Красота дня. Жена Роберта Левандовского – Анна

В четверг Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши, забив 50-й мяч за национальную команду, и вышел на первое место в гонке бомбардиров европейского отбора к чемпионату мира в России. Таких результатов никогда не добиться, если нет необходимой поддержки.

У Роберта Левандовского миллионы фанатов по всему миру, но главный из них – Анна Левандовски. В браке они с 2013 года. Анну можно увидеть и на домашних матчах «Баварии» на «Альянц-Арене»…

…и на тренировках мюнхенцев.

Но своим тренировкам Анна уделяет гораздо больше времени. 50% её публикаций в «Инстаграме» — из тренажёрного зала.

Анна не только качает мышцы, но и ставит себе удар. Поэтому лучше с ней не шутить.

Для поддержания хорошей физической формы необходимо правильно питаться. Этому тоже посвящено немало фотографий. У Анны даже есть собственный бренд здорового питания – «Foodsby Ann»

Показать свою красоту Анна может не только в спортивной одежде, но и в элегантном вечернем наряде.

Как жену одного из самых известных в мире футболистов и обладательницу 1,4 млн подписчиков в «Инстаграме», Анну можно назвать настоящей медийной личностью. В этом статусе она часто появляется на различных светских мероприятиях.

А ещё она нередко участвует в фотоссесиях, как рекламное лицо различных брендов. Вот одна из них — для магазина одежды «Calzedonia».

Красивые фотографии Анна может делать без фотостудий и профессионального оборудования, даже просто прогуливаясь по берегу моря.

Впрочем, отдыхает Анна не только там, где море и золотистый песок, но и там, где минусовая температура, горы и снег.