Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Михаил Георгиев
Фото: Reuters

Незадавшийся секс Саксесса и ещё 7 диких историй футболистов и проституток

Форвард «Уотфорда» Исаак Саксесс арестован после конфликта с четырьмя девушками лёгкого поведения. Кто ещё попадал в похожие истории.
9 октября 2017, понедельник. 14:45 Футбол

Исаак Саксесс

Дело было так — 21-летний футболист заплатил 2000 фунтов четырём девушкам, предоставляющим эскорт-услуги. Вместе с новыми спутницами Саксесс отправился в гостиницу, где перебрал со спиртным и уснул. Исаак не смог заняться сексом ни с одной из нанятых проституток и потребовал вернуть ему деньги. Когда девушки отказали, футболист стал угрожать им, после чего на место происшествия была вызвана полиция.

После тщательного допроса Саксесса отпустили, но вряд ли Исаак может считать это успехом – дело всё ещё расследуется полицией.

Франк Рибери и Карим Бензема

А ещё Атем Бен Арфа, Сидней Гову и несовершеннолетняя проститутка Захия Дехар. Все они в 2010 году стали главными героями большинства светских хроник Франции. Четыре звёздных игрока сборной прямо накануне чемпионата мира были обвинены в интимной связи с «жрицей любви», которой не исполнилось 18 лет. С Гову и Бен Арфа обвинения вскоре сняли, а вот Бензема и набожному мусульманину Рибери светил реальный срок. Обвинения со звёзд «Реала» и «Баварии» сняли лишь спустя четыре года. Суд счёл, что о возрасте Дехар оба не знали. В принципе, им можно поверить.

Уэйн Руни

О похождениях Руни и любви сходить налево вы уже наверняка читали в последний месяц достаточно. Потому будем кратки. Ещё в 2004 году, будучи подростком, Уэйн неоднократно посещал публичные дома в Манчестере, в 18 его застукали с 48-летней женщиной. А уже будучи замужним человеком, заплатил двум девушкам по 1000 фунтов за секс втроём, однако те слили историю прессе. Перед женой Руни ещё долго пришлось извиняться.

«Эвертон» чуть не разорвал контракт с Руни. Что происходит?
Самый популярный английский футболист снова вляпался в скандал.

Рахим Стерлинг

Имя девушки каким-то чудом осталась неизвестным, но рассказать о связи с Рахимом Стерлингом она не преминула. 22-летняя проститутка обвинила нападающего «Манчестер Сити» в жадности – по её словам, он «зажал» половину оговоренной суммы и заплатил только после того, как поднялась шумиха в СМИ.

Роналдо

Ещё будучи игроком, Роналдо постоянно оказывался в центре секс-скандалов, обзавёлся четырьмя внебрачными детьми, а в 2008 году и вовсе был задержан полицией Рио-де-Жанейро после ссоры с тремя танссексуалами. Само собой, когда Роналдо платил деньги, он об этом и не догадывался. За молчание с Зубастика требовали 15000 долларов, но в прессу информация утекла всё равно.

8 футболистов-сексоголиков: от Беста до Роналдо
После слов ганского тренера о разудалой интимной жизни местных игроков вспоминаем звёзд футбола, которым секс совсем не мешал в спорте.

Дэвид Бекхэм

Бекхэм – звезда английского футбола, мечта редакторов глянцевых журналов, грамотный рекламщик и примерный семьянин. Но, как и у большинства, у него есть и скелеты в шкафу. В 2010 году Дэвид подал в суд на Ирму Ничи, боснийскую путану, которая в интервью рассказала, как футболист захаживал к ней – четыре раза оставил за визит по тысяче долларов, один раз заплатил шесть. Дело Бекс в итоге проиграл.

Пас налево. 10 знаменитых футболистов, изменявших жёнам
Романы на стороне заводили многие известные футболисты. Брак удавалось сохранить не всем, а одна история закончилась настоящей трагедией.

Питер Крауч

Ещё одна знаковая английская фигура не укрылась от всезнающей британской прессы. Питер Крауч как-то сказал, что если бы не футбол и сопутствующий заработок, он всю жизнь был бы девственником. Сейчас платить за секс у Питера необходимости нет – жена у него эффектная. Только вот в 2010 году Крауча всё же потянуло налево, и он заплатил 800 фунтов за связь с роскошной Моникой Минт.

