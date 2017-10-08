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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Криштиану Роналду
Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Без Криштиану как без ног. Обзор матчей квалификации ЧМ-2018

Роналду не хочет, чтобы ЧМ-2018 остался без него, как может остаться без Месси. Криштиану забил – Португалия не выбыла из гонки.
8 октября 2017, воскресенье. 09:00 Футбол
Исландия уже почти на чемпионате мира. Безумие продолжается
А Испания уже точно едет в Россию, без всяких «почти».

Группа A

За два тура до финиша в этой группе всё было запутано, как в настоящем детективе. Франция занимала первое место с 17 очками, Швеция имела 16, Нидерланды – 13, а Болгария – 12. При этом команды Петара Хубчева и Дидье Дешама встречались в Софии. Понятно, что болгары могли в данной ситуации рассчитывать только на маленькое чудо, и, конечно же, вспоминалась квалификация к ЧМ-1994. Тогда французы с полузащитником Дешамом проиграли в двух заключительных турах, в том числе дома Болгарии с защитником Хубчевым (1:2), и подарили конкурентам почти гарантированную путёвку на чемпионат мира. Добавлял истории перцу тот факт, что полтора десятка лет назад группу выиграли шведы!

Кстати, сборная Франции выходила на встречу в Софии уже не в качестве лидера. Часом ранее Швеция на кураже разорвала дома Люксембург – 8:0. Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, как и в предыдущей игре с болгарами, реализовал пенальти. Причём теперь он оформил дубль с «точки». Правда, первый пенальти, ставший победным голом, кажется липовым. Гранквист сыграл 80 минут, а его одноклубник Виктор Классон – полный матч.

Сюрприза в Болгарии всё-таки не случилось. В сегодняшней сборной этой страны нет таких героев, как Эмил Костадинов, сделавший осенью 1993-го дубль в Париже. Хотя в Софии за болгар сыграл его однофамилиц Георги. Возможно, что-то яркое сотворил бы Ивелин Попов, но травмированный спартаковец не попал в заявку, так что РФПЛ у хозяев представлял лишь защитник «Амкара» Петар Занев. Гости забили быстрый гол (голкипер Пламен Илиев как-то странно среагировал на удар Блеза Матюиди с левой), после чего уверенно защищали преимущество. Ничего страшного, что трио Мбаппе – Гризманн – Ляказетт не феерило, как трио Мбаппе – Неймар – Кавани из «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Сборная Франции справилась с задачей, осталась наверху, а в 10-м туре должна просто выиграть дома у Беларуси.

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Болгария
0 : 1
Франция
0:1 – Матюиди – 3

Впрочем, вряд ли французам будет просто. Сборная Беларуси сражается на финише цикла за свою честь, поруганную месяц назад в Люксембурге. Она дала бой Нидерландам в Борисове и была близка к тому, чтобы оставить оранжевых без ЧМ-2018. В противостоянии команд экс-тренера «Сибири» Игоря Криушенко и экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката всё решилось на последних минутах. Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович отметился голевой передачей и был заменён при счёте 1:1. Вскоре после этого голландцы выпросили пенальти за попадание мяча в руку защитника – Арьен Роббен не дрогнул. Однако затем гостей спасли от пропущенного мяча сейв Яспера Силлесена после удара полузащитника «Тосно» Александра Карницкого и перекладина, а на 90+3-й минуте Мемфис Депай снял напряжение голом со штрафного.

Через три дня Нидерланды обязаны побеждать Швецию в Амстердаме при судействе Сергея Карасёва. С разницей в семь мячей.

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Беларусь
1 : 3
Нидерланды
0:1 – Проппер – 24, 1:1 – Володько – 55, 1:2 – Роббен – 84 (пен), 1:3 – Депай – 90+3

Группа B

Сборная Португалии уже давно находится мыслями на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, где во вторник примет лидера группы Швейцарию. Выигрыш в Андорре чемпионы Европы, судя по всему, воспринимали как непременное событие. По крайней мере, Фернанду Сантуш позволил себе даже оставить на скамейке запасных Криштиану Роналду.

