Вопрос дня. Это сборная России победила Корею или Корея – сама себя?

Сборная Южной Кореи забила четыре гола из шести, а победила всё равно Россия. О матче на «ВЭБ Арене» — эксперты и читатели «Чемпионата».

Сборная России «отомстила» Южной Корее за матч чемпионата мира 2014 года, одержав победу со счётом 4:2. Правда, гости дважды забили в свои ворота, а россияне не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в самой концовке встречи. О матче Россия – Южная Корея – эксперты и читатели «Чемпионата» в традиционной рубрике «Вопрос дня».

Виталий Мутко, президент РФС:

— Очень хороший контрольный матч получился. Мы признательны сборной Южной Кореи. Это быстрая, мобильная команда, которая играет в агрессивный футбол. Они играли до конца, благодаря характеру и настрою забили нам два мяча при счёте 0:4. Результатом удовлетворён, но огорчён двумя пропущенными мячами в конце встречи. Но мы все понимаем, что, когда ведёшь со счётом 4:0 и до конца матча осталось 3-5 минут, тут всегда присутствует расслабленность. По игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать.

Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали) Смолов, Миранчук и Ким Чжу Юн, сделавший дубль в свои ворота, – главные творцы новой победы сборной России.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

— Хотелось, чтобы четыре мяча забили не корейцы, а россияне. Но счёт 4:2 тоже неплохой. К сожалению, не смогли сыграть на ноль. Скорее всего, из-за того что матч товарищеский, или, как любит говорить Черчесов, – контрольный. Расслабились после 4:0, потеряли концентрацию. В официальных матчах такого не было бы. Да, где-то помогли соперники, но старание наших футболистов было видно, с энтузиазмом шли вперёд. Главное, что победили и порадовали болельщиков.

Андрей Созин, член комитета по этике РФС:

— Любая победа важна. Не важно, были ли эти автогола или нет, сборная России выиграла. На мой взгляд, у нашей команды не работают фланги. Там сильные мастера – Самедов и Жирков, – но из-за неработающих флангов количество атакующих действий сводится к минимуму. Думаю, Черчесов об этом обо всём знает. Но тот же игрок сборной России Виктор Васин обязан играть матчи до конца. Чемпионат мира – это турнир, где расслабляться нельзя, а сегодня самое негативное, что могло было быть, — это несобранность игроков обороны после 3:0.

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:

— Матч всю игру держал в напряжении, зрелищный. Не только потому что было много голов забито, но и по самому содержанию было приятно смотреть. Очень хорошо, что РФС подобрал такого спарринг партнёра для сборной. Игры именно с такими соперниками смогут выявить потенциал нашей команды. Мы грамотно сыграли в обороне за исключением последних минут – это материал для разбора тренера, почему произошло такое расслабление. Доля везения была на стороне сборной России, как в случае с двумя автоголами. Но не будем забывать, что наши футболисты вынудили корейцев совершить ошибку. Оба мяча в наши ворота были забиты мастерски. Подобные моменты были и в первом тайме, но тогда выручил Игорь Акинфеев.

Владимир Пономарёв, бывший защитник сборной СССР:

— Было бы 4:0 – совсем другое дело. Что они в конце расслабились? Нельзя два мяча пропускать с такой командой. Хотя и корейцы не так плохи были. В первом тайме они даже превосходили нас: и по технике, и по тактике, и по скорости мышления. И гол Смолова в конце первого тайма очень кстати пришёлся. Можно сказать, что нам там повезло, потому что это не наигранная комбинация. Просто так получилось. Сейчас говорят, что команда – на подъёме, что всё в порядке, но до порядка ещё далеко. Есть некоторая расслабленность. Наши подумали, что можно перестать играть.

«Видим, что после Кубка конфедераций к нам больше симпатий» Станислав Черчесов – о победе над Южной Кореей.

Взгляд изнутри

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

— Получается, мы второй раз выиграли товарищеский матч дома, так что маленький шаг вперёд сделали. Мне понравился счёт, мы вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков после Кубка конфедераций. А пропущенные голы в концовке мы спокойно обсудим, возможно, даже не сейчас. Такие вещи могли случиться и в первом тайме, и в концовке – были игровые моменты, где соперник нас переигрывал. Кокорин и Смолов сыгрались, выполняли обязательную программу – помогали обороне, правильно перекрывали зону, чтобы корейцы не атаковали через центр.

Александр Кокорин, нападающий сборной России:

— В концовке первый гол упустили в штрафной, а второй за спину пустили. Два автогола? Давно такого не было, спасибо корейцам. Нам это только на руку, а им сломало всю игру. Со Смоловым в связке играли хорошо, много работы выполнили черновой, в обороне отрабатывали, опускались. Два гола в конце испортили весь азарт, который был. 4:0 было бы намного приятнее, пусть и не по игре, наверное. Концовку смазали. 4:2 по игре? 2:0 было бы по игре. Я просто рад, что сыграл полный матч за сборную.

Далер Кузяев, полузащитник сборной России:

— Южная Корея – хороший соперник. Очень рад, что удалось победить. У них выносливые футболисты, которые неплохо комбинировали, делали передачи в одно касание. Мы справились с их атакой. Ребята немного расслабились при 4:0, поэтому пропустили. Но до финального свистка нельзя останавливаться. Не было ли обидно, что забил не я, а игрок Южной Кореи в эпизоде со вторым автоголом? Главное, что нашей команде удалось забить. Мои голы – вещь второстепенная. Неважно, как мы забили: в результате своих действий или автогола соперника. Важно, что нам удалось победить.

Константин Рауш, защитник сборной России:

— Очень рад дебютировать за сборную России. Тем более рад, что победили сегодня. Перед тем, как выпустить на замену, Черчесов пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах, чтобы не допускать ошибок. Чем удивили корейцы? Хорошая команда, быстро играет вперёд. Важно, что и мы, и они реализовали свои моменты.

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

— Виден русский характер – покуражиться и забить дважды за две минуты, когда пошло, а после 4:0 потерять концентрацию и пустить дважды. (Здесь, правда, гордиться нечем: над собранностью точно нужно работать). Видно, что Кокорин и Смолов охотно готовы выполнять в сборной ту же работу, что и в клубах. Видно, что игроки охотно идут на контакт с тренером и понимают его тактические задумки. Многое не получается, в игре достаточно неточностей и потерь, но глупо требовать другого в условиях, когда сборная каждый месяц ненадолго собирается заново.

«Главное, в свои не забивайте!» Что Кокорин сказал южнокорейцам Форвард сборной России не понял вопрос корейского журналиста, а президент РФС порассуждал о наших следующих соперниках.

Мнение читателей

Kostyancheak:

— Четыре гола забили корейцы, а выиграли почему-то мы…



Spamclownforever:

— Победили? Победили. А осадочек остался. Забили 4 гола: один с углового, два автогола и добивание. А игры как не было, так и нет.



pacan2002:

— Норм сыграли, вперёд, Россия!



Maximes:

— Видать, Россия не только Виктора Ана натурализовала)



Lokodzhigurda:

— Васин — это похороны…