Криштиану Роналду

Ну и мимо Криштиану Роналду не прошли. Ещё до рождения сына португалец любил погулять. В бытность игроком «Манчестер Юнайтед» после победы над «Тоттенхэмом» португалец вместе с несколькими одноклубниками вызвал девушек лёгкого поведения к себе на дом. Журналисты всё опять пронюхали.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Дэвид Бекхэм Карим Бензема Криштиану Роналду Питер Крауч Рахим Стерлинг Уэйн Руни Франк Рибери
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
14:43 Джан: интерес «Ювентуса» — это честь, но я сосредоточен на «Ливерпуле»
14:36 Матч «Арсенал» – «Торпедо-БелАЗ» посетили 2700 зрителей
14:23 Эвра под руководством Анелька провёл кикбоксёрскую тренировку
14:17 Кутепов: в «Спартаке» ограничений больше, поэтому отъедаемся в сборной
14:09 Семак: было сложно играть с ЦСКА на таком тяжёлом поле, оно ужасное
14:05 Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Константине Сарсании
13:40 Витиньо в свой день рождения принёс ЦСКА победу над «Уфой» в контрольном матче
13:39 Аллегри: смеюсь, когда говорят, что успехи команды зависят от тренера
13:34 Хайнкес: Анчелотти – джентльмен, великий тренер
13:30 Тульский «Арсенал» зимой на сборах в Турции сыграет 7-8 контрольных матчей
13:16 Бывший нападающий сборной Англии Крауч вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
13:06 Коутиньо, Суарес и Рамос – среди номинантов на «Золотой мяч»
12:56 Хайнкес: мне поступали предложения от топ-клубов, но моё возвращение временное
12:50 Вида: Украина – мой второй дом, но сделаю всё, чтобы Хорватия добилась победы
12:49 Полузащитник «Баварии» Алькантара поможет команде в игре с «Фрайбургом»
12:41 Министр спорта Польши: наша сборная будет бороться за победу на ЧМ-2018
12:37 Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира—2017
12:17 Тарханов рассказал, кого считает сильнее между Акинфеевым и Лунёвым
12:14 Защитник «Малаги» Гонсалес пропустит четыре месяца из-за травмы колена
12:07 Малафеев: мой рекорд был обречён, Лунёв заслужил право войти в историю «Зенита»
11:40 Сарри: сегодняшний «Ювентус» — самый сильный за последние 7-8 лет
11:23 Эззатоллахи: Россия остаётся сильной командой, одной из самых сильных в Европе
11:11 «ПСЖ» проявляет интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед» де Хеа
11:01 Павлюченко: чемпионат мира — 2018 в России будет лучшим в истории
10:57 Павлюченко: лучшие футбольные дни я провёл в Англии, это лучший чемпионат в мире
10:34 Игрок сборной Азербайджана: Шейдаев рано или поздно должен был забить
10:29 Нападающий Корниленко признан лучшим игроком ФНЛ в сентябре по версии лиги
10:21 Названы имена первых пяти номинантов на «Золотой мяч»
10:12 Шмейхель и Кантона перед переходом в «МЮ» могли оказаться в «Ливерпуле»
10:11 «Гремио» в летнее трансферное окно отказался продать Луана «Эвертону» за € 7 млн
10:00 Вошедший в список 60 молодых талантов мира Мартынов оправился от травмы спины
09:59 Игрок голландской команды, обыграв вратаря, не попал в пустые ворота
09:45 Сборная Украины в случае победы над Хорватией получит удвоенные премиальные
09:42 Экс-наставник сборной Аргентины раскритиковал AFA за частую смену тренеров
09:42 Кемпес: слова Дибалы о Месси считаю феноменальными
09:38 Болельщик «Енисея» на матче с «Химками» сделал предложение своей девушке
09:27 Полузащитник «Ювентуса» Пьянич приступил к тренировкам после травмы
09:25 Насри: «ПСЖ» мог бы отпустить Бен-Арфа бесплатно, для них это ничего не стоит
09:25 Роша: болельщики «Спартака» похожи на фанатов «Гремио»
09:10 Пирло может войти в тренерский штаб Конте в «Челси»
09:03 Матч 11-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» может пройти без аргентинцев
09:00 Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он любил игру
08:56 Сакки: немецкий футбол изменился благодаря Гвардиоле
08:52 Воробей — о возвращении Тимощука в «Зенит»: спорт должен быть вне политики
08:48 Макелеле: не было стыдно, когда Зидан пробрасывал мне мяч между ног
Все новости RSS
Партнерский контент