Но Сантушу пришлось выпускать свою главную звезду на второй тайм, ведь после перерыва счёт был 0:0. Андорра держалась изо всех сил, назревал скандал. Гол нападающего «Реала» не заставил себя ждать: Роналду затолкал мяч в сетку, пока хозяева сигнализировали об офсайде. Португалец вновь догнал Роберта Левандовского в гонке бомбардиров цикла.

ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Андорра
0 : 2
Португалия
0:1 – Роналду – 63, 0:2 – Силва – 86

Зато швейцарцы, похоже, не собирались беречь силы на матч в Португалии. Команда Владимира Петковича оторвалась по полной программе в Базеле, послав пять мячей в сетку ворот откровенно слабых венгров. Девять туров – девять побед: сборная Швейцарии невероятно хороша. Бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер, играющий за «Хоффенхайм», за 49 минут матча с Венгрией набрал больше очков по системе «гол плюс пас», чем за всё время выступлений в РФПЛ. А вы видели, какой гол привёз голкипер гостей Петер Гулачи? Наследник Габора Кирая – блестящий комедийный актёр!

Видео можно посмотреть по этой ссылке

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Старков слетал на Фареры за ничьей. Для нынешней сборной Латвии это положительный результат, учитывая, что она отстала от соперника на пять очков и сравнялась с Андоррой. Наверное, Латвия – тоже не футбольная страна, если даже в её сборной играет футболист по фамилии Клюшкин.

ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Швейцария
5 : 2
Венгрия
1:0 – Джака – 18, 2:0 – Фрай – 20, 3:0 – Цубер – 43, 4:0 – Цубер – 49, 4:1 – Гузмич – 58, 5:1 – Лихтштайнер – 83, 5:2 – Уграи – 88

Группа H

Сборная Бельгии прилетела в Боснию с путёвкой на ЧМ-2018 в кармане. Потерянная соперником мотивация по идее увеличивала шансы боснийцев победить и зацепиться за второе место в группе и стыковые матчи. Тем более в составе фаворита отсутствовал залечивающий повреждение лодыжки Ромелу Лукаку. Но и без форварда «Манчестер Юнайтед» у бельгийцев был сверхатакующий состав – в основу попали Янник Феррейра-Карраско, Кевин Де Брёйне, Эдер Азар, Дрис Мертенс, Миши Батшуайи.

Неудивительно, что игра получилась очень результативной. Команды нанесли на пару около 30 ударов по воротам. Среди авторов семи мячей оказался и Ян Вертонген, сыгравший свой 96-й матч за сборную Бельгии. Защитник догнал обладателя рекорда Яна Кулеманса. А в эпизоде с победным голом гостей не лучшим образом действовал динамовец Тони Шуньич, задержавшийся при выходе из штрафной. Между тем, успех бельгийцев порадовал Италию: «Скуадра Адзурра» гарантировала себе участие в «стыках», куда попадают восемь из девяти сборных, занявших вторые места.

ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 19:00 МСК
Босния и Герцеговина
3 : 4
Бельгия
0:1 – Менье – 4, 1:1 – Медуньянин – 30, 2:1 – Вишча – 39, 2:2 – Батшуайи – 59, 2:3 – Вертонген – 68, 3:3 – Думич – 82, 3:4 – Феррейра-Карраско – 83

Неудачей конкурента воспользовалась сборная Греции, выигравшая на Кипре. Поскольку греки завершают квалификацию домашним матчем с Гибралтаром, можно утверждать, что они обеспечили себе вторую позицию. Другое дело, хватит ли им 19 очков для попадания в «стыки»? Не всё тут зависит от них самих.

Эстония повторила собственный рекорд 89-летней давности. В июле 1928 года эстонцы разгромили Литву – 6:0. На сей раз с тем же счётом обыграна в португальском Фару сборная Гибралтара. Интересно, что два гола гости создали после выброса аута. Номинальный защитник «Флоры» Йонас Тамм исполнил форварда и забил свой первый, второй и третий мячи за национальную команду, оформив, в конце концов, исторический хет-трик.

Англия и Германия досрочно пробились на ЧМ-2018: как это было
Чемпионы мира немцы и англичане официально стали участниками ЧМ-2018 в России. Подробности – в обзоре отборочных матчей четверга.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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