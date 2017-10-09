Левандовски купил полякам билеты на ЧМ-2018. И снова сделал Роналду!

Без Криштиану как без ног. Обзор матчей квалификации ЧМ-2018 Роналду не хочет, чтобы ЧМ-2018 остался без него, как может остаться без Месси. Криштиану забил – Португалия не выбыла из гонки.

Группа F

Самая любопытная ситуация сложилась на финише отборочной кампании в группе F. Сборная Англии туром ранее обеспечила себе участие в ЧМ-2018, а борьбу за попадание в стыковые матчи вели Шотландия (17 очков), Словакия (15 очков) и Словения (14 очков). Для этого трио всё выглядело просто и сложно одновременно.

В матче Словения – Шотландия и тем, и другим нужно было играть на победу. Словенцы в случае собственного успеха и осечки словаков выходили на второе место. Шотландцев ничья не устраивала по другой причине: Словакия при равенстве очков опережала её по разницей мячей. Сами словаки и вовсе попали в парадоксальную ситуацию. Их спасал только выигрыш у Мальты, но в то же время имело смысл не громить соперника, а сохранять интригу до последних минут матча. Ведь если бы игроки сборной Словении быстро поняли, что у мальтийцев нет никаких шансов на сенсацию, то могли бы перестать оказывать сопротивление Шотландии.

Впрочем, главный тренер словенцев Сречко Катанец, похоже, не верит в чудеса. После игры на «Уэмбли» он объявил об уходе из сборной по окончании отбора к ЧМ-2018 и сказал: «Поражение от Англии означает, что мы остались без чемпионата мира».

Тем не менее команда Катанеца дала бой. Хозяев не сбил даже пропущенный на исходе получаса гол – первый для них в квалификации ЧМ-2018 на своём поле. Ударом с левой от штанги забил лучший снайпер шотландцев Ли Гриффитс. Но Гриффитса ли бояться сборной Словении? После двойной замены в перерыве словенцы прибавили в скорости и агрессии, а свежий Роман Безьяк оформил дубль. Как ни удивительно, гости проиграли матч на стандартах: сперва пропустили после подачи со штрафного, на которую стоило выйти голкиперу Крейгу Гордону, а второй гол пришёл с углового. Форварду «Дармштадта» выкатил мяч под удар Миха Мевля. Концовка у игры в Любляне получилась зажигательной. «Поплывшие» шотландцы вдруг сравняли счёт, а проводивший 100-й матч за национальную команду Боштьян Цесар поддался эмоциям и заработал удаление. Мевля едва не забил в свои ворота, но достаточно того, что он уже сотворил автогол в пользу словаков в Трнаве. Защитник «Зенита» и уфимец Боян Йокич, сыгравшие по 90 минут, всё-таки лишили Шотландию чемпионата мира.

Словаки, как и прогнозировалось, справились с Мальтой без проблем. Они открыли счёт примерно в тот же момент, когда конкурент повёл в Любляне, а во втором тайме на свой страх и риск довели дело до крупной победы. К счастью для них, словенцы не валяли дурака в концовке встречи с шотландцами. Теперь Мартину Шкртелу, Томашу Губочану, Яну Дюрице, Роберту Маку, Норберту Дьёмберу и их друзьям остаётся надеяться на удачное стечение обстоятельств, поскольку 12 очков (игры с аутсайдером группы не учитываются) может быть мало для попадания в стыковые матчи.

Англия и Германия досрочно пробились на ЧМ-2018: как это было Чемпионы мира немцы и англичане официально стали участниками ЧМ-2018 в России. Подробности – в обзоре отборочных матчей четверга.

Группа C

Перед 10-м туром в группе C существовала только одна интрига: сборной Северной Ирландии требовалось не проиграть в Норвегии, чтобы стопроцентно гарантировать себе участие в стыках. Впрочем, за час до начала игры в Осло североирландцы узнали, что решили задачу, даже не выходя на поле стадиона «Уллевол». Осечка Шотландии порадовала их не меньше, чем Словакию.

Ещё интриговало, сумеют ли действующие чемпионы мира немцы завершить отборочный цикл с максимально возможным результатом – 30 очками. Во встрече с Азербайджаном Йоахим Лёв не мог рассчитывать на получившего травму Тони Крооса. Это очередная потеря из группы футболистов основной обоймы сборной Германии. Если брать тех, кто много играл в отборочном цикле ЧМ-2018, то помимо Крооса отсутствовали голкипер Мануэль Нойер, защитники Матс Хуммельс, Йонас Хектор, полузащитники Юлиан Дракслер, Сами Хедира, Месут Озил и Марио Гётце. Вдобавок с азербайджанцами уже в первом тайме получили повреждения два игрока обороны – Никлас Зюле и Шкодран Мустафи, так что Лёв был вынужден сделать незапланированные замены.

Леон Горецка соорудил потрясающий гол пяткой после подачи углового и рикошета. Собравшиеся на стадионе в Кайзерслаутерне болельщики подумали, что это начало разгрома гостей, вот только на перерыв команды уходили при счёте 1:1. Чемпион Европы среди юношей в составе сборной России Рамиль Шейдаев впервые забил за Азербайджан. 21-летний воспитанник «Зенита» разобрался один в один с чудившим в этот вечер Антонио Рюдигером и пробил Бернда Лено. Но во втором тайме всё встало на свои места. Игроки ближайшего резерва немцев, как и на Кубке конфедераций, доказывают Лёву, что готовы безболезненно заменить лидеров. Горецка оформил дубль, а Сандро Вагнер наколотил уже пять мячей в трёх матчах. Есть 10 побед! Более того, Германия побила рекорд испанцев и установила новое достижение: 43 гола в отборочном цикле.

Группа E

Матч Польша – Черногория имел определяющее значение для обеих команд. Хозяевам хватало ничьей, чтобы обеспечить себе прямое попадание на ЧМ-2018. А вот гостям нужно было не только выигрывать в Варшаве, но и надеяться на поражение Дании. В то же время датской сборной при определённых условиях стоило поболеть за черногорцев. Собственная победа над Румынией вкупе с неудачей поляков выводила скандинавов на первое место по разнице мячей.

Казалось бы, сборная Польши быстро уничтожила интригу двумя точными выстрелами за 15 минут. Причём во втором случае отличился выступающий в «Халл Сити» Леонида Слуцкого полузащитник Камил Гросицки, которому выкатил мяч под удар Роберт Левандовски. Тем неожиданнее были два гола сборной Черногории в течение пяти минут, когда играть оставалось менее четверти часа. Похоже, хозяева чуть-чуть потеряли концентрацию. Автором голевой передачи стал нападающий «Динамо» Фатос Бечирай, которого тренер гостей предпочёл Луке Джорджевичу. Холодный душ заставил поляков проснуться. Они тут же забили ещё дважды, точнее, сборная Черногории привезла себе два гола. Левандовски перехватил неудачный пас назад Неманьи Мьюшковича, а Филип Стойкович сотворил нелепый автогол. У Левандовского теперь 16 мячей в 10 матчах отборочного цикла, он опять оторвался от Криштиану Роналду в споре бомбардиров и переписал рекорд результативности.

Датчане в большинстве упустили победу. Кристиан Ганя пытался раздеть на бегу Юсуфа Поульсена, но судья Дениз Айтекин объяснил, что защитник румын слишком спешит меняться майками, и удалил Ганю с поля. Это только расслабило хозяев – они пропустили. В стыках Дании следует играть собраннее.

Таблица сборных, претендующих на стыковые матчи