Навалка-2018. Тренер, продававший косметику, едет на чемпионат мира

Обычный день Адама Навалки в середине 1980-х строился так: в шесть утра встречался в магазине с друзьями-поляками, заказывал по чашечке кофе, а потом отправлялся выполнять задания по окрестностям Нью-Йорка. Работал в фирме, рубившей деревья рядом с линиями электропередач. «Работа лёгкая, хорошо оплачиваемая, законная. Адам тоже рубил деревья, как и все. Он всегда был утончённым, но титанически работящим», – вспоминал Януш Суровец, помогавший Навалке уехать в Америку. По вечерам Адам играл за местный клуб «Полиш-Американ Иглз», составленный из польских иммигрантов.

В Америке Навалка прожил четыре года, быстро нашёл себе квартиру в Йонкерсе, привёз жену, выучил английский. Но оказался там больше от безысходности, забив на футбольную карьеру. Его называли одним из самых талантливых молодых игроков ЧМ-1978, но травмы съели Навалку. «Это насмешка жизни: мы пили не просыхая и уничтожали свои организмы, но не травмировались, а Адам посвящал себя футболу, но постоянно попадал к врачам… Доходило до того, что он засыпал здоровым, а просыпался с травмой», – вспоминал в автобиографии Анджей Иван, товарищ Навалки по «Висле». Адам получал травму, даже падая с лошади. В 1985-м он снова просидел кучу матчей на больничном, «Висла» вылетела. Навалке надоело. Он и уехал.



Своим поведением Навалка восхищал товарищей по команде. Пока вся «Висла» в полном составе хлестала водку, Адам предпочитал вино бордо. Пил маленькими стаканчиками. «Однажды Адам купил себе шарф. На следующий день вся команда пришла в таких же шарфах, как он», – рассказывал другой бывший одноклубник Навалки.



Адам в корне изменил жизнь с переездом, тренерской работой заниматься не думал. Вернувшись в Польшу, Навалка ушёл в торговлю: продавал автомобили «Трабант», вставляя туда двигатели из «Фольксвагена», потом открыл магазин с джинсами, потом начал продавать косметику. И сам стоял у прилавка.



Но однажды Навалка захотел вернуться в футбол.

Адам Навалка



Кто: тренер сборной Польши

За кого играл: «Висла», «Полиш-Американ Иглз»

Кого тренировал: ряд польских клубов, среди которых – «Висла», «Ягеллония» и «Гурник»

Тренерское амплуа: диктатор

Любимая тактическая схема: 4-4-2

Главное открытие в карьере: Аркадиуш Милик тренер сборной Польши«Висла», «Полиш-Американ Иглз»ряд польских клубов, среди которых – «Висла», «Ягеллония» и «Гурник»диктатор4-4-2Аркадиуш Милик

***



Работая с различными польскими клубами, Адам Навалка сколотил себе имидж диктатора, приходившего к футболистам в ночных кошмарах. На сборах поднимал игроков в 6:30 утра, отправлял тренироваться натощак, контролировал каждую мелочь. «Перед каким-то матчем на обед были поданы макароны. Тренер проверил их вилкой и заставил поваров готовить еду заново», – вспоминал Дариуш Латка, работавший с Навалкой в «Ягеллонии».



Однажды навестить Адама перед тренировкой «Гурника» решила жена, Катаржина. Дома они вообще не кричат друг на друга, а если возникает напряжёнка, Адам сам разряжает ситуацию, напевает странные песни и готовит омлет с помидорами на двоих. Но это дома. А на базе «Гурника» Катаржина припарковалась там, где обычно стоит командный автобус.



Адам вышел из автобуса первым и начал кричать:



– Здесь нельзя стоять! Это место для команды. Здесь ребята главные.



Только потом поздоровался с женой.



В «Гурник» Навалка пришёл, когда команда играла во второй лиге, а зарплаты выплачивали с бешеными задержками. Адам сразу запретил футболистам ходить к руководству на ковёр, сказал им: «Вы тренируйтесь, а остальные вопросы я беру на себя». Потом Навалка ввёл другие правила. Не останавливаться на флеш-интервью в перерыве, потому что они сбивают команду и мешают провести больше времени в раздевалке. Между таймами – снимать гетры, щитки, не садиться и ставить ноги в тазик со льдом. На сборах Навалка накачивал игроков бутылками гуараны, отгоняющей сон на утренних тренировках. С поварами он обсуждал наличие фруктов в раздевалке после матчей, а ещё просил купить новый автобус. Потому что в старом неправильное расстояние между сидениями.



