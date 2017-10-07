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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Станислав Черчесов
Текст: Сергей Титов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Видим, что после Кубка конфедераций к нам больше симпатии»

Станислав Черчесов – о победе над Южной Кореей.
7 октября 2017, суббота. 20:00 Футбол
Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали)
Смолов, Миранчук и Ким Чжу Юн, сделавший дубль в свои ворота, – главные творцы новой победы сборной России.

– С победой. Получается, мы второй раз за время моей работы выиграли товарищеский матч дома, так что маленький шаг вперёд сделали. В раздевалке я поздравил ребят с победой. А пропущенные голы в концовке мы спокойно обсудим, возможно, даже не сейчас. Нам же готовиться к матчу с Ираном. Такие ситуации, как при пропущенных голах, могли случиться и в первом тайме, и в концовке – были игровые моменты, где соперник нас переигрывал.

Функционально мы были хорошо готовы. Другое дело, что интенсивность, мышление, технику надо объединить. Не было основательности. В тех моментах, где мы теряли мячи и допускали ошибки, возникали шансы у соперника. Начинаешь играть чуть быстрее – упускаешь мяч.

– Что вам понравилось? – спросили у Станислава Саламовича. Тренер молниеносно оборвал: – Мне понравился счёт. Мы вышли заряженными, хотели порадовать болельщика после Кубка конфедераций. Мы же видим, что болельщик относится к нам с большей симпатией после турнира. Только эмоцией мы можем заставить болельщика прийти на стадион. Спасибо людям за то, что пришли.

– Как оцените взаимодействие Кокорина и Смолова, сыгравших вместе впервые за долгое время?
– Кокорин и Смолов сыгрались, выполнили обязательную программу – помогали обороне, правильно перекрывали зону, чтобы корейцы не атаковали через центр. Что касается взаимодействия, то видно, что игрокам нужно время сыграться. Раньше, когда они играли вместе, были футболистами разного уровня и статуса. Сейчас мы сделали шаг, чтобы улучшить их взаимодействие.

– В первом тайме Смолов много опускался за мячом в глубину. Это была сознательная установка?
– Мы знаем, где сильные стороны Фёдора Смолова, но в первом тайме мы не контролировали игру, она была рваной. Так что надо выполнять какие-то вещи в обороне, опускаться помогать к опорнику, как Смолов и делал.

– Что скажете о дебютантах сборной? Почему их сегодня было так много?
– Если есть возможность делать замены в контрольном матче, так нужно поступать. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» много играют, так что нужно распределять нагрузку, дать практику игрокам и сохранить темп за счёт шести замен. На Кубке конфедераций у нас была лучше и физическая подготовка, и темп игры, в каких-то моментах мы неправильно располагались. Оценки дебютантам давать не буду.

– Рауш и Фернандес вышли только на замену. Почему?
– Изначально я планировал менять латералей. Жирков давно не играл, а Самедов играл в «Спартаке» с травмой. Но выпускать Рауша и Фернандеса сразу было бы неправильно: Кузяева и Миранчука мы аккуратно ввели в состав. Мы ищем, смотрим, находим связки, стараемся ничего не упустить. Имена – это хорошо, но иногда бывает имя отдельно от футболиста.

– Антон Миранчук сыграл в первом тайме, Алексей – во втором. Рассматриваете ли их использование в связке, как в «Локомотиве»?
– Связка работает правильно, но в «Локомотиве», да. 3:0 и 3:0 – там любые связки могут работать хорошо, когда соперник даёт.

– Показалось, что вы в первом тайме что-то выговаривали Антону Миранчуку…
– Нет, не было такого. А заменил его в перерыве, потому что мы перестроились и стали играть 5-4-1. Были нюансы: Самедов с Жирковым не успевали на краях, мы стали играть по-другому с выходом Тарасова. Это была тактическая замена. И в первые 30 минут второго тайма соперник перестал что-либо создавать.

Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали)
Смолов, Миранчук и Ким Чжу Юн, сделавший дубль в свои ворота, – главные творцы новой победы сборной России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Станислав Черчесов
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