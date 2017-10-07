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Болельщики «Динамо»
Текст: Никита Кузин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вопрос дня. Что с «Динамо» будет дальше?

Дмитрий Хохлов сменил у руля команды Юрия Калитвинцева. Поможет ли это ей подняться со дна?
7 октября 2017, суббота. 15:20 Футбол

После возвращения «Динамо» в РФПЛ болельщики команды надеялись на хотя бы относительное светлое будущее. Первый матч против «Спартака»дал повод верить, что впереди не все сумрачно. Однако после 12-го тура «Динамо» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав всего 10 очков. Чтобы не повторить самый провальный сезон в истории команды, руководство «Динамо» отправило в отставку главного тренера Юрия Калитвинцева. Исполняющим обязанности назначен тренер молодежной команды Дмитрий Хохлов. Что ждёт его впереди? И правы ли боссы «Динамо», уволив Калитвинцева, который вывел команду в РФПЛ?

Андрей Кобелев, бывший главный тренер «Динамо»:

— Уверен, что смена тренера в «Динамо» — обдуманный поступок. Пожелаю удачи Дмитрию Хохлову. Это отличный специалист. Считаю, что он достоин стать новым главным тренером «Динамо». Хочу, чтобы у Хохлова всё получилось в команде.

Что стоит за отставкой Калитвинцева: новая революция в «Динамо»
Сбились со счету какая.

Владимир Пильгуй, бывший вратарь «Динамо»:

— А я против таких решений. Причина выступлений команды не в главном тренере. Всё валить на одного человека – это не дело. Здесь был комплекс проблем. На самом деле, болельщики «Динамо» должны быть благодарны Юрию Калитвинцеву. Будущее? Надеюсь, что приход Хохлова даст команде всплеск эмоций — всё-таки свой человек.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Динамо»:

— Слухи об увольнении Юрия Калитвинцева шли давно. Бело-голубые отвыкли от игры на высоком уровне, им тяжело соответствовать классу РФПЛ. Хотя несколько матчей против грандов РФПЛ – «Спартака», «Зенита», ЦСКА — «Динамо» провело неплохо. Можно было подождать до зимнего перерыва. Но раз решили – значит, решили. Хохлов — хороший специалист, который давно работает в структуре «Динамо». Думаю, что ему удастся наладить ситуацию в команде и помочь ей уйти из зоны вылета.

Андрей Созин, член комитета по этике РФС:

— Хохлову необходимо переходить на новый уровень. Это первый обдуманный ход руководства «Динамо» за продолжительный период времени. Он очень толковый, вдумчивый и грамотный тренер. Плюс свой человек, у которого выросли многие «динамовские» футболисты. Такое же напрашивалось в своё время в ЦСКА. Гришин и Хохлов – самые успешные тренеры молодежи из поколения, которое сейчас должно выстрелить.

Лев Лещенко, народный артист РСФСР, болельщик «Динамо»:

— Увольнение Юрия Калитвинцева было ожидаемым. Непонятно, в какую игру под его руководством играло «Динамо». Я присутствовал на нескольких матчах бело-голубых, и мне было непонятно, какой вариант защиты и нападения выбирал Калитвинцев. Вместо конкретной концепции игры был сумбур. Считаю, что от главного тренера зависиточень многое. Что будет с командой теперь? Такие вещи невозможно прогнозировать. «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом, а в этом году еле играет. При том, что тренера они не меняли.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, бывший главный тренер «Динамо»:

— Я долгое время был против отставки Калитвинцева. После проигранного матча с «Локомотивом» я полагал, что правильное решение в данной ситуации – дать ему поработать до конца сезона. Но это лично мое мнение. Неоправданной эту отставку я тоже назвать не могу. Равно как и назначение Хохлова.

Сергей Силкин, бывший главный тренер «Динамо»:

— Отставка Калитвинцева должна встряхнуть команду. Надеюсь, «Динамо» справится с проблемами. Тем более впереди матчи с командами, где необходимо брать максимальное количество очков.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель:

— Как обычно, проблема «Динамо» не в тренере, а выше. Цирк в клубе продолжается, причём его не прекращают ни смена собственника, ни смена руководства, ни тем более такая мелочь по меркам бело-голубых, как смена тренера. Поэтому я даже не очень верю в эмоциональную встряску команды. Когда тебя прессуют по любому поводу, не платят премиальные, выражают поддержку тренеру, а через день увольняют – очень трудно поверить в светлое будущее. Я лично не верю. Хотя и состав «Динамо» не настолько плох, чтобы вылетать напрямую. Но бело-голубые на всех виражах своей истории являются отличным примером того, что одни только имена и трансферные цены результат не делают.

Мнение читателей

Svinomatka:
— Да в чём может быть виноват тренер, если у руководства клуба контракт с Погрябняком по стоимости как у Комбарова? Понятно, что Комбаров волейболист, но Погреб вообще не играет!

valeriy2vasilich:
— Бред. С материалом ФНЛ и без Панченко — Калитвинцев выжимал максимум из состава. Тем более менять на Хохлова…Огромный вопрос — кто выше уровнем. Так что это просто ход, чтобы встряхнуть команду.

Azamatfcm:
— Спасибо Юрию Николаевичу за сезон в ФНЛ.К сожалению, РФПЛ он не потянул, хотя было и много других причин, не совсем зависящих от него.Но по человеческим качествам ни слова упрёка не скажу, в отличие от Кобелева, к которому нет ни капли уважения. Могу только пожелать только удачи Калитвинцеву!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва Дмитрий Хохлов Юрий Калитвинцев Вопрос дня
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