Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Текст: Данила Игнатов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Главное — в свои не забивайте!» Что Кокорин сказал южнокорейцам

Форвард сборной России не понял вопрос корейского журналиста, а президент РФС порассуждал о наших следующих соперниках.
7 октября 2017, суббота. 21:00 Футбол
Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали)
Смолов, Миранчук и Ким Чжу Юн, сделавший дубль в свои ворота, – главные творцы новой победы сборной России.

После матча России и Южной Кореи самым желанным футболистом для медиа вдруг стал Александр Кокорин. Он вернулся в сборную после большого перерыва и впервые со времён «Динамо» сыграл в паре с Фёдором Смоловым в центре нападения. Нападающий «Зенита» стал главным русским бомбардиром прямо сейчас, затмив своего партнёра даже тогда, когда тот забил, а он — нет. Именно поэтому задать вопрос Кокорину стремились не только российские, но и корейские журналисты.

— Как так вышло, что пропустили два гола в концовке? — первый вопрос Александру.
— Обидно: в моменте с первым голом упустили их нападающего в штрафной, со вторым — за спину. Они испортили весь наш азарт. 4:0 — счёт намного приятнее, пусть и не совсем по игре. 4:2, правда, — тоже не совсем справедливо. 2:0 было бы в самый раз!

— Два автогола удивили?
— Давно такого не было, спасибо корейцам. Нам это только на руку, а им сломало всю игру.

— Расстроены, что не смогли забить сами?
— Нет, что вы! Я просто рад, что сыграл полный матч за сборную после долгого перерыва.

Кокорин хотел было уже покинуть микст-зону, но журналист из Кореи, неплохо говоривший по-русски, успел задать ему несколько вопросов о своей сборной.

— Чем вас удивила наша сборная? Какие плюсы и минусы? — допытывался он.
— Если говорить о плюсах: очень живая команда, резкая. Быстро играете пас в центре поля. А о минусах не хотел бы говорить — оставлю это вашему тренеру.

— Ну всё-таки, скажите о минусах?
— Вы забили сами себе!

— А более стратегические минусы?
— Поле? — не понял журналиста Кокорин. — Поле для нашей погоды было очень хорошим!

— ???
— В общем, не забивайте больше в свои ворота. Тогда всё будет хорошо!

Президент РФС Виталий Мутко тем временем рассказал, кто же может стать следующим соперником сборной России в товарищеских матчах.

— Почему мы играем только с азиатскими командами? — спросили его в микст-зоне.
— Только они уже вышли на чемпионат мира. Вы видите, в квалификациях сейчас какие битвы. Три команды только в Европе решили свои задачи и досрочно вышли на чемпионат мира. А остальные команды будут играть до последнего тура, поэтому будет крайне сложно с ними договориться. Хорошо, что Азия закончила играть и мы можем устраивать матчи с ними. В следующий перерыв на сборные в соперниках может быть кто-то из Южной Америки. Сейчас и некоторые европейцы освободятся. Нам станет легче искать соперников.

— Раскройте секрет: кто может быть следующим?
— Сейчас уже есть некоторые договорённости. Нужно ждать. Ясно, что, наверное, будет Испания, потому что она уже вышла на чемпионат мира. Может, ещё и Италия. Хотели бы сыграть с Францией. В общем, закончатся эти матчи сборных, и мы всё расставим по своим местам. Думаю, тогда и начнётся настоящая подготовка.

«Видим, что после Кубка конфедераций к нам больше симпатии»
Станислав Черчесов – о победе над Южной Кореей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Александр Кокорин Виталий Мутко
Новости. Чемпионат мира 2018
7 октября 2017, суббота
21:01 Сборная Италии гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2018
20:52 Сборная Нигерии досрочно вышла на ЧМ-2018 в России
20:52 Сборная Швеции разгромила Люксембург и возглавила свою группу в отборе ЧМ-2018
20:50 Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию, Эстония забила шесть голов Гибралтару
20:14 Булыкин: сборная потеряла концентрацию, в официальных матчах такого не было бы
20:14 Колосков: в сборной России собраны квалифицированные игроки, мы на верном пути
20:00 Мутко: когда закончится отбор на ЧМ, сборная России начнёт настоящую подготовку
19:53 Рауш: Черчесов пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах
19:47 Кузяев: не важно, как забила сборная России, главное, удалось победить
19:46 Кокорин: спасибо корейцам за два автогола, давно такого не было
19:41 Пономарёв: от такой команды, как Южная Корея, нельзя пропускать два
19:35 Мутко: по игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать
19:35 Черчесов: болельщики относятся к сборной России с симпатией после КК-2017
19:24 Мутко: рассматриваем Францию как соперника для товарищеского матча сборной
19:20 Созин: Васин обязан играть матчи до конца, почти все его ошибки — результативные
19:12 Тренер Южной Кореи: надеемся в будущем играть так же хорошо, как сборная России
19:01 Бодание Смолова, радуга и полёт Кудряшова – в фотообзоре Россия – Южная Корея
19:00 Вертонген повторил рекорд по количеству матчей за сборную Бельгии
18:52 Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове
18:34 Россия — Южная Корея: защитник гостей забил два автогола в течение двух минут
18:16 Феррара: сборная Италии должна выйти на ЧМ-2018, как бы плохо ни играла
17:57 Кравец: жёлтой карточки и близко не было, обидно пропускать игру с Хорватией
17:45 Президент «Торино»: сборная Италии выйдет на ЧМ-2018 без особых проблем
17:36 Лёв: тер Штеген — следующий в сборной Германии после Нойера
16:35 Т. Алькантара из-за травмы не поможет сборной Испании в матче с Израилем
16:11 Болельщики сборной Бразилии призывают команду проиграть в матче с Чили
16:00 Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России
15:28 Созин: жалко, что Черчесову не удаётся собрать всех лидеров российских клубов
15:27 Т. Алькантара: Иньеста заслуживает статуи в свою честь на стадионе «Камп Ноу»
14:40 Компания вернёт деньги за 300 телевизоров, если Аргентина не выйдет на ЧМ-2018
14:20 Булыкин: можем порадоваться, что в сборной России наконец-то есть конкуренция
14:05 Мужская сборная Норвегии отказалась от части зарплат в пользу женской команды
14:03 В сборной Хорватии сменился главный тренер перед решающим матчем с Украиной
13:00 Беларусь – Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
12:30 Болгария – Франция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
12:24 Брозович не поможет Хорватии в матче с Украиной, участие Манджукича под вопросом
12:10 Чачич будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Хорватии
12:00 Андорра – Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
11:44 Пануччи: Испания является одним из фаворитов на победу на ЧМ-2018
11:26 Сборная России в матче с Южной Кореей сыграет в красной форме
11:22 Бышовец: в команде Черчесова есть игроки, которые смогут подарить нам зрелище
11:21 Английских фанатов предупредили, что на ЧМ-2018 в России им могут дать отпор
11:07 Босния и Герцеговина – Бельгия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
10:57 Перед матчем Мексика — Тринидад и Тобаго чествовали собаку Фриду
10:56 Модрич: ситуация катастрофическая, но у Хорватии ещё есть шанс всё исправить
Все новости RSS
Партнерский контент