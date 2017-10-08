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Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Кто сделал всю работу за Мусу. Африканцы, которые точно зажгут в России

«Улюлюкать» в их сторону не придётся. Досрочно отобравшиеся на чемпионат мира нигерийцы наверняка покорят ваши сердца.
8 октября 2017, воскресенье. 16:00 Футбол

Сборная Нигерии первой из Африки отобралась на чемпионат мира в России. И это неспроста. «Суперорлы» катком прошлись по своей группе, настоящей «группе смерти». Единственным адекватным противником оказалась сборная Замбии. Алжир с Марезом и Слимани во главе и победитель Кубка африканских наций Камерун уже точно не поедут на мундиаль – все шансы уже упущены. Настоящий провал.

Тренер

Объективно Нигерия – самая слаженная и умная в футбольном плане сборная с Чёрного континента. Причины две. Первая – многие футболисты выступают в топовых европейских чемпионатах (об этом чуть позже). Вторая – немецкий тренер Гернот Рор, возглавивший команду, находящуюся в унынии после второго подряд провала квалификации на Кубок африканских наций. Да, вот такой парадокс – ещё год назад одна сборная не смогла попасть в финальную часть главного Кубка континента, но сейчас стала лучшей сборной Африки, а вторая (Камерун) в качестве действующего чемпиона полностью завалила отбор.

ор выстроил команду по классической 4-4-2 с парой надёжных опорников, которые помогают не самой звёздной линии защиты, креативными крайками и двумя мобильными форвардами. Несмотря на далеко не идеальную игру в защите, нигерийцы берут своё за счёт активных действий в атаке. С 11 мячами в пяти играх они являются самой забивной командой Африки в отборе к ЧМ. С этими парнями точно не соскучишься – они играют сердцем и стараются показать всех себя на поле. Не зря Нигерия считается самой футбольной страной в Африке. Даже более футбольной, чем Кот-д’Ивуар.

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Звёзды

Виктор Мозес – настоящий вожак команды, который не только рвёт бровку в каждом матче, но и является проводником тактических идей. Не каждому африканскому футболисту доводилось работать с тренером калибра Антонио Конте, потому Мозес во многом участвует и в обсуждении плана на игру с тренером Рором. Помимо прочего Виктор – лучший бомбардир команды с тремя мячами.

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Ещё нескольких игроков вы тоже наверняка знаете. Джон Оби Микел рыхлил шипами поля Англии на протяжении 10 лет и по-прежнему является незаменимой фигурой в сборной. В отличие от АПЛ, где он занимался в основном разрушением, в сборной у него больший диапазон действий в атаке. Порой он даже сам не верит, что оказывается с мячом у чужих ворот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Shivkumar Ram.

Алекс Айуоби активно используется Арсеном Венгером в ротации «Арсенала», потому и в сборной молодой нападающий – заметная фигура. К слову, именно он выписал своей команде официальную путёвку в Россию.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Lori Tosan.

Из менее заметных фигур – Одион Игало, в своё время фееривший в «Уотфорде», растущий в «Лестере» «кантезаменитель» Онинье Ндиди, прогрессирующий бомбардир Келечи Ихеначо, «уфимец» Сильвестр Игбун, ключевой игрок «суперорлов» в центре поля Онази, бегающий под руководством Слуцкого в «Халле» Ола Эйна и конечно же…

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Ахмед Муса

Откровенно говоря, дела в сборной, как и в «Лестере», у Ахмеда идут неважно. Эйна в расположении национальной команды наверняка напомнил Мусе, как тот ошибся, отказавшись летом отправиться к Слуцкому в «Халл». В итоге реактивный форвард не играет как в «Лестере», так и в сборной.

У Рора прекрасный выбор исполнителей в атаке, и просиживающий штаны на скамейке Муса вчистую проигрывает конкуренцию Ихеначо и Игало. А ведь на подходе восходящая звезда АПЛ Тэмми Абрахам, решивший выступать за сборную своей исторической родины (а ещё Аарон Оланаре!). Всего полчаса игрового времени за весь групповой этап – откровенно слабый показатель для Мусы. Время до чемпионата мира ещё есть, и, возможно, Ахмед ещё успеет показать себя и доказать, что он достоин места в основе. Вероятнее всего, уже не в «Лестере».

Правда, в России оформлять дубль, возможно, будет некому – сборная Аргентины может и проскочить мимо чемпионата мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Нигерии - Футбол Ахмед Муса
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