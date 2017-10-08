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Станислав Черчесов
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Репост, если не считаешь сборную России дном

Дайте парням шанс всё исправить.
8 октября 2017, воскресенье. 19:00 Футбол

Ближе к ночи я пересмотрел матч России с Южной Кореей, в 4 утра выехал в Шереметьево, а сейчас, примерно в 8.30, лечу над Уралом, где мы будем снимать очередную серию «Нефутбольной страны». Екатеринбург для нас — девятый город чемпионата мира. В течение ближайших суток мы вновь будем общаться с непохожими людьми, замучаем их странными челленджами и зададим тупиковые вопросы из разряда: «Как наши-то вчера сыграли, кто забил?». Привычное дело, что правильных ответов будет критически мало, а удивлённых взглядов – много. «Футбол? Мы им не интересуемся».

***

Наш тур длится уже два месяца и впечатляет меня линейностью мнений. Вне зависимости от региона, климата и силы местного клуба на тебя сваливаются два вывода.

1. Футбол как явление людям нравится. Например, на набережной Сочи нет спортивных развлечений. И ты поднимаешься с мячом на пирс, ставишь на гальке мусорный бак, и через несколько минут вокруг тебя уже около 30 мужчин, женщин и детей. В жуткий солнцепёк они забывают о море и в течение трёх часов пытаются повторить смонтированный удар Бэкхема из рекламы. И так – в любом городе, в любую погоду.

Видео можно посмотреть, перейдя по этой ссылке

2. Люди то ли действительно не болеют, то ли стесняются признаться в любви к сборной России. Кажется, что смотреть товарищеские матчи или следить за РФПЛ – дурной тон. Ведь наши «плохо играют», «ходят пешком», «у них только бабки на уме», «лучше бы тренировались вместо ресторанов», «расстраивают мужей», «зачем на это время тратить» и так далее.

Общественное отторжение легко объяснить. Во-первых, людей раздражает показное богатство среды. В то время как значительная часть страны вкалывает и считает копейки, парни, которые мало что выигрывают и мало кому нужны, рубят миллионы баксов. Да, в этом несоответствии виноваты точно не игроки, но народная нелюбовь слепа. Со стороны простого человека футбольный пузырь, к сожалению, выглядит слишком уродливо.

Во-вторых, и я уже писал об этом, футбол очень качественно ложится в программу слива отрицательных эмоций. Comedy Club унижает игроков и весь вид спорта. То же самое годами делают в КВН. В информационные выпуски центральных, не сегментных каналов расширенные репортажи о футболе заходят только через кальяны, бухло, скандалы, драки фанатов и предостережения от походов на стадион. Оцените контраст с тем же хоккеем, и у вас появится ощущение, что сейчас делается всё, чтобы русский человек брезговал интересоваться своим футболом.

Антихайп. Почему наш футбол сдыхает ноунеймом
В интересное время мы живём, но спорта в нём нет.

Да, «Матч ТВ» выполняет госзаказ и насыщает программу развлекательными и положительными программами и сюжетами, но, какой бы ни была сетка передач, какой бы классной ни была студия, контент будет поглощать лишь уже прикормленная аудитория. Не вовлечённый зритель вряд ли переключится на спорт, особенно учитывая монополию канала на хайлайты, ограничивающую приток сторонней аудитории.

Народному запросу на критику вынуждены следовать и печатные СМИ. Не получая ярких историй от довольно устаревшей и скучной футбольной среды, журналист выбирает критику, которая, в свою очередь, почти всегда аргументированна и основательна.

Свежий, утренний пример: меня не удивила реакция после победы над Южной Кореей. Оказалось, что у нас всё плохо даже после 4:2. Соперник не настроился, забил два в свои (так бы в каждом матче), защита опять нулевая, в нападении мало обводок, вообще атакующего футбола и красоты, самостоятельно забит только один мяч с игры и вообще ничего хорошего с этим тренером ждать не приходится.

Вопрос дня. Это сборная России победила Корею или Корея – сама себя?
Сборная Южной Кореи забила четыре гола из шести, а победила всё равно Россия. О матче на «ВЭБ Арене» — эксперты и читатели «Чемпионата».

Получается, 1:2 от Катара год назад – ужасно. 4:2 с Кореей – вряд ли лучше. При этом никто не ловит положительную эмоцию от того, что полтора года назад Леонид Слуцкий констатировал смерть нашего футбола, а сейчас сборная выглядит не хуже, чем на Евро-2016.

У Акинфеева непонятно откуда, примерно из ЛФЛ, появился суперконкурент Лунёв. Игнашевича и Березуцких как минимум сносно (вспомните Евро) заменяют Кутепов, Васин, Джикия и Кудряшов. В центральной линии появились лидер «Спартака» Зобнин, лидер ЦСКА Головин, лидер «Зенита» Кузяев, лидеры «Локо» Миранчуки. Все – юные парни. В атаке ещё сильнее заиграл Смолов. А уж ненавидимый страной демон Кокорин стал прилежным отцом и параллельно лучшим бомбардиром чемпионата России и Лиги Европы.

«Главное, в свои не забивайте!» Что Кокорин сказал южнокорейцам
Форвард сборной России не понял вопрос корейского журналиста, а президент РФС порассуждал о наших следующих соперниках.

Тренер Черчесов строит жёсткую дисциплину и ведёт себя как хозяин ситуации. Выдвину непопулярное, но собирательное мнение: игрокам нравится приезжать и работать в его сборной. Не нужно останавливаться, можно перейти и к остальным членам штаба. Например, доктора Безуглов и Бутовский спасли жизни десятки людей, недавно открыли собственную клинику, проводят научные конференции и развивают спортивную медицину.

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Кого лечит врач футбольной сборной Эдуард Безуглов, почему считает медицину в регионах дном, а Черчесова — красавчиком.

Прямо сейчас у общества есть десятки причин изменить отношение к сборной или хотя бы с интересом проследить, справится ли она с возрождением. Или, как обычно, спесиво закончит с кальяном и виски в каком-нибудь «Джипси»?

Это банально, но без вашей веры в новое поколение не будет и побед. Так что если кто-то рядом с вам, безразличный к футболу, в очередной назовёт сборную России дном, постарайтесь объяснить, что всё не так очевидно. Посоветуйте хотя бы посмотреть и почитать, прежде чем делать выводы. Или просто сделайте репост. Не обязательно этой статьи. А доброй, о футболе – той, что действительно понравится.

Видео можно посмотреть, перейдя по этой ссылке

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
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