От Карпина до Карреры. 5 вдохновляющих примеров для Дмитрия Хохлова

Приставка «исполняющий обязанности» в должности подразумевает краткосрочный характер деятельности на том или ином посту. Дмитрию Хохлову это известно не понаслышке: когда «Динамо» после изумительного сезона-2011/12 завалило старт новой кампании, именно ему, всего месяцем ранее принявшему клубную молодёжку, начальство поручило поднимать первую команду с турнирного дна.

Как нетрудно догадаться, ноша для начинающего специалиста оказалась неподъёмной. С Хохловым на скамейке бело-голубые потерпели два поражения – от «Рубина» в гостях и «Терека» дома – и уже в середине августа знакомились с новым Мистером – румыном Петреску.

Первый опыт руководства главным динамовским коллективом у Дмитрия Валерьевича продлился 11 дней. Теперь времени на реализацию своего тренерского потенциала у него будет (должно быть, ибо в случае «Динамо» ни в чём нельзя быть уверенным на 100%) гораздо больше. История РФПЛ знает не один пример успешного перевоплощения «временщика» в полноправного главного тренера. Вот только самые памятные из них.

Вопрос дня. Что с «Динамо» будет дальше? Дмитрий Хохлов сменил у руля команды Юрия Калитвинцева. Поможет ли это ей подняться со дна?

Чемпион Союза 1984 года принимал «Зенит» и в новой, под опекой «Газпрома», и старой истории. Первому повышению способствовал форс-мажор – болезнь Анатолия Бышовца. Два месяца осенью 1998-го Давыдов подменял маститого коллегу на временной основе и шансом своим воспользовался, коль скоро был утверждён в должности. Анатолий Викторович и привёл сине-бело-голубых к первому трофею в российской истории – национальному Кубку в 1999 году. Спустя 10 лет он вновь присел на скамейку «Зенита», сменив Дика Адвоката, и опять «дал» результат. Третье место по итогам крайне нервного и неровного сезона скорее устроило Петербург, чем огорчило. А Давыдов, сделав своё дело, вновь скромно удалился в тень, сдав дела импозантному синьору Спаллетти.

Бессмысленная и беспощадная муштра немца Рёбера обернулась для «Сатурна» проваленным стартом сезона-2009. После суммарных 0:9 от «Рубина» и «Спартака» терпение покровителей подмосковного клуба лопнуло, и они бросили на ответственный участок работы молодого Гордеева. Разумеется, с припиской «и. о.» в трудовой книжке. Впрочем, от неё Андрей Львович довольно быстро избавился. Приняв команду на предпоследнем месте, он поднял её на седьмое.

Валерий Георгиевич не только удивительно разносторонняя – во многих отношениях уникальная личность. Например, тем, что забил первый гол в истории сборной РФ – мексиканцам в 1992 году. А ещё – невероятным карьерным взлётом в 2009-м. Популярнейший клуб страны Карпин принял, ни минуты до этого не проработав тренером! С дебютантом на лавке «Спартак» до последних туров бился с «Рубином» за золото чемпионата, после чего продление руководящих полномочий Валерия Георгиевича выглядело чем-то само собой разумеющимся. В общей сложности в столичном клубе Карпин отработал пятилетку (гендиректором, тренером-гендиректором, опять просто гендиректором и снова тренером), украсив собственное портфолио двумя серебряными медалями РФПЛ и ещё больше расположив к себе красно-белую болельщицкую армию.

Силкин много лет служил «Динамо» в самых разнообразных ипостасях – игрока, тренера, директора школы, но в памяти молодого поколения болельщиков седовласый специалист остался как соавтор «бело-голубого чуда» 2011 года. Ту команду, озорную, летящую, забивную, поклонники клуба по сей день вспоминают с ностальгией. Приняв коллектив в качестве «и. о.», Сергей Николаевич задержался в нём почти на полтора года.

Болеть за «Динамо» — ипотека. Один раз связался – расплачиваешься всю жизнь Болеть – это от слова «боль». Кто вам расскажет об этом, как не болельщик «Динамо»?

Наконец, свежайший и самый яркий случай резкого карьерного повышения в РФПЛ. Никогда прежде команда, сменившая тренера по ходу сезона, не становилась чемпионом России. Итальянец Каррера традицию нарушил. Нанятый для наладки спартаковской обороны, он закончил чемпионат главным тренером – и золотым медалистом. По-моему, отличная мотивирующая история для Дмитрия Хохлова!

Бонус

Василий Баскаков



В истории РФПЛ хватало спецов, выходивших на первые роли со вторых даже не по разу. В частности, Владимир Маминов дважды возглавлял «Локомотив» в качестве «и. о.». Но ярчайшим образцом преданности родному клубу следует признать сибиряка Баскакова. Василий Владимирович четырежды (!) принимал командование «Томью» в этой роли, пока наконец не получил от руководства карт-бланш. Правда, сполна им воспользоваться Баскаков не сумел: не удержал команду в Премьер-Лиге и летом 2014-го был уволен – с тем, чтобы полтора месяца спустя… вновь быть взятым на работу. Теперь в статусе тренера по физподготовке.