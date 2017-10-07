100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Россия – Южная Корея — 4:2. 7 октября 2017.
Текст: Сергей Титов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали)

Смолов, Миранчук и Ким Чжу Юн, сделавший дубль в свои ворота, – главные творцы новой победы сборной России.
7 октября 2017, суббота. 19:00 Футбол

Время абсолютных экспериментов с составом сборной России закончилось. Работая с «Динамо», Станислав Черчесов часто повторял, что он не Дед Мороз, чтобы делать подарки своей молодёжи, и в сборной его стиль работы остаётся тем же. Теперь контуры состава больше похожи на то, что будет летом 2018-го, а из внезапного микса игроков на матч с «Динамо» остались лишь единицы. Правда, двое дебютантов вышли в старте и на матч с Южной Кореей – Антон Миранчук и Далер Кузяев (причём Кузяев, в отличие от «Зенита», играл полноценного опорника). А пару нападающих составили Фёдор Смолов и Александр Кокорин: именно вдвоём, без Дзюбы или Кураньи, они не играли со времён того же «Динамо».

Очень вероятно, Черчесов увидел у сборной России то, что хотел. И дело здесь даже не в командной химии, которую сложно обнаружить в контрольном матче, после пятидневного сбора. Идеальное взаимодействие за такой короткий срок наладить невозможно, и некоторые моменты в игре национальной команды требуют поправки. Например, без Головина хуже двигалась центральная зона сборной: Россия нередко атаковала, минуя тройку полузащитников – или передачами на фланг, или длинными забросами на нападающих. Такое было и перед Кубком конфедераций, а сильный пасующий опорник в нашем футболе ещё не вырос. Нужно смириться.

Важнее другое. Тренерский штаб осознанно создаёт комфортные условия для своих футболистов – например подстраивает игровой рисунок под клубные связки. Именно поэтому Черчесов так полюбил схему 3-5-2, именно поэтому для России стал важным игроком Головин. Работа новой атакующей связки, Кокорина и Смолова, тоже адаптирована под их лучшие качества. Кокорин идеально находит момент для рывка, Смолов тоже качественно открывается под передачи из глубины – и Черчесов охотно эксплуатирует их умение.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Россия
4 : 2
Южная Корея
1:0 – Смолов – 44, 2:0 – Юн – 55 (автогол), 3:0 – Юн – 57 (автогол), 4:0 – Миранчук – 83, 4:1 – Вон – 87, 4:2 – Вон – 90+3

Это можно было увидеть, когда сборная России переходила на чужую половину поля. Смолов и Кокорин работали синхронно: один открывался под пас и отвлекал внимание защитника, второй забегал за спину напарнику и ускорялся в освобождаемую зону. Даже неважно, кто именно отвлекал, а кто забегал – Кокорин и Смолов здорово справлялись с обеими миссиями. Парочка, которую теперь можно с лёгкой руки называть КоСмо (Дзю отвалился), в первом тайме даже организовала совместный момент: Смолов обокрал корейца на фланге, отдал в центр Кокорину, а форвард «Зенита» не подготовил удар и запустил мяч в небеса. Но голы с таких убойных позиций – дело приходящее. Важно, что сборной удаётся выводить игроков на эти позиции.

Вторая деталь – стандартные положения. В тренировочном процессе Черчесов не первый год ставит на подготовку штрафных и угловых, и даже неважно, кто у него в подающих – Вальбуэна или Георги Пеев. В сборной России и раньше был заметен крен на стандарты, они были грозным оружием и на Кубке конфедераций. А против корейцев сработали сразу дважды. Два навеса Самедова с угловых стали результативными: в конце первого тайма подачу замкнул Смолов, грамотно подставивший голову, в начале второго готовы были замкнуть Кокорин и Ерохин, но решающее касание сделал Ким Чжу Юн. Он вообще стал лучшим бомбардиром московского матча и сделал дубль (неважно, что оба раза он неловко срезал мяч в свои ворота).

Но главное. Видно, что Черчесов продолжает уверенно выстраивать команду, которая ошибается и проседает на конкретных позициях, но готова брать исторически нашими вещами – физикой, самоотдачей, кропотливой работой. По-прежнему у сборной достаточно проблем: неточных передач, позиционных ошибок. Не всем ещё найдено оптимальное место на поле — тот же Виктор Васин, уже выведенный с позиции самого центрального защитника в тройке ЦСКА, в сборной держит на себе защитный каркас и снова не успевает за своим соперником, Чжи Донь Воном.