Там же, в «Гурнике», Адам Навалка нашёл главную молодую польскую звезду последних лет. Тренеру хватило трёх дней, чтобы разглядеть талант Арека Милика, подписавшего первый профессиональный контракт. На третий день Навалка вызвал игрока в кабинет, и у Милика тряслись руки – как же, идёт к диктатору. Но вместо ругани Милик услышал от тренера, что получит импульс для прогресса. Через полтора года получил контракт от «Байера». Когда Навалка узнал об этом, подошёл к игроку: «Помнишь, что я говорил тебе в тренировочном лагере?».

«В 6 лет курил, воровал шоколадки». Человек, заменивший Игуаина «Наполи» продал Гонсало Игуаина, но купил Арека Милика – форварда с трудным детством, которого воспитал приёмный отец и тренер в одном лице.

На бешеной дисциплине, мощной физической и тактической подготовке «Гурник» сначала пробился в главную лигу Польши, а потом – трижды подряд финишировал в верхней части таблицы. Не так много, но достаточно, чтобы принять польскую сборную.



***



Навалка с первого дня принялся мотивировать игроков сборной Польши. Он лишь однажды дал польским журналистам обстоятельное интервью вне пресс-конференций (любит свой имидж закрытого тренера) и там сразу объяснил свой подход: «Я хочу видеть кровь, пот и слёзы. Это должна быть и обязанность, и сумасшедшая радость от игры за сборную».



Потом Навалка лично начал летать к некоторым игрокам сборной Польши. Заехал к Людовику Обраньяку – французскому поляку, приостановившему выступления за сборную из-за ужасной атмосферы в команде при старом тренере.



– Людо, ты хочешь играть за Кадру или нет?

– Я подумаю, посмотрю.

– Тут и думать нечего. Ты просто должен решить. Если откажешься – ничего не произойдёт, мы просто тронемся в путь без тебя.

– Ну, не знаю.

– Людо, конкретный ответ. Вправо или влево.

Обраньяк был вызван в сборную при Навалке всего дважды. Но тогда тренер вытащил из игрока конкретику – лететь из Польши во Францию ради обтекаемых слов Навалка не хотел. Максимальная честность сделала игру за сборную Польши престижной (до Навалки туда летали в основном оскандалиться), менялся и сам Адам. Игроки убедили его, что не стоит требовать от них железной дисциплины, как в других командах, и сорвался лишь Арек Милик, однажды высказавший претензию начальнику по экипировке. Как только Навалка об этом узнал, он вскипел, позвал игрока в свой кабинет и жёстко отчитал его. Дошло до того, что после матча с Грузией в отборе на ЧМ-2018 поляки решили всем составом не разъезжаться по клубам, а остаться основой на товарищескую игру со Швейцарией.



Единственный прокол случился, когда тренер изменил своё решение по капитану. Изначально Навалка принял испанскую систему – то есть назначал капитаном того, кто сыграл наибольшее количество матчей за сборную. Но однажды сломался Якуб Блащиковски, иРоберт Левандовски почувствовал крылья за спиной, когда получил повязку. И с возвращением Кубы пришлось объяснять, почему капитаном должен быть Левандовски. Кубе, конечно, не понравилось, но они с Левандовским и раньше были в сложных отношениях – даже играя за дортмундскую «Боруссию», летали в сборную в разных самолётах. Главное, что на поле они команда.

***



Адам Навалка – один из двух поляков, приезжавших на предыдущий чемпионат мира. Сборная смотрела турнир по телевизору, бездарно завалив квалификацию (обыграть смогли только Молдавию и Сан-Марино). Зато Навалка полетел в Бразилию, чтобы лично посмотреть на игру Германии, которая попалась полякам в квалификации Евро-2016. Ассистент главного, Хуберт Маловейски, просматривал «бундесманншафт» в контрольных матчах перед чемпионатом мира, Навалка добавлял впечатления с чемпионата мира, а тренер-аналитик Давид Заяцковски помогал своими мыслями после телепросмотра матчей. Масса данных и мыслей по сборной Германии помогла Навалке выиграть очную встречу. Впервые в истории сборной Польши.



