге с «Динамо» Андрей дал понять тренеру сборной, что он может на него положиться. Впрочем, Станислав Саламович, уверен, в этом и не сомневался: сезон в «Зените» Лунёв проводит очень ровно и без срывов. С москвичом в рамке сине-бело-голубые потерпели всего одно поражение, в Утрехте, но как раз к вратарю по его мотивам возникло меньше всего претензий – сплошные похвалы. И хотя Черчесов не устаёт повторять, что в сборной позиции Акинфеева незыблемы, Лунёв вправе рассчитывать на «официальную» премьеру в национальной команде уже в этом месяце.

Действительно ли Акинфеев сильнее Лунёва?
Изучаем цифры и сравниваем двух лучших вратарей России.

Марио Фернандес – правый защитник, ЦСКА

На фоне доморощенных латералей Фернандеса выгодно выделяют два качества – высокая наступательная активность и колоссальная выносливость. Любая замена Марио в ЦСКА – маленькое ЧП. В этом сезоне обрусевший бразилец отбегал от начала до конца 17 из 18 матчей «армейцев», а единственный раз покинул поле досрочно по травме – в дерби с «Динамо». Бело-голубым он и забил свой первый гол в майке российской сборной, пускай и не зафиксированный в протоколах ФИФА. Выгоды этой натурализации для сборной куда более очевидны, чем в случае с тем же Гилерме. Если сильных киперов в России и без бразильцев хватает, то классные крайние защитники современного формата в дефиците.

Евгений Чернов – левый защитник, «Тосно»

Немногие футболисты сохранили свои позиции в «Зените» после летней смены власти, и считанные единицы сберегли действительно добрые воспоминания о прежнем тренере. По крайней мере Чернов должен испытывать к «дедушке» Луческу признательность – за первое и достаточно близкое знакомство с Премьер-Лигой. А по-настоящему основным, важным для команды исполнителем Евгений почувствовал себя в «Тосно». Дмитрий Парфёнов и сам был в молодости классным левым беком, и Чернова в этом качестве подтянул до уровня первой сборной.

Константин Рауш – левый защитник, «Кёльн»

Крайне противоречивым получается второе полугодие 2017-го для Рауша. На одной чаше весов вызов в сборную исторической родины, на другой – скверные выступления «Кёльна». После успешного прошлого сезона «козлов» будто подменили – поражения следуют одно за другим, что на внутренней, что на внешней аренах. Как результат – последние места в немецкой и европейской лигах. Впрочем, Рауш достаточно взрослый и сформировавшийся мастер, чтобы не «поплыть» под грузом отрицательных результатов и шквалом критики. Если Петер Штёгер своему сибиряку доверяет, то у Станислава Черчесова тем более нет оснований разочаровываться в Константине. Свой предыдущий, сентябрьский, тест в сборной Рауш сдал на отлично: качественную работу в обороне подкрепил голевой передачей.

Константин Рауш

Константин Рауш

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Далер Кузяев – правый, центральный полузащитник, «Зенит»

Черчесов с Кузяевым разминулись в Грозном – зато встретились в сборной. И встречу эту не назовёшь случайной: право на неё Далер заслужил впечатляющим выступлением в начале нынешнего сезона. Уроженец Набережных Челнов представляет собой редкий тип мастера широкого профиля: отнять, отдать, забить – всё умеет. Этой-то своей разносторонностью, помноженной на редкое трудолюбие, Кузяев и подкупил Роберто Манчини. А немного погодя и Черчесова.

Антон Миранчук – атакующий полузащитник, «Локомотив»

Антон ещё четыре года тому, в кубковом матче с «Ротором», дебютировал в первой команде «Локомотива», но только сейчас заиграл наравне с братом-близнецом. Определённо пошла парню на пользу командировка в Эстонию. Доверие со стороны Игоря Принса помогло Миранчуку раскрепоститься. Два с половиной десятка очков по системе «гол + пас» только подтверждают правильность сделанного полузащитником шага. Со второго захода Антон пробился в основу родного клуба и уже вовсю раздаёт голевые в РФПЛ. В недавнем дерби с «Динамо», к примеру, две исполнил. В отсутствие «армейцев» Дзагоева и Головина дебют Миранчука №2 за сборную представляется событием практически неизбежным.

Антон Заболотный – нападающий, «Тосно»

Заболотный превосходно воспользовался первым шансом, данным Черчесовым (гол «Динамо»), и скорее всего получит новый, причём сегодня же. Понятно, что при полностью здоровых Кокорине и Смолове вероятность выхода Антона в старте минимальна, но возможность смоделировать игру с большим нападающим на острие тренер тоже вряд ли упустит – уж во втором-то тайме, думаю, поднимет бомбардира «Тосно» с лавки. Занятно, что в РФПЛ Заболотный пока забивает только столичным клубам – ЦСКА, «Локомотиву», «Спартаку». «Динамо» — приготовиться?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Андрей Лунёв Антон Заболотный Антон Миранчук Далер Кузяев Евгений Чернов Константин Рауш Марио Фернандес
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