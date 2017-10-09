«Бавария» пригласит Лёва, «Манчестер Сити» готов раскошелиться на Месси

Сборная Польши получила прямую путёвку на ЧМ-2018

В матче заключительного 10-го тура группы Е отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Польши принимала на своём поле команду Черногории. Встреча проходила на стадионе «Народовы» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Кшиштоф Мачиньски, Камил Гросицки и Роберт Левандовски, а ещё один гол провёл в собственные ворота игрок гостей. За черногорцев голы забили Стефан Мугоша и Никола Вучевич. Таким образом, поляки заняли первое место в группе и получили прямую путёвку на ЧМ-2018.

В другом матче, который проходил параллельно, сборная Дании на своём поле сыграла вничью с Румынией (1:1). При этом хозяева пропустили гол в концовке встречи от соперников, которые с 63-й минуты играли вдесятером. Датчане заняли второе место в группе и попытаются выйти в финальную стадию ЧМ-2018 через стыковые матчи.

В ещё одной встрече группы Казахстан на своём поле сыграл вничью с Арменией (1:1). В составе гостей отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

Итоговое турнирное положение в группе Е: 1. Польша – 22 очка; 2. Дания – 19; 3. Черногория – 16; 4. Румыния – 12; 5. Армения – 6; 6. Казахстан – 2.

Сборная Словакии опередила Шотландию и заняла второе место в группе F

Сборная Англии выиграла у команды Литвы в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Деле Алли принял мяч в штрафной после передачи Гарри Кейна Кейна, а Овидиус Вербицкас задел его по ноге. Кейн с пенальти сильно пробил в левый нижний угол, мяч срикошетил от штанги и пересёк линию ворот.

Второе место в группе F заняла Словакия, которая дома разгромила Мальту — 3:0. Словаки благодаря лучшей разнице мячей обошли Шотландию, которая на выезде не сумела победить Словению — 2:2.

Итоговая таблица группы F: 1. Англия — 26 очков; 2. Словакия — 18; 3. Шотландия — 18; 4. Словения — 15; 5. Литва — 6; 6. Мальта — 1.

Сборная Египта обеспечила себе участие в чемпионате мира в России

Сборная Египта победила команду Конго в матче африканской квалификации чемпионата мира 2018 года и смогла досрочно пробиться в финальную часть турнира.

Встреча проходила в Александрии (Египет) на стадионе «Борг Эль Араб» и завершилась со счётом 2:1. На 63-й минуте отличился Мохамед Салах. На 87-й минуте Арнольд Бука провёл ответный мяч. Но в компенсированное арбитром время, на 95-й минуте, Мохамед Салах реализовал пенальти.

Турнирная таблица африканской квалификации ЧМ-2018 в группе Е после пяти туров: 1. Египет — 12 очков; 2. Уганда — 8; 3. Гана — 6; 4. Конго — 1.

Египет стал второй африканской сборной, завоевавшей путёвку на ЧМ-2018. Накануне на турнир пробилась Нигерия. Египет не играл на ЧМ с 1990 года.

Сборные Дании и Северной Ирландии гарантировали себе участие в стыковых матчах

Сборные Дании и Северной Ирландии гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 в России.

Команды заняли вторые места в своих группах и присоединились к Италии, которая обеспечила себе участие в стыковых матчах по итогам вчерашних игр.

Остальные команды, которые сыграют на этой стадии, определятся позднее. Все девять победителей групп выходят на ЧМ-2018 автоматически. Восемь лучших обладателей вторых мест (по результатам против первой, третьей, четвёртой и пятой сборных в группе) играют в стыковых матчах. Результаты против шестых мест не учитываются, чтобы участники групп с шестью командами не имели преимущества перед участниками групп с пятью командами.

Тест. Кто уже вышел на ЧМ-2018? А кто – Аргентина… Что вы знаете о квалификации?

«Бавария» хочет сделать Лёва главным тренером после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассматривается в качестве главного тренера «Баварии». Мюнхенцы намерены пригласить 57-летнего специалиста после ЧМ-2018, утверждает Bild.

При этом Немецкий футбольный союз предложит тренеру новый контракт, так как не хочет, чтобы Лёв ушёл в «Баварию». Специалист возглавляет сборную Германии с 2006 года.

6 октября 72-летний футбольный специалист Юпп Хайнкес был назначен новым главным тренером «Баварии». Контракт рассчитан до 30 июня 2018 года.

Предыдущим тренером «Баварии» был Карло Анчелотти, о расставании с которым было объявлено 28 сентября после поражения мюнхенской команды с крупным счётом 0:3 от «ПСЖ» в гостевом матче Лиги чемпионов.

Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за € 400 млн

Руководство «Манчестер Сити» готово заплатить рекордные в истории футбола € 400 млн за переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает AS.

По информации издания, представители английского клуба находятся в контакте с окружением 30-летнего аргентинского футболиста. Отмечается, что «Манчестер Сити» полностью подготовился к возможному трансферу Месси на тот случай, если он пожелает перейти в английскую Премьер-лигу.

Ранее бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито, в начале сентября выдвинувший вотум недоверия нынешнему руководству сине-гранатовых, заявил, что президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу врёт, говоря, что Месси продлил контракт с клубом. Если форвард действительно до сих пор не продлил соглашение с «Барселоной», то его контракт с клубом истечёт по окончании нынешнего сезона.

Хислоп: Месси нельзя считать лучшим в истории, поскольку он не выигрывал ЧМ

Пирло завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити» в декабре

38-летний итальянский полузащитник Андреа Пирло объявил, что завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити».

Соглашение чемпиона мира — 2006 с американским клубом истекает в конце декабря 2017 года.

«Ты понимаешь, что время пришло. Каждый день ты испытываешь физические проблемы, ты не можешь тренироваться, как ты хочешь, потому что у тебя всегда есть какая-то проблема. В моём возрасте настало время сказать — хватит. Я займусь чем-нибудь другим.

Я вернусь в Италию в декабре. У меня есть несколько идей, но дайте мне время, чтобы принять решение", — цитирует Пирло Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» присоединился к «Нью-Йорк Сити» летом 2015 года.

Пирло, в активе которого 116 матчей за сборную Италии, шесть раз выигрывал Серию A и дважды Лигу чемпионов.