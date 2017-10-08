Как поздравляли Васина. Футболисты в соцсетях

Пока одни футболисты на время международного турнира отправились в сборные, другие получили несколько дней отдыха. Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров разумно воспользовался свободным временем и отправился вместе с женой в солнечную Венецию.

Капитан красно-белых Денис Глушаков принять участие в матчах с Южной Кореей и Ираном не смог из-за травмы. Зато в насыщенном футбольном графике нашлось время на то, чтобы провести время с семьёй. Вместе с дочерью Денис отправился на прогулку на Патриаршие пруды.

Нападающего Квинси Промеса, наоборот, дождливая погода в Москве ничуть не смутила. Голландец остался продолжать восстановление от травмы в столице.

Правда, в сборной России в это время тоже не скучают. 6 октября Виктор Васин праздновал день рождения, и партнёры по национальной команде не могли не оставить такое событие без внимания.

Посмотреть видео в официальном «твиттере» сборной России.

Поздравить можно и вратаря «Спартака» Александра Селихова. Совсем недавно в его семье произошло пополнение – на свет появился Артём Александрович.

В жизни нападающего «Зенита» Александра Кокорина вновь наступила белая полоса. Он не только был вызван в сборную, но и отыграл весь матч против Южной Кореи и принёс не мало пользы партнёрам по команде. В самоотдаче и целеустремлённости Сашу не упрекнуть, но и между тренировками он запросто находил время для отдыха.

Как корейцы забивали за Россию (ну и наши тоже поучаствовали) Смолов, Миранчук и Ким Чжу Юн, сделавший дубль в свои ворота, – главные творцы новой победы сборной России.

Сборная Испании без каталонцев, «Барса» из каталонцев: как это выглядит Сколько воспитанников играет в «Барсе»? Как будет выглядеть испанская сборная без каталонцев? Вас удивят ответы на оба вопроса.

На этой неделе был сделан ещё один незаурядный пост. Причём непонятно, то ли Дэвид Бекхэм сфотографировался с Джоном Брэдли, исполнившим роль Сэма Тарли в «Игре престолов», то ли актёр со звездой футбола.