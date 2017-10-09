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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Эссам Эль-Хадари
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

44-летний вратарь сборной Египта дождался своего первого ЧМ

История Эссама Эль-Хадари, легендарного вратаря сборной Египта, который готов воплотить в жизнь свою главную мечту.
9 октября 2017, понедельник. 12:04 Футбол
ЧМ-2018 - Африка. Группа E. 5-й тур
08 октября 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Египет
2 : 1
Конго
1:0 – Салах – 63, 1:1 – Бука – 87, 2:1 – Салах – 90+5 (пен)

Эпизод 1

15-летний Эссам вновь трусцой бежал семикилометровый кросс от своего родного города Кафр Эль-Батих до портового Думьята. Через полчаса там должна была начаться тренировка его команды.

Отец Эссама, Камаль, отказывался давать сыну деньги на дорогу, и каждый вечер устраивал ему головомойку: «Футболом ты себя не прокормишь, займись настоящим делом и кончай валять дурака». Не так давно отец сжёг футбольную форму мальчика. Тот пропал из дома на несколько дней и вернулся с новым комплектом – выданным в «Думьяте».

Талант Эссама заметили скауты единственного профессионального клуба в регионе и пригласили к себе. Тем не менее никто не собирался платить за его проживание на базе, поэтому парню приходилось каждый день мотать по семь километров на своих двоих. А в будние дни ещё и ходить на уроки в сельскохозяйственную школу – отец был непреклонен в том, что Эссам должен получить образование.

Никто не собирался платить за его проживание на базе, поэтому парню приходилось каждый день мотать по семь километров на своих двоих.

Прибыв на тренировку, он немного потянулся, надел перчатки и встал в ворота. Через несколько лет успешных выступлений за молодёжную команду Эссама Эль-Хадари переведут в основу, и он поможет «Думьяту» впервые в истории выйти в элитный дивизион страны. За ним приедут представители лучшего клуба страны «Аль-Ахли» и увезут с собой вверх по Нилу, в Каир, где Эссам вырастет в лучшего вратаря Африки. В течение 12-летней карьеры он завоюет здесь семь чемпионских титулов, четыре кубка и Суперкубка страны, бронзу клубного чемпионата мира и станет основным вратарём сборной.

Эссам Эль-Хадари

Эссам Эль-Хадари

Фото: Reuters

Эпизод 2

В тот вечер на национальном стадионе Каира на Эссама смотрели десятки тысяч глаз. Сотни тысяч наблюдали за ним по телевизору. Перед ним – Дидье Дрогба, восходящая звезда «Челси». Уже ставший легендарным ивуариец, который намеревался сделать свою страну чемпионом Кубка африканских наций 2006 года точным ударом в послематчевой серии пенальти.

Эль-Хадари не мог ударить в грязь лицом перед трибунами главного египетского стадиона, забитого до отказа на первом за восемь лет финале. Эссам в блестящем стиле вытащил удар Дидье, а спустя несколько минут отбил выстрел Бакари Коне. Вся команда рванула к своему вратарю – тот в это время сел на колени и склонил голову в сторону Мекки. Вскоре он будет праздновать победу, взобравшись на перекладину ворот с египетским флагом. Он станет национальным героем.

Эссам Эль-Хадари

Эссам Эль-Хадари

Фото: Reuters

Египтяне будут царствовать в Африке ещё шесть лет. Эль-Хадари ещё дважды выведет свою сборную в финал Кубка африканских наций и в статусе капитана поднимет трофей над головой. Позже его признают лучшим голкипером турнира.

Эпизод 3

После финала Кубка африканских наций — 2017 Эссам Эль-Хадари вышел к толпе журналистов в микст-зоне, откусил яблоко и позволил себе улыбнуться. Полчаса назад он и его сборная уступили Камеруну, который вскоре завалит отбор на чемпионат мира в Россию.

44-летний Эль-Хадари уже не принимал это поражение близко к сердцу. Он не раз выигрывал турнир, и главной его целью было попадание на мундиаль, на котором он не играл ни разу за 22 года карьеры. Он переживал периоды всеобщего обожания, когда в очередной раз делал свою страну чемпионом Африки. Познал, что такое национальная ненависть, когда покинул «Аль-Ахли» при действующем контракте и, сославшись на правило ФИФА, отправился пробовать свои силы в Европу – в швейцарский «Сьон». Он возвращался на родину, читал о себе тонны гадостей в прессе, не вызывался в сборную, был изгоем, но в итоге снова оказывался на вершине.

Даже на КАН-2017 Эссам был запасным и свой шанс сыграть в финале и стать самым возрастным игроком в истории турнира получил лишь благодаря травме основного вратаря. Эль-Хадари видел в футбольной карьере всё, потому вопросы журналистов о его возрасте уже давно вызывали у него лишь снисходительную улыбку.

Опять проиграл. Эктор Купер — самый несчастный тренер в мире
Решающий матч Кубка Африки превратился в личную трагедию Эктора Купера. Он проиграл свой шестой большой финал в карьере.

Эссам спокойно объяснил, что его не смущает, что его напарнику по национальной команде Рамадану Собхи столько же лет, сколько его дочери и что Собхи был всего год, когда Эль-Хадари брал свой первый трофей.

«Я отношусь ко всем своим товарищам по команде как к братьям, — говорил он. – Я обнимаю их, даю советы, ведь это часть моей работы. Я не заставляю их чувствовать разрыв в возрасте, на поле мы все равны. Возраст – это просто цифры, и пока есть возможность, буду делать всё, чтобы остаться на вершине, я тренируюсь, как будто мне 20 лет. Моя цель – сыграть на чемпионате мира в России. Это то, чего египетские фанаты хотят больше всего».

Эпизод 4

Этой ночью Каир гулял. Улицы были забиты машинами, водители которых не убирали руки с клаксонов. Атмосфера всеобщего счастья царила как на забитых площадях.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tancredi Palmeri.

Так и в каждом доме.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Сборная Египта впервые за 28 лет пробилась на чемпионат мира.

Эссам Эль-Хадари вновь сидел на перекладине ворот, празднуя главное достижение в своей карьере. Вечно спокойный Эктор Купер наблюдал за тем, как его игроки сходят с ума вместе со всем стадионом – его самая тактически выверенная африканская сборная сделала нацию счастливой.

Эль-Хадари сделал ряд потрясающих сейвов в матче с Конго, а на пятой добавленной минуте вновь рухнул на колени и склонил голову – Мохамед Салах забил победный гол и заставил стадион взорваться от счастья.

Ещё год назад Эссам был лишь четвёртым вратарём сборной. Но форма, которую он набрал в заштатном каирском клубе «Вади Дегла», не оставила штабу Эктора Купера выбора. Каждое утро перед тренировкой Эль-Хадари повторял себе, что он обязан сыграть на чемпионате мира. И он практически добился своего. Его дорога началась ещё тогда, когда 15-летний мальчик бежал по дороге через пустыню на тренировку в другой город. С тех пор утекло много воды. Но зрелый мужчина Эссам всё ещё ощущает в себе запал того голодного до футбола пацана. И на чемпионате мира в России, спустя 30 лет после тех кроссов до Думьята, он готов воплотить свою мечту.

Египет попал на чемпионат мира спустя 28 лет!

Египет попал на чемпионат мира спустя 28 лет!

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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