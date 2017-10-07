«Главное — в свои не забивайте!» Что Кокорин сказал южнокорейцам

Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали) Смолов, Миранчук и Ким Чжу Юн, сделавший дубль в свои ворота, – главные творцы новой победы сборной России.

После матча России и Южной Кореи самым желанным футболистом для медиа вдруг стал Александр Кокорин. Он вернулся в сборную после большого перерыва и впервые со времён «Динамо» сыграл в паре с Фёдором Смоловым в центре нападения. Нападающий «Зенита» стал главным русским бомбардиром прямо сейчас, затмив своего партнёра даже тогда, когда тот забил, а он — нет. Именно поэтому задать вопрос Кокорину стремились не только российские, но и корейские журналисты.

— Как так вышло, что пропустили два гола в концовке? — первый вопрос Александру.

— Обидно: в моменте с первым голом упустили их нападающего в штрафной, со вторым — за спину. Они испортили весь наш азарт. 4:0 — счёт намного приятнее, пусть и не совсем по игре. 4:2, правда, — тоже не совсем справедливо. 2:0 было бы в самый раз!



— Два автогола удивили?

— Давно такого не было, спасибо корейцам. Нам это только на руку, а им сломало всю игру.



— Расстроены, что не смогли забить сами?

— Нет, что вы! Я просто рад, что сыграл полный матч за сборную после долгого перерыва.

Кокорин хотел было уже покинуть микст-зону, но журналист из Кореи, неплохо говоривший по-русски, успел задать ему несколько вопросов о своей сборной.



— Чем вас удивила наша сборная? Какие плюсы и минусы? — допытывался он.

— Если говорить о плюсах: очень живая команда, резкая. Быстро играете пас в центре поля. А о минусах не хотел бы говорить — оставлю это вашему тренеру.

— Ну всё-таки, скажите о минусах?

— Вы забили сами себе!



— А более стратегические минусы?

— Поле? — не понял журналиста Кокорин. — Поле для нашей погоды было очень хорошим!



— ???

— В общем, не забивайте больше в свои ворота. Тогда всё будет хорошо!

Президент РФС Виталий Мутко тем временем рассказал, кто же может стать следующим соперником сборной России в товарищеских матчах.

— Почему мы играем только с азиатскими командами? — спросили его в микст-зоне.

— Только они уже вышли на чемпионат мира. Вы видите, в квалификациях сейчас какие битвы. Три команды только в Европе решили свои задачи и досрочно вышли на чемпионат мира. А остальные команды будут играть до последнего тура, поэтому будет крайне сложно с ними договориться. Хорошо, что Азия закончила играть и мы можем устраивать матчи с ними. В следующий перерыв на сборные в соперниках может быть кто-то из Южной Америки. Сейчас и некоторые европейцы освободятся. Нам станет легче искать соперников.



— Раскройте секрет: кто может быть следующим?

— Сейчас уже есть некоторые договорённости. Нужно ждать. Ясно, что, наверное, будет Испания, потому что она уже вышла на чемпионат мира. Может, ещё и Италия. Хотели бы сыграть с Францией. В общем, закончатся эти матчи сборных, и мы всё расставим по своим местам. Думаю, тогда и начнётся настоящая подготовка.