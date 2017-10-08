Голландцы не приедут на чемпионат мира. И дело не в игроках

Голландский футбол прямо сейчас – как Роттердам во время войны: разбитый бомбёжками, утративший свой шарм. Плохо вообще всё: «Аякс», влетевший в финал Лиги Европы весной, впервые за 50 лет не попал в основную стадию еврокубков, там же нет ПСВ (пали от скромного хорватского «Осиека»), чемпион страны позорится с самым неопытным составом Лиги чемпионов, а сборная Нидерландов пролетает мимо второго подряд крупного турнира. Отборочный цикл Евро-2016 был бездарно завален, нереальна и миссия по выходу на чемпионат мира. Чтобы пробиться в стыковые матчи, оранжевым надо обыграть Швецию с разницей в 7 мячей – такого не случится, даже если шведские защитники подхватят корейский вирус.

Сборная утонула среди проблем, которые мы перечисляли два года назад, после пролёта голландцев мимо Евро. Ничего не изменилось. Смена Роббену, Снейдеру и другим лидерам по-прежнему не растёт, а лучшая молодёжь всё ещё стремится смыться из Эредивизии после одного удачного сезона. Чтобы потом потеряться, как Винс Янссен. Разлажена голландская футбольная пирамида, где нужно попасть в ПСВ, «Аякс» или «Фейеноорд», прежде чем уехать покорять Европу. Мало свежей тренерской крови, а самые интересные специалисты воротят нос от работы со сборной – остаётся только брать таких, как Дик Адвокат. Федерация футбола делает так, чтобы нормальные специалисты обходили офис KNVB за километр.

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Но кризис голландского футбола лучше всего объяснит национальный менталитет.

Голландцы жутко упрямые. Это правда. Год назад я немножко пожил в Роттердаме и поездил по Нидерландам на поездах – недели хватило, чтобы понять своенравность голландцев. С ними нельзя спорить, они не любят уступать даже в мелочах. В их головах соседствуют практичность и беззаботность, как кубические дома Роттердама, придающие городу футуристический облик, могут соседствовать с простецким рынком, где продают рыбу и фрукты. Голландцы упрямы, своенравны, и футбол объясняет их характер лучше, чем что-либо.

В 1970-х Ринус Михелс создал в голландском футболе идеальную систему, и нация была уверена, что его принципы должны стать священными. Схема 4-3-3 стала для голландцев священной коровой, которую будут уберегать даже через 100 лет. «Тотальный футбол» попал в учебники и стал вечным образцом. Детско-юношеская система ставила на конвейер вингеров-технарей с быстрыми ногами и полузащитников, смотрящих только вперёд. «Аякс» проникся идеями Михелса и тоже перевёл их в традиционализм – не знаю, насколько правдива байка об обязательно прописанной в контракте тренера тактике 4-3-3, но в случае с «Аяксом» в такое легко поверить.

Слепая вера в одну футбольную философию зашла слишком далеко. Руд Гуллит не похож на голландского мыслителя от футбола, но чётко объясняет национальный кризис игры: «Мы долго спали. Все видели в голландском футболе пример, мы этим гордились. Но другие сборные совершенствовали стиль игры, а мелкие – учились защищаться». На стыке веков Бельгия пачками отправляла тренеров на стажировки в «Аякс», структурно меняла вертикаль детско-юношеского футбола, но смогла продвинуться дальше и избавиться от идеи единственно верной тактики. Роберто Мартинес, тренирующий бельгийцев, спокойно использует популярную схему 3-4-2-1, и страна спокойно реагирует на тактический эксперимент. Если бы голландцы увидели, как тренер национальной сборной уходит от 4-3-3, они бы взвыли. Да ещё и тренер-иностранец!

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Голландцы оказались слишком категоричны в выборе дороги – для них после системы и идей Михелса существовала только их философия и неправильная. Специалисты, работавшие с оранжевой сборной все последние годы, были так же категоричны: Гус Хиддинк сразу вернулся к расстановке 4-3-3, Данни Блинд заверил, что с ним оранжевые будут играть точно так же… Дик Адвокат пошёл на смену тактики только вчера, в матче с белорусами, перестроив 4-3-3 на 4-2-4. Когда осталось полчаса на то, чтобы забить 5-6 мячей.

Но голландцев спасёт тренер, готовый уйти от традиционализма, от абсолютного следования философии Михелса. Лучший турнир за последние годы оранжевые выдали, когда Луи ван Гал сделал схему гибридной – 3-5-2 могла спокойно перестраиваться на 4-3-3 при атаке, а могла соблюдаться все 90 минут. Ван Гал получил изрядную порцию критики, отряхнулся от неё и сделал одну из самых тактически грамотных команд предыдущего чемпионата мира. По характеру ван Гал – тоже типичный голландец, до противного упрямый мужик. Однако его взгляды на футбол не ограничиваются слепой верой в единственную философию, и для сборной это важнее.

Сейчас главные тренеры в стране – люди, упрямо застрявшие в видении игры на отметке 1974 года.

Следующего крупного турнира придётся ждать, пока не найдётся человек, готовый пойти против всей страны и сыграть по-своему, навязать свою философию.

Лишь такое упрямство голландцам поможет.