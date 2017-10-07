Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали)

Время абсолютных экспериментов с составом сборной России закончилось. Работая с «Динамо», Станислав Черчесов часто повторял, что он не Дед Мороз, чтобы делать подарки своей молодёжи, и в сборной его стиль работы остаётся тем же. Теперь контуры состава больше похожи на то, что будет летом 2018-го, а из внезапного микса игроков на матч с «Динамо» остались лишь единицы. Правда, двое дебютантов вышли в старте и на матч с Южной Кореей – Антон Миранчук и Далер Кузяев (причём Кузяев, в отличие от «Зенита», играл полноценного опорника). А пару нападающих составили Фёдор Смолов и Александр Кокорин: именно вдвоём, без Дзюбы или Кураньи, они не играли со времён того же «Динамо».

Очень вероятно, Черчесов увидел у сборной России то, что хотел. И дело здесь даже не в командной химии, которую сложно обнаружить в контрольном матче, после пятидневного сбора. Идеальное взаимодействие за такой короткий срок наладить невозможно, и некоторые моменты в игре национальной команды требуют поправки. Например, без Головина хуже двигалась центральная зона сборной: Россия нередко атаковала, минуя тройку полузащитников – или передачами на фланг, или длинными забросами на нападающих. Такое было и перед Кубком конфедераций, а сильный пасующий опорник в нашем футболе ещё не вырос. Нужно смириться.



Важнее другое. Тренерский штаб осознанно создаёт комфортные условия для своих футболистов – например подстраивает игровой рисунок под клубные связки. Именно поэтому Черчесов так полюбил схему 3-5-2, именно поэтому для России стал важным игроком Головин. Работа новой атакующей связки, Кокорина и Смолова, тоже адаптирована под их лучшие качества. Кокорин идеально находит момент для рывка, Смолов тоже качественно открывается под передачи из глубины – и Черчесов охотно эксплуатирует их умение.

Это можно было увидеть, когда сборная России переходила на чужую половину поля. Смолов и Кокорин работали синхронно: один открывался под пас и отвлекал внимание защитника, второй забегал за спину напарнику и ускорялся в освобождаемую зону. Даже неважно, кто именно отвлекал, а кто забегал – Кокорин и Смолов здорово справлялись с обеими миссиями. Парочка, которую теперь можно с лёгкой руки называть КоСмо (Дзю отвалился), в первом тайме даже организовала совместный момент: Смолов обокрал корейца на фланге, отдал в центр Кокорину, а форвард «Зенита» не подготовил удар и запустил мяч в небеса. Но голы с таких убойных позиций – дело приходящее. Важно, что сборной удаётся выводить игроков на эти позиции.

Вторая деталь – стандартные положения. В тренировочном процессе Черчесов не первый год ставит на подготовку штрафных и угловых, и даже неважно, кто у него в подающих – Вальбуэна или Георги Пеев. В сборной России и раньше был заметен крен на стандарты, они были грозным оружием и на Кубке конфедераций. А против корейцев сработали сразу дважды. Два навеса Самедова с угловых стали результативными: в конце первого тайма подачу замкнул Смолов, грамотно подставивший голову, в начале второго готовы были замкнуть Кокорин и Ерохин, но решающее касание сделал Ким Чжу Юн. Он вообще стал лучшим бомбардиром московского матча и сделал дубль (неважно, что оба раза он неловко срезал мяч в свои ворота).

Но главное. Видно, что Черчесов продолжает уверенно выстраивать команду, которая ошибается и проседает на конкретных позициях, но готова брать исторически нашими вещами – физикой, самоотдачей, кропотливой работой. По-прежнему у сборной достаточно проблем: неточных передач, позиционных ошибок. Не всем ещё найдено оптимальное место на поле — тот же Виктор Васин, уже выведенный с позиции самого центрального защитника в тройке ЦСКА, в сборной держит на себе защитный каркас и снова не успевает за своим соперником, Чжи Донь Воном.

Но! Виден русский характер – покуражиться и забить дважды за две минуты, когда пошло, а после 4:0 потерять концентрацию и пустить дважды. (Здесь, правда, гордиться нечем: над собранностью точно нужно работать). Видно, что Кокорин и Смолов охотно готовы выполнять в сборной ту же работу, что и в клубах. Видно, что игроки охотно идут на контакт с тренером и понимают его тактические задумки. Незадолго до финального свистка Черчесов минуты две объяснял задачу Антону Заболотному, и форвард почти сразу открылся между двумя корейскими защитниками, протащил мяч, переложил под удобную ногу. Сам не забил, но помог забить Алексею Миранчуку, другому игроку с лавки. Так что даже резервисты сборной России понимают, что и как нужно делать в новой сборной. Многое не получается, в игре достаточно неточностей и потерь, но глупо требовать другого в условиях, когда сборная каждый месяц ненадолго собирается заново.



Но в плане характера всё это уже плохо похоже на команду, которая теряла почву под ногами каждый крупный турнир после 2008-го.