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Константин Сарсания
Текст: Геннадий Орлов
Фото: РИА Новости

«Сарсания был академиком, лучшим в своём деле». Колонка Орлова

Комментатор Геннадий Орлов объясняет, почему фигура Сарсании стоит в одном ряду с такими людьми, как братья Старостины, Моуринью и Романцев.
9 октября 2017, понедельник. 10:00 Футбол

Я не был близко знаком с Костей — Сарсания жил в Москве и умер там же. Но точно знаю, что он был большим профессионалом. Я всегда говорил, что в своей профессии он номер один. Тренерская карьера у него не пошла, но как спортивный директор он был идеален.

Поражали его эрудиция, знание французского языка. По корням он грузин, но при этом я бы назвал его скорее московским интеллигентом. Человек производил очень приятное впечатление. Главное — он знал футбол и всё, что около футбола. Не сплетни, а именно футбольную кухню, причём не только российскую, но также европейскую и мировую. Когда Фурсенко пригласил его на роль спортивного директора, я сказал, что это попадание в цель. Раньше на этом посту был Евменов, но это несерьёзно — просто другой уровень. Сарсания — академик, лучший в своём деле.

Когда Фурсенко пригласил Сарсанию на роль спортивного директора, я сказал, что это попадание в цель.

Вспоминаю его предыдущую работу в «Зените». Во-первых, он привёз Тимощука. Для «Зенита» это был прорыв. Потом пригласил Зырянова. Этого приглашения тогда не поняли. Он играл в «Торпедо», был уже немолодым футболистом — почти 30 лет. Его переход немного пугал, потому что в тот момент в «Зените» были хорошие молодые игроки на подходе. Но время показало, чего стоит Зырянов. Он стал лучшим игроком чемпионата, выиграл с командой чемпионат России и Кубок УЕФА.

Также Сарсания привёз Домингеса. Но видите, как интересно вышло. Аргентинец мог быть только единственным лидером в команде. Когда в ней есть другая прима – например Данни или кто-то ещё, — ему некомфортно. Он не ужился с другими лидерами, так бывает. Но всё равно его вынос из ворот в матче с «Сатурном» стал золотым, а игра за «Рубин» даже «Барселоне» доказала, что это футболист высокого уровня.

Сарсания всегда умел находить классных аргентинцев. Сейчас вот привёл новых ребят: Паредеса, Дриусси, Мамману, Краневиттера, Ригони. Кстати, когда их было четверо, я сказал Косте: «Не бери пятого — это перебор». В ответ он улыбнулся: «Да, на эту тему надо думать». Но в итоге всё-таки взяли пятого. Видимо, тогда вопрос был уже решён.

Не стало Константина Сарсании
Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

***

В профессии спортивного директора важна взаимосвязь игроков и их логическая совместимость. Пока мы не знаем, как это получится в современном «Зените». Но тогда, в 2007-м, у Сарсании получилось. Чаще всего это зависит от менталитета и эрудиции игроков.

Понимаю, почему сейчас взяли именно аргентинцев. Просто у Кости большой опыт. Аргентинцы позитивные ребята, несут праздничное настроение. При этом они бойцы на футбольном поле. Если сравнивать их с игроками из других стран — у всех свои эмоциональные черты. Кто-то отлынивает от работы, кто-то сыграет один матч, а следующий простоит на месте. В этом смысле бразильцы — очень сложные ребята. Они, мягко говоря, с ленцой относятся к тренировкам, хотя при этом очень техничны.

Сарсания умел разбираться в людях — подбирал их так, чтобы складывался правильный портрет команды. Очень важно, чтобы спортивный директор выстраивал систему взаимоотношений между игроками и тренером. Косте это удавалось.

Идеальный спортивный директор – это человек, который стоит над тренером и осуществляет связь между ним и президентом. В силу своего понимания футбола он может задать тренеру неприятные вопросы. Иногда, бывает, говорят: «Ребята, ну клуб-то у вас не выстроен — вообще нет спортивного директора». Как, например, в «Спартаке». В «Зените» Сарсания был на своём месте.

Друг Сарсании: Костя умер на руках у сына
Футбольный агент Роман Орещук, не скрывая слёз, рассказал о дружбе с Константином Сарсанией и обстоятельствах его трагической гибели.

***

Есть такое понятие — футбольные люди. Они создавали очарование футбола. Их не так уж и много. Братья Старостины, Бесков, Аркадьев, Якушин, Маслов, Стрельцов, Иванов, Морозов, Садырин, Зонин, Симонян, Романцев, Лобановский. Они были очень требовательны к себе. Задавая высокую планку своему отношению к футболу и к жизни, они привлекали молодых людей. Так и я попал в футбол.

Помню, как олимпийский чемпион Алексей Александрович Парамонов, когда был тренером юношеской сборной СССР, пригласил меня в команду. Пообщавшись с ним, я понял, что футбол сродни искусству. Фергюсон, Моуринью и прочие двигают футбольную науку. Они и футболисты во многих странах — Испании, Италии, Бразилии или Аргентине – популярнее кинозвёзд. Это же не случайно.

Для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру.

Костя Сарсания как раз относится к числу футбольных людей. Он двигал футбол, привлекал к нему внимание. Для него это не была машина по зарабатыванию денег, он искренне любил игру. Футбол тем и привлекателен, что в нём есть такие люди. Они очаровывают. Костя не был выдающимся футболистом, зато стал классным футбольным менеджером.

Он был по-своему исключительным человеком. Соболезную его родным и близким.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Геннадий Орлов Константин Сарсания
Новости. Футбол
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