Навалка – фанат жёсткого аналитического подхода. Когда Польша пробилась на Евро-2016, в жёсткой мясорубке победив Ирландию, тренерский штаб поехал в свою комнату в штаб-квартире футбольной ассоциации. Пока игроки отмечали и пили шампанское, тренеры разбирали матч. Закончили в 4:30 ночи. К середине декабря у Навалки были подготовлены подробные отчёты по 12 командам, игравшим на чемпионате Европы, с различными вариациями плана на игру. К концу зимы тренер собрал полную базу данных.

Польский марш. Как играет сборная Адама Навалки Сборная Польши остается во Франции единственной командой из Восточной Европы благодаря вере в свои идеалы.

Ещё веселее было в «Гурнике». Навалка заказал на клубную базу спутниковое телевидение, подключил в каждый номер, попросил игроков ежедневно смотреть матчи чемпионата Польши или европейских топ-лиг. А потом проводил «срез тактических знаний»: кто по какой схеме играл, кто ошибался.



Адам уверяет, что главное в его тренерской философии – постоянство. И объясняет на примере сборной Польши, игравшей на Евро-2016 и в квалификации. Навалка был железно последователен в принятии решений и не отступал от тактической схемы 4-4-2, используя её даже против сборной Германии. А по дороге к турниру – раскрывал игроков, которых никто не видел в составе «белых орлов». Арек Милик, будучи запасным «Аякса» к началу квалификации, стал постоянно выходить в паре с Робертом Левандовским, а на самом турнире забил даже больше. Себастьяна Милю не вызывали в сборную три года, отправили игрока на пенсию, а Навалка вызвал его в команду и получил отдачу – гол Германии.



Понимание, что постоянство важнее всего, пришло в 2000-м, когда Навалка наблюдал за работой своего кумира, Фабио Капелло. «Рома» проиграла несколько матчей, вылетела из Кубка Италии, и тиффози приехали в Тригорию, на клубную базу, закидать команду чем-нибудь тухлым. Игроков и Капелло защищали карабинеры, а над базой летали вертолёты – только так удалось избежать расправы. Но Капелло не стали увольнять, он продолжил работу со своей концепцией футбола. И выиграл скудетто.



Адам – большой фанат Италии, её культуры, еды, образа жизни. Рим он считает самым красивым городом в мире, там же 30 лет живёт Ян Навалка, брат тренера сборной. Капелло – любимый тренер Навалки, но не единственный, у кого поляк был на стажировке: ещё ездил к Франческо Гвидолину в «Удинезе» и к Маурицио Сарри, когда главный революционер Италии ещё работал в «Эмполи». Каждый тренер подкидывает Навалке пищу для размышлений – заметно, что сборная Польши никогда не будет играть в пас так, как команды Сарри, но отработке стандартных положений уделяет так же много времени.

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***

Пока известны не все участники чемпионата мира, но самый суеверный тренер турнира точно поедет со сборной Польши. Навалка проникнулся ритуалами Казимежа Гурского, выигравшего бронзу чемпионата мира в 1974-м: Гурски никогда не брился перед матчами, всегда последним выходил из раздевалки и никому не позволял туда возвращаться.

Но Навалка – это вообще другой уровень суеверий. Когда сборная едет на тренировку или игру, водитель в принципе не может изменить стандартный маршрут. Навалка считает, что Польша должна играть только в белом, только белой должна быть и одежда под игровой футболкой. В день матча Адам никогда не пьёт кофе, если к нему не подали печенье. А комментировать игры сборной, по мнению тренера, должны исключительно Матеуш Борек и Томаш Хайто – Навалка даже специально общался с руководством польского телеканала, чтобы продавить своё суеверие.



Когда Навалка принял сборную Польши, она шла в рейтинге ФИФА 70-й. Сейчас Польша – шестая и точно будет в первой корзине перед жеребьёвкой чемпионата мира.



Значит, и система, и даже суеверия Навалки работают.