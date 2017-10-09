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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Ивица Олич
Текст: Олег Лысенко
Фото: Reuters

«Модрич, Ракитич, Манджукич… Как такая команда может не попасть в Россию?!»

Бывший «армеец» Ивица Олич верит, что его земляки выиграют «матч года» против Украины в Киеве.
9 октября 2017, понедельник. 16:30 Футбол
ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Украина
Хорватия

— Какие настроения в Хорватии перед матчем?
— Последние четыре матча их сильно подпортили. Единственный позитивный момент – то, что сегодня в Киеве на тренерской лавке будет сидеть новый человек. Надеюсь, это встряхнёт команду. Классных мастеров у нас хватает, а вот игра последнее время огорчала. Верю, что сегодня ребята соберутся и выиграют.

— Для Хорватии это матч года?
— Именно! 20 лет назад мы встречались с украинцами в плей-офф чемпионата мира. После 2:0 дома проигрывали в Киеве – хорошо, Ален Бокшич сравнял счёт и вывел Хорватию в финальный этап. Играли-то наши, откровенно говоря, неважно. Чем всё закончилось, вы, думаю, помните (во Франции «клетчатые» добились наивысшего успеха на международной арене, заняв третье место. – Прим. «Чемпионата»).

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— Вам приходилось играть против Андрея Шевченко. Как вам его работа в качестве тренера сборной?
— Мне кажется, ему удалось создать хорошую команду. Совершенно другой настрой, чем раньше. Несколько удачных результатов подняли боевой дух украинцев. Естественно, они преисполнены желания обыграть Хорватию, а 70 тысяч болельщиков постараются им в этом помочь. Но, повторюсь, всё в наших руках. Модрич, Манджукич, Ракитич, Перишич представляют лучшие клубы планеты. Они должны сыграть как умеют и вытащить Хорватию на чемпионат мира.

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— В первом круге Хорватия выиграла – 1:0. По делу?
— Абсолютно. Нам вообще первый круг отбора удался. Набрав 13 очков в пяти турах, мы уже видели себя стоящими одной ногой в России. Никто и подумать не мог, что растеряем столько очков в следующих матчах и окажемся в том положении, в котором оказались.

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А кто – Аргентина… Что вы знаете о квалификации?

— Что к этому привело?
— Ещё после возвращения с чемпионата Европы, где мы досадно уступили Португалии, пошли разговоры о соответствии тренера амбициям команды. Предпосылок к улучшению игры не наблюдалось. Но Чачич удачно стартовал в новом цикле. Может быть, не слишком красиво, но команда набирала очки. Такова тренерская судьба: если выигрываешь, ты лучший, если нет – выслушиваешь критику и в конечном итоге уходишь. Самая большая беда Чачича – отсутствие громкого имени. Он тренировал только в Хорватии и немного в Словении и никогда не работал с игроками такого уровня. Возможно, именно авторитета в коллективе Анте и не хватило. Для команды, в которой собраны кадры из «Барселоны», «Реала», «Юве», это актуальная проблема. Результаты последних игр это подтвердили. Одна победа за четыре матча, 1:0 дома над Косово – для сборной класса Хорватии этого слишком мало.

Ещё после возвращения с чемпионата Европы, где мы досадно уступили Португалии, пошли разговоры о соответствии тренера амбициям команды.

— Тренер утратил контроль над командой?
— Со стороны сложно судить. Но результаты были против него.

— С действующими «сборниками» на связи?
— Конечно, общаемся практически каждый день. Им нелегко сейчас. Парни сами не понимают, что произошло. После Исландии мы себя успокаивали: сегодня проиграли – ничего, следующий матч будет лучше, у нас ещё куча времени. Косоваров кое-как победили, но потом уступили туркам, а теперь вот ещё и с финнами два очка потеряли. Естественно, эти неудачи ударили по команде. На старте кампании она была гораздо увереннее в себе, чем сейчас. А сегодня ей предстоит выдержать просто колоссальное давление. До вчерашнего вечера нас устраивала даже ничья в Киеве, но теперь нужна только победа, чтобы не остаться худшей второй командой квалификации. 18 очков для выхода в плей-офф может не хватить. Меня согревает мысль, что Хорватия всегда сильно проводила решающие матчи. Верю, что земляки выиграют и сегодня.

