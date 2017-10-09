Незадавшийся секс Саксесса и ещё 7 диких историй футболистов и проституток

Исаак Саксесс

Дело было так — 21-летний футболист заплатил 2000 фунтов четырём девушкам, предоставляющим эскорт-услуги. Вместе с новыми спутницами Саксесс отправился в гостиницу, где перебрал со спиртным и уснул. Исаак не смог заняться сексом ни с одной из нанятых проституток и потребовал вернуть ему деньги. Когда девушки отказали, футболист стал угрожать им, после чего на место происшествия была вызвана полиция.

После тщательного допроса Саксесса отпустили, но вряд ли Исаак может считать это успехом – дело всё ещё расследуется полицией.

Франк Рибери и Карим Бензема

А ещё Атем Бен Арфа, Сидней Гову и несовершеннолетняя проститутка Захия Дехар. Все они в 2010 году стали главными героями большинства светских хроник Франции. Четыре звёздных игрока сборной прямо накануне чемпионата мира были обвинены в интимной связи с «жрицей любви», которой не исполнилось 18 лет. С Гову и Бен Арфа обвинения вскоре сняли, а вот Бензема и набожному мусульманину Рибери светил реальный срок. Обвинения со звёзд «Реала» и «Баварии» сняли лишь спустя четыре года. Суд счёл, что о возрасте Дехар оба не знали. В принципе, им можно поверить.

О похождениях Руни и любви сходить налево вы уже наверняка читали в последний месяц достаточно. Потому будем кратки. Ещё в 2004 году, будучи подростком, Уэйн неоднократно посещал публичные дома в Манчестере, в 18 его застукали с 48-летней женщиной. А уже будучи замужним человеком, заплатил двум девушкам по 1000 фунтов за секс втроём, однако те слили историю прессе. Перед женой Руни ещё долго пришлось извиняться.

«Эвертон» чуть не разорвал контракт с Руни. Что происходит? Самый популярный английский футболист снова вляпался в скандал.

Имя девушки каким-то чудом осталась неизвестным, но рассказать о связи с Рахимом Стерлингом она не преминула. 22-летняя проститутка обвинила нападающего «Манчестер Сити» в жадности – по её словам, он «зажал» половину оговоренной суммы и заплатил только после того, как поднялась шумиха в СМИ.

Роналдо

Ещё будучи игроком, Роналдо постоянно оказывался в центре секс-скандалов, обзавёлся четырьмя внебрачными детьми, а в 2008 году и вовсе был задержан полицией Рио-де-Жанейро после ссоры с тремя танссексуалами. Само собой, когда Роналдо платил деньги, он об этом и не догадывался. За молчание с Зубастика требовали 15000 долларов, но в прессу информация утекла всё равно.

8 футболистов-сексоголиков: от Беста до Роналдо После слов ганского тренера о разудалой интимной жизни местных игроков вспоминаем звёзд футбола, которым секс совсем не мешал в спорте.

Бекхэм – звезда английского футбола, мечта редакторов глянцевых журналов, грамотный рекламщик и примерный семьянин. Но, как и у большинства, у него есть и скелеты в шкафу. В 2010 году Дэвид подал в суд на Ирму Ничи, боснийскую путану, которая в интервью рассказала, как футболист захаживал к ней – четыре раза оставил за визит по тысяче долларов, один раз заплатил шесть. Дело Бекс в итоге проиграл.

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Ещё одна знаковая английская фигура не укрылась от всезнающей британской прессы. Питер Крауч как-то сказал, что если бы не футбол и сопутствующий заработок, он всю жизнь был бы девственником. Сейчас платить за секс у Питера необходимости нет – жена у него эффектная. Только вот в 2010 году Крауча всё же потянуло налево, и он заплатил 800 фунтов за связь с роскошной Моникой Минт.

Ну и мимо Криштиану Роналду не прошли. Ещё до рождения сына португалец любил погулять. В бытность игроком «Манчестер Юнайтед» после победы над «Тоттенхэмом» португалец вместе с несколькими одноклубниками вызвал девушек лёгкого поведения к себе на дом. Журналисты всё опять пронюхали.