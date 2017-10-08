ЧМ-2018: здравствуй, Нигерия, стыковые матчи для Буффона

Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове



Сборная России победила команду Южной Кореи в контрольном матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.



Сборная России впервые под руководством Станислава Черчесова забила четыре мяча за игру.



На исходе первого тайма Александр Самедов с углового навесил в центр штрафной площади, Фёдор Смолов оторвался от защитников и головой переправил мяч в ворота.

На 55-й минуте Самедов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Александр Ерохин не смог добраться до мяча, а Ким Чжу Юн срезал его в собственные ворота. Через две минуты после розыгрыша комбинации Ерохин выполнил передачу к штрафной площади, Чжу Юн неудачно подставил ногу и отправил мяч в дальний угол собственных ворот.



На 83-й минуте Алексей Миранчук выполнил передачу на ход Антону Заболотному, тот пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Вратарь спас, но Миранчук успел сыграть на добивании и отправить мяч в сетку. Четыре минуты спустя Ли Чун Ён подал в центр штрафной площади с правого фланга, Квон Кьюн Вон головой пробил по воротам и отправил мяч в самый угол.



В концовке Чжи Донь Вон вышел один на один с Игорем Акинфеевым и уверенно его переиграл.

Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали) Смолов, Миранчук и Ким Чжу Юн, сделавший дубль в свои ворота, – главные творцы новой победы сборной России.

Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания



Сегодня в возрасте 49 лет ушёл из жизни спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

Сарсания попал в больницу два дня назад. По предварительным данным, у 49-летнего функционера оторвался тромб.



Сарсания вернулся в «Зенит» в конце мая этого года. До этого в 2006 году функционер был приглашён в петербургский клуб на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента сине-бело-голубых по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в Российском футбольном союзе советником по спортивным вопросам президента РФС. С 2013 по 2017 год Сарсания занимал пост главного тренера литовского «Атлантаса».

Не стало Константина Сарсании Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

Акинфеев обошёл Василия Березуцкого по количеству матчей за сборную России



Вратарь Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с командой Южной Кореи.



Эта игра стала для 31-летнего Акинфеева 102-й за сборную России. Игрок ЦСКА обошёл по количеству матчей за национальную команду одноклубника, Василия Березуцкого (101), и вышел на чистое третье место. Лидером по числу игр за сборную остаётся защитник Сергей Игнашевич — на его счету 120 встреч, второй — Виктор Онопко (109).

«Главное, в свои не забивайте!» Что Кокорин сказал южнокорейцам Форвард сборной России не понял вопрос корейского журналиста, а президент РФС порассуждал о наших следующих соперниках.

В сборной Хорватии сменился главный тренер перед решающим матчем с Украиной



Хорватский футбольный союз официально объявил об уходе Анте Чачича с поста главного тренера сборной Хорватии.



Данное решение было принято после домашней ничьей с командой Финляндии (1:1), которая поставила под угрозу выход хорватской сборной на чемпионат мира — 2018.



Новым главным тренером национальной команды стал 50-летний Златко Далич, предыдущим местом работы которого был эмиратский «Аль-Айн».



9 октября сборная Хорватии сыграет в Киеве с командой Украины в решающем матче отборочного турнира.



В таблице группы I хорваты располагаются на второй строчке, отставая на два очка от лидирующей Исландии и имея в активе столько же очков, сколько украинцы.



Чачич возглавил сборную Хорватии в сентябре 2015 года и дошёл с ней до 1/8 финала Евро-2016, где хорваты уступили сборной Португалии (0:1 ДВ).

«Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение Хохлова



«Динамо» подтвердило, что Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера команды по обоюдному согласию сторон. Его заменил Дмитрий Хохлов, ранее тренировавший молодёжную команду бело-голубых.



Срок действия его контракта рассчитан до конца сезона-2017/18. При условии выполнения поставленных задач контракт может быть пролонгирован.



Хохлова в молодёжной команде «Динамо» сменит Николай Ковардаев, работавший в Академии «Динамо» им. Л.И.Яшина.



Вместе с Калитвинцевым «Динамо» покидают его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

В тренерский штаб Хохлова в «Динамо» войдут его помощники Юрий Никифоров и Евгений Плотников.



«У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления «Динамо» в РФПЛ необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом», — заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьёв.

Болеть за «Динамо» — ипотека. Один раз связался – расплачиваешься всю жизнь Болеть – это от слова «боль». Кто вам расскажет об этом, как не болельщик «Динамо»?

Сборная Италии гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2018

Сборная Италии гарантировала себе одно из восьми мест в стыковых матчах европейских сборных за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Это произошло после поражения сборной Боснии и Герцеговины в игре с Бельгией (3:4).



В стыковых матчах сыграют восемь лучших вторых команд из девяти групп европейской квалификации. У сборной Италии, гарантировавшей себе второе место в квартете G, 20 очков в активе. Занимающая второе место в группе Н Босния (14 баллов), как и идущая вслед за ней Греция (13), уже не сможет набрать больше очков, чем итальянцы, как и выйти на первую строчку в своей группе, которую возглавляет обеспечившая себе место на ЧМ-2018 Бельгия (25).



Стыковые матчи европейской квалификации ЧМ-2018 пройдут 9-11 и 12-14 ноября.

Сборная Нигерии досрочно вышла на ЧМ-2018 в России



Сборная Нигерии выиграла у команды Замбии в матче африканской квалификации чемпионата мира 2018 года и пробилась в финальную часть турнира.



Встреча проходила в Уйо (Нигерия) на стадионе «Аква Ибом» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 73-й минуте отличился Алекс Айуоби, голевой пас отдал Абдуллаи Шеку.

Английских фанатов предупредили, что на ЧМ-2018 в России им могут дать отпор

Английских фанатов предупредили, что во время чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России, им могут дать отпор, если они устроят беспорядки. Об этом в интервью The Telegraph заявил глава по безопасности на футбольных матчах Марк Робертс.



«Нужно только зайти в Сеть, чтобы увидеть, что в России существует активная хулиганская проблема, и она обычно действует на довольно экстремальном уровне. Это проблема. Но мы знаем, как могут вести себя английские фанаты, когда они уезжают за границу. Они могут вывешивать запрещённые флаги, петь оскорбительные песни, как было в матче с Испанией или в Дортмунде, когда пели о Второй мировой войне.



Если они попытаются вести себя так в России, то получат отпор от полиции. Им нужно быть осторожными. Если они будут спокойно проводить время, они покажут, что английские фанаты не такие плохие. Нужно изучить культуру этой страны, прежде чем отправляться туда», — сказал Робертс.