До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алексей Матюнин
Текст: Иван Карпов
Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

Судья Матюнин: молчание Будогосского обиднее обвинений Кадиева

Судья Алексей Матюнин ответил владельцу «Анжи» Осману Кадиеву на обвинения в предвзятости и объяснил, почему богатые клубы побеждают бедные.
9 октября 2017, понедельник. 18:30 Футбол

После игры «Анжи» — «Зенит» владелец команды из Махачкалы Осман Кадиев обвинил судью Матюнина матча в предвзятости. Когда страсти улеглись, настало время откровенного разговора с рефери.

Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью
А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

— Прежде всего: как вы оцените свою работу на матче «Анжи» — «Зенит»?
— Сложно оценивать самого себя. По игре скажу так: это был интересный, напряжённый и зрелищный матч, в котором у игроков не было претензий ни друг к другу, ни к арбитру.

— Зато они были у владельца «Анжи». Вот его слова: «Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог».
Осман Кадиев задал этот вопрос в перерыве после первого тайма, когда его команда вела со счётом 1:0. И вела заслуженно. Что тут было ответить? Честно говоря, я удивился.

— Помимо этого Кадиев прямо назвал ваше судейство предвзятым. Что ответите?
— По мне предвзятый арбитраж — это когда по ходу матча за одинаковые действия футболисты разных команд получают неодинаковую реакцию арбитра. Этот перекос особенно заметен тогда, когда судья приподнимает планку борьбы, чтобы стимулировать футболистов к быстрой и напористой игре. Не скрою, я сторонник именно такой игры и стараюсь разрешать игрокам борьбу. Но именно поэтому мне так важно, чтобы соперники мне доверяли. Как только доверие потеряно, как только перекос наступает – начинается агрессия, вспыхивают эмоции, начинаются апелляции к судье, темп игры падает, и вместо зрелища мы видим склоки. Ничего этого в матче «Анжи» — «Зенит» не было. Была темповая волевая игра.

Но уж если говорить о предвзятости, давайте вспомним эпизод во втором тайме, после которого Кацаев забил второй матч. Этому предшествовала ошибка помощника, ошибочно посчитавшего, что мяч покинул поле от ноги игрока «Анжи». Я был ближе к эпизоду и видел, что мяч выбил игрок «Зенита». Был бы я пристрастен, мог бы спокойно свалить ошибку на помощника, но я остановил встречу и дал ввести мяч хозяевам поля. Они развили атаку и повели в счёте. Владелец «Анжи» почему-то считает, что Ригони не получил предупреждение – но посмотрим статистику: я показал ему жёлтую карточку. И вообще соотношение