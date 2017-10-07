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Константин Сарсания
Текст: Анатолий Романов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не стало Константина Сарсании

Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.
7 октября 2017, суббота. 21:30 Футбол

Сегодня вечером пришла печальная, шокирующая новость: скоропостижно скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. По имеющейся информации, у него оторвался тромб. Этому открытому и всегда достаточно откровенному в интервью человеку, а, главное, одному из самых больших профессионалов российского футбола было всего 49 лет. Константин Сергеевич прожил в футболе несколько жизней – игрока, агента, спортивного директора, кроме того, реализовал свою мечту поработать тренером, пусть и не на самом высоком уровне.

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Сарсания родился в Москве, прошёл школу «Динамо». В главную команду бело-голубых молодому защитнику пробиться не удалось. Он выступал за «Красную Пресню», владикавказский «Спартак», «Факел» и «Асмарал», а в 1991 году рискнул отправиться во Францию. Там поиграл за «Армантьер» и «Дюнкерк», но в 25 лет завершил карьеру и переключился на агентскую деятельность. В 1998-м стал лицензированным агентом ФИФА. Сарсанию увлекли проекты, связанные с подготовкой молодых игроков и продажей их в серьёзные клубы. Константин Сергеевич основал школу «Академика», куда собирал одарённых ребят со всей страны. Налаживал контакты с европейскими топ-клубами, в частности, Виктор Будянский и другие его воспитанники попали в «Ювентус».

В 2006 году Сарсания впервые стал спортивным директором «Зенита» и собирал команду, которая вскоре выиграла чемпионат России, завоевала Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. По мнению президента петербургского клуба Сергея Фурсенко, Сарсания тогда не допустил ни одной трансферной ошибки. С его подачи «Зенит» совершил крупнейшие и, как показало будущее, очень эффективные сделки: выкупил у донецкого «Шахтёра» Анатолия Тимощука за 20 млн долларов и Мигеля Данни у московского «Динамо» за 30 млн евро. В случае с трансфером Данни многое решило личное знакомство спортивного директора с агентом Жорже Мендешем, рассказавшего о пункте с отступными в контракте Данни.

Константин Сарсания

Константин Сарсания

Фото: РИА Новости

Решив задачи с «Зенитом», Сарсания попытался реализовать себя на тренерском поприще в Премьер-Лиге. До этого он совмещал работу в петербургском клубе с ролью тренера «Спортакадемклуба». В 2009 году Константин Сергеевич возглавил «Химки», однако удержать на плаву проблемного аутсайдера не сумел. В сентябре Сарсания подал в отставку после семи поражений подряд. Затем он некоторое время работал спортивным директором «Динамо» и советником Фурсенко в РФС, тем не менее, в августе 2010-го снова вернулся на тренерский мостик – принял приглашение «Факела». С 2013 по 2017 годы российский специалист возглавлял литовский «Атлантас», с которым поиграл в еврокубках. С его подачи в Литве оказались нынешний нападающий «Зенита» Андрей Панюков и лучший бомбардир Лиги Европы Максим Максимов.

Перемены в «Зените» после неудачного сезона-2016/17 привели к возвращению в петербургский клуб людей, строивших золотую команду 2000-х. Фурсенко опять стал президентом, а Сарсания – спортивным директором. Константин Сергеевич критиковал не только селекционную деятельность «Зенита» в целом, но и тот факт, что в команде не осталось местных воспитанников. Среди первых его трансферов были переходы Дениса Терентьева из «Ростова», Дмитрия Богаева из «Тосно» и Далера Кузяева из «Ахмата». Того же Кузяева сегодня называют открытием сезона. Вообще российское направление селекции «Зенита» этим летом находилось в руках спортивного директора. Благодаря Сарсании теперь под руководством Роберто Манчини играют футболисты сборной России Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, а также старожил РФПЛ Кристиан Нобоа.

«Применю все свои знания и умения для того, чтобы результаты у нас были как минимум не хуже, чем в 2007–2008 годах. Я благодарен Сергею Фурсенко, который уже во второй раз пригласил меня работать вместе с ним в «Зените» на должность спортивного директора. Хочу поблагодарить и главу «Газпрома» Алексея Миллера за оказанное мне доверие», – говорил Сарсания в мае, когда состоялось его назначение в петербургский клуб. Обновлённый «Зенит» действительно радует результатами Северную столицу и, быть может, станет таким же успешным, как «Зенит» десятилетней давности. Но увидеть конечный результат работы своей команды Константину Сергеевичу, к сожалению, не суждено.

10 лучших трансферов Константина Сарсании в «Зените»
Константин Сарсания вслед за Сергеем Фурсенко вернулся в «Зенит», вновь заняв должность спортивного директора клуба.

Друзья и коллеги о нём

Виталий Мутко, президент РФС:
— Сарсания всю жизнь провёл в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем.

Вячеслав Малафеев, экс-вратарь «Зенита» и сборной России:
— Этот человек внёс очень большой вклад в развитие футбола российского, в победы „Зенита“. И нынешние успехи были достигнуты с помощью его профессионализма, опыта и работы.

Редакция «Чемпионата» выражает свои соболезнования родным и близким Константина Сарсании.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Константин Сарсания
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