Но! Виден русский характер – покуражиться и забить дважды за две минуты, когда пошло, а после 4:0 потерять концентрацию и пустить дважды. (Здесь, правда, гордиться нечем: над собранностью точно нужно работать). Видно, что Кокорин и Смолов охотно готовы выполнять в сборной ту же работу, что и в клубах. Видно, что игроки охотно идут на контакт с тренером и понимают его тактические задумки. Незадолго до финального свистка Черчесов минуты две объяснял задачу Антону Заболотному, и форвард почти сразу открылся между двумя корейскими защитниками, протащил мяч, переложил под удобную ногу. Сам не забил, но помог забить Алексею Миранчуку, другому игроку с лавки. Так что даже резервисты сборной России понимают, что и как нужно делать в новой сборной. Многое не получается, в игре достаточно неточностей и потерь, но глупо требовать другого в условиях, когда сборная каждый месяц ненадолго собирается заново.

Но в плане характера всё это уже плохо похоже на команду, которая теряла почву под ногами каждый крупный турнир после 2008-го.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Александр Кокорин Станислав Черчесов Фёдор Смолов
Новости. Чемпионат мира 2018
7 октября 2017, суббота
20:00 Мутко: когда закончится отбор на ЧМ, сборная России начнёт настоящую подготовку
19:53 Рауш: Черчесов пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах
19:47 Кузяев: не важно, как забила сборная России, главное, удалось победить
19:46 Кокорин: спасибо корейцам за два автогола, давно такого не было
19:41 Пономарёв: от такой команды, как Южная Корея, нельзя пропускать два
19:35 Мутко: по игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать
19:35 Черчесов: болельщики относятся к сборной России с симпатией после КК-2017
19:24 Мутко: мы рассматриваем Францию как соперника для товарищеского матча сборной
19:20 Созин: Васин обязан играть матчи до конца, почти все его ошибки — результативные
19:12 Тренер Южной Кореи: надеемся в будущем играть так же хорошо, как сборная России
19:01 Бодание Смолова, радуга и полёт Кудряшова – в фотообзоре Россия – Южная Корея
19:00 Вертонген повторил рекорд по количеству матчей за сборную Бельгии
18:52 Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове
18:34 Россия — Южная Корея: защитник гостей забил два автогола в течение двух минут
18:16 Феррара: сборная Италии должна выйти на ЧМ-2018, как бы плохо ни играла
17:57 Кравец: жёлтой карточки и близко не было, обидно пропускать игру с Хорватией
17:45 Президент «Торино»: сборная Италии выйдет на ЧМ-2018 без особых проблем
17:36 Лёв: тер Штеген — следующий в сборной Германии после Нойера
16:35 Т. Алькантара из-за травмы не поможет сборной Испании в матче с Израилем
16:11 Болельщики сборной Бразилии призывают команду проиграть в матче с Чили
16:00 Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России
15:28 Созин: жалко, что Черчесову не удаётся собрать всех лидеров российских клубов
15:27 Т. Алькантара: Иньеста заслуживает статуи в свою честь на стадионе «Камп Ноу»
14:40 Компания вернёт деньги за 300 телевизоров, если Аргентина не выйдет на ЧМ-2018
14:20 Булыкин: можем порадоваться, что в сборной России наконец-то есть конкуренция
14:05 Мужская сборная Норвегии отказалась от части зарплат в пользу женской команды
14:03 В сборной Хорватии сменился главный тренер перед решающим матчем с Украиной
13:00 Беларусь – Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
12:30 Болгария – Франция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
12:24 Брозович не поможет Хорватии в матче с Украиной, участие Манджукича под вопросом
12:10 Чачич будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Хорватии
12:00 Андорра – Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
11:44 Пануччи: Испания является одним из фаворитов на победу на ЧМ-2018
11:26 Сборная России в матче с Южной Кореей сыграет в красной форме
11:22 Бышовец: в команде Черчесова есть игроки, которые смогут подарить нам зрелище
11:21 Английских фанатов предупредили, что на ЧМ-2018 в России им могут дать отпор
11:07 Босния и Герцеговина – Бельгия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
10:57 Перед матчем Мексика — Тринидад и Тобаго чествовали собаку Фриду
10:56 Модрич: ситуация катастрофическая, но у Хорватии ещё есть шанс всё исправить
10:26 Коноплянка: Хорватия в матче с Финляндией получила психологический удар
10:25 Участие Полоза в игре с Южной Кореей под большим вопросом
10:21 А. Кержаков: чем быстрее кто-то превзойдёт моё достижение в сборной, тем лучше
10:17 А. Кержаков: «Зенит» по делу базовый клуб сборной России
10:11 Арнаутович не стал праздновать гол в ворота сборной Сербии
09:52 Мбаппе: сборная Франции должна отправиться на ЧМ-2018, другого варианта нет
Все новости RSS
Партнерский контент