Лука Модрич и Марио Манджукич

Лука Модрич и Марио Манджукич

Фото: Reuters

— Нападающего трудолюбия и голевого чутья Олича, по-моему, современной команде не хватает.
— Ха! В сборной и без Олича достаточно хороших нападающих: Манджукич отлично играет в «Ювентусе», Калинич в «Милане», Крамарич – в «Хоффенхайме». Проблема в другом – мало моментов. Мне кажется, это от психологии идёт. Если новому тренеру удалось за два дня раскрепостить команду, один-два мяча мы в Киеве забьём.

— Отсутствие Срны, Чорлуки ощущается?
— Ну, Срна ещё перед стартом квалификации сообщил, что завершает выступление в сборной. А Чорлуки – да, не хватает. Это самый опытный защитник и просто важнейший игрок для сборной.

— Пока не сойдут Модрич и Ракитич, у Пашалича шансов выйти на ведущие роли в сборной объективно немного?
— Да, полузащита – сильнейшая линия сборной Хорватии. Конкуренция – огромная! Но Пашалич молод, имеет опыт выступлений в больших клубах – «Монако», «Милане». Сейчас со «Спартаком» участвует в Лиге чемпионов. А Модричу уже 32 – играть осталось не так уж много, может, сезон-два. Так что время работает на Марио. Думаю, он способен пробиться в основу сборной, причём в ближайшем будущем.

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— Не находите замену тренера за пару дней до ключевого матча цикла заведомой авантюрой?
— Раздумывать особо некогда было. Ещё до матча с Финляндией появилась информация: если не побеждаем, Чачич лишится работы. Так и произошло. Сейчас сделали ставку на Далича.

— Что он за тренер?
— Последние полгода не работал, но до этого несколько лет в Эмиратах практиковал. С клубом «Аль-Аин» участвовал в финале Азиатской Лиги чемпионов. Уверен, что за время паузы в работе он досконально изучил сборную. Конечно, одному человеку не под силу изменить всё за один-два дня. Но привнести в раздевалку позитивный настрой он, думаю, в состоянии.

— Интересно мнение ветерана Бундеслиги о Ярмоленко и Коноплянке.
— Ярмоленко сразу себя хорошо проявил. Видно, опытный, уверенный в себе мастер. Плюс попал в играющую команду, одну из лучших в Германии. «Боруссия» много атакует, создаёт по 7-10 убойных моментов в каждом туре. Ярмоленко гармонично в её рисунок вписался. У Коноплянки были проблемы в «Шальке» в прошлом году, с прошлым тренером. Тот просто усадил его на скамейку и не давал много шансов. В этом сезоне я наблюдал за ним на сборах: украинец смотрелся уже совсем иначе – забил несколько мячей в контрольных играх, хорошо начал чемпионат. Оба – отличные футболисты.

— Для Хорватии невыход на ЧМ-2018 станет катастрофой?
— На 100 процентов! По мнению многих, это поколение — одно из лучших в истории сборной. Никогда такого не было, чтобы 7-8 наших парней представляли лучшие клубы мира. И не просто представляли – лидировали в них! Смотрите: Манджукич – «Ювентус», Перишич и Брозович – «Интер», Лука и Ковачич – «Реал» Мадрид, Ракитич – «Барселона», вратарь Субашич – «Монако». Как такая команда может не попасть на чемпионат мира?! У нас масса проблем, но я уверен, что сегодня вечером ребята достойно представят Хорватию и заберут три очка. Они нам очень, очень нужны!

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Ивица Олич ЧМ-2018
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