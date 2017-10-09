Судья Матюнин: молчание Будогосского обиднее обвинений Кадиева

После игры «Анжи» — «Зенит» владелец команды из Махачкалы Осман Кадиев обвинил судью Матюнина матча в предвзятости. Когда страсти улеглись, настало время откровенного разговора с рефери.

Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

— Прежде всего: как вы оцените свою работу на матче «Анжи» — «Зенит»?

— Сложно оценивать самого себя. По игре скажу так: это был интересный, напряжённый и зрелищный матч, в котором у игроков не было претензий ни друг к другу, ни к арбитру.



— Зато они были у владельца «Анжи». Вот его слова: «Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог».

— Осман Кадиев задал этот вопрос в перерыве после первого тайма, когда его команда вела со счётом 1:0. И вела заслуженно. Что тут было ответить? Честно говоря, я удивился.

— Помимо этого Кадиев прямо назвал ваше судейство предвзятым. Что ответите?

— По мне предвзятый арбитраж — это когда по ходу матча за одинаковые действия футболисты разных команд получают неодинаковую реакцию арбитра. Этот перекос особенно заметен тогда, когда судья приподнимает планку борьбы, чтобы стимулировать футболистов к быстрой и напористой игре. Не скрою, я сторонник именно такой игры и стараюсь разрешать игрокам борьбу. Но именно поэтому мне так важно, чтобы соперники мне доверяли. Как только доверие потеряно, как только перекос наступает – начинается агрессия, вспыхивают эмоции, начинаются апелляции к судье, темп игры падает, и вместо зрелища мы видим склоки. Ничего этого в матче «Анжи» — «Зенит» не было. Была темповая волевая игра.



Но уж если говорить о предвзятости, давайте вспомним эпизод во втором тайме, после которого Кацаев забил второй матч. Этому предшествовала ошибка помощника, ошибочно посчитавшего, что мяч покинул поле от ноги игрока «Анжи». Я был ближе к эпизоду и видел, что мяч выбил игрок «Зенита». Был бы я пристрастен, мог бы спокойно свалить ошибку на помощника, но я остановил встречу и дал ввести мяч хозяевам поля. Они развили атаку и повели в счёте. Владелец «Анжи» почему-то считает, что Ригони не получил предупреждение – но посмотрим статистику: я показал ему жёлтую карточку. И вообще соотношение жёлтых 3-3, а соотношение зафиксированных нарушений: 9 у «Анжи» и 14 у «Зенита».



— После игры вы не усомнились ни в одном своём решении?

— Я не имею права разбирать спорные моменты, для этого есть специальная комиссия. Но я помню один эпизод, который с трибун мог показаться (и показался многим) контактом с нарушением, а при послематчевом просмотре был квалифицирован как чистый. Я, кстати, свистка по нему не давал.



— Игра «Анжи» и «Зенит» до её начала представлялась вам матчем особой сложности?

— Встречи «Зенита» с «Анжи» не назовёшь каким-то дерби, у них нет долгой истории и старых счётов. Если говорить об этом сезоне, лидер нашего чемпионата «Зенит», проведя сложнейший матч с «Реалом Сосьедад», немного подустал. А «Анжи», находящийся на нижней строчке турнирной таблицы, напротив, набирает обороты. На его счету боевая ничья со «Спартаком» и ещё более боевая — с «Зенитом». Кроме того, качество поля в Махачкале опосредованно работало на хозяев: скоростным командам с сильной атакой и высокой персональной техникой неровные поля в принципе противопоказаны.

— «Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол», — утверждает Кадиев. Как вам это утверждение?

— Я считаю, что не бывает судейства «в пользу богатых клубов». Богатые клубы играют сильно потому, что их финансовые возможности позволяют приглашать в состав топ-игроков.

«Считаю, что в «Зените» нет ни одной звезды». Колонка Орлова Комментатор Геннадий Орлов — о проблемах «Спартака» и «Зенита», сравнении Промеса и Паредеса и главной проблеме русских футболистов.

— Очевидно, так считают не все. В частности, Кадиев. Он прямо предлагает: «Можно открыть курсы, приглашать лучших судей ФИФА, чтобы они проводили семинары, увеличить судьям зарплаты или просто чаще их менять». Какое из этих предложений Кадиева может помочь улучшить ситуацию с судейством в глазах болельщиков?

— В своё время Роберто Розетти, будучи главой Департамента судейства и инспектирования РФС, пригласил Пьерлуиджи Коллину провести в Турции что-то вроде семинара для судей. Это было очень интересно и очень полезно. Думаю, на аналогичные приглашения сегодня, в канун чемпионата мира, откликнулись бы ведущие арбитры планеты. Что касается частой смены судей или увеличения их количества в РФПЛ, то нужно понимать: длительные перерывы между матчами снижают психологический настрой судьи и не улучшают качества судейства. Кроме того, мастерство судьи оттачивается в серьёзных матчах.



— Вы входите в элитный список арбитров ФИФА, но не часто работаете на матчах Премьер-Лиги. Почему?

— Назначениями руководит департамент судейства РФС, так что вопрос не по адресу. Хотя меня он занимает не меньше вашего.



— После игры того же тура «Уфа» — ЦСКА Шамиль Газизов с негодованием обрушился на судившего встречу Сергея Лапочкина. Департамент судейства вступился за вашего коллегу. Что вам показалось более обидным: обвинения Кадиева или молчание Будогосского?

— Конечно, молчание. Досаду Кадиева можно понять: его клуб был близок к победе. Это эмоции. А вот неодинаковая реакция на одинаковые ситуации, как я уже говорил, выдаёт предвзятость.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам и отдельно руководству клубов об их отношении к судьям?

— Давайте откровенно. Ради чего болельщики идут на стадион и усаживаются у мониторов? Чего они хотят? Ну, фанаты понятно – победы любой ценой. Даже нечестной. Но миллионы истинных любителей футбола хотят захватывающего зрелища, быстрой и острой игры, яростной борьбы. И не хотят ежесекундных остановок, разрывающих матч на сотни кусков. Это имеет смысл в баскетболе, где судьбу матча решают доли секунд. В футболе любая пауза расхолаживает, играет против той команды, которая настроена на атаку и борьбу. А значит, и против зрителей, ждущих эту борьбу.



Частые падения футболистов-атлетов тоже не украшают матч. С далёких трибун порой кажется, что игрока снесли. Поверьте, вблизи, с метра-двух, я часто вижу эти симуляции крепких парней, которых на улице, что называется, и паровой каток не собьёт. Вот почему я за контактный, плотный, агрессивный футбол, который в Британии, например, собирает полные стадионы, в том числе в городках, в два-в три раза меньше Махачкалы. Сколько болельщиков было на игре «Анжи» — «Зенит»? Пять с небольшим тысяч. И зря, между прочим, матч получился зрелищным.