Что стоит за отставкой Калитвинцева: новая революция в «Динамо»

Почему уволили Калитвинцева

Главная причина – слабые результаты. Октябрьский перерыв на матчи сборных «Динамо» встречает на 15-м месте в таблице Премьер-Лиги, имея в пассиве шестиматчевую безголевую серию. В последний раз «Динамо» забивало в августе в ворота «Уфы», а побеждало – «Анжи» со счётом 3:1, ещё когда командой руководил Александр Григорян. Получается, что Калитвинцев спровоцировал первую отставку сезона, а теперь стал прямым участником второй. Если судить только по результату, то решение абсолютно верное: даже в сезоне, когда «Динамо» вылетало, команда ни разу до 30-го тура не падала в зону прямого вылета.

Как это произошло

Об увольнении Калитвинцева объявили на командном собрании. История на самом деле говорит о нездоровой обстановке внутри «Динамо». Два дня назад, по нашей информации, в клубе уже проходило собрание команды, на котором Калитвинцеву снова выразили кредит доверия. Сегодня, в новой беседе с игроками, решение руководства было изменено.

Главные ошибки Калитвинцева

Неоднократно по ходу нынешнего сезона Калитвинцев допускал ошибки с выбором состава. Лишь несколько матчей тренерский штаб может записать себе в актив: со «Спартаком» (удачные замены), «Зенитом» (удачный план на игру) и «Амкаром». Сказалось недоверие креативным игрокам – Вандерсону, ярко проявлявшему себя в ФНЛ Катричу, Ташаеву. Вместо них выбор делался на оборонительных игроков, из-за чего падала результативность команды.

Ещё одна причина – Калитвинцеву не удалось сохранить позитивный микроклимат внутри команды. Контракты большинства игроков «Динамо» составлены так, что премиальные составляют большую часть их дохода и служат главным источником мотивации, сейчас же в клубе сильные задержки выплат по премиальным. Настроить игроков на правильную волну, заставить биться без мыслей о деньгах Калитвинцеву не удалось.

Сменщик

Новым главным тренером «Динамо» будет Дмитрий Хохлов. Пока он назначен в качестве исполняющего обязанности, но приставку «и. о.» должны быстро убрать. Кроме Хохлова, кандидатов на пост наставника «Динамо» сейчас нет – из-за недостаточного бюджета на приглашение нового тренера. Хохлов же уже был на контракте с клубом – полгода работал с «Динамо-2», а в нынешнем сезоне тренировал молодёжную команду.Помогать Дмитрию будут Юрий Никифоров и Евгений Плотников.

Назначение Хохлова спорное – работа главным в «Кубани» у него не сложилась. Но других вариантов у «Динамо» нет. Разве что ждать, пока в клубе снова появятся деньги. Это непрекращающийся замкнутый круг.

Что ещё случилось в «Динамо»

Команде по-прежнему не выплатили долги по премиальным за победу в ФНЛ. Так что обстановку вокруг «Динамо» здоровой не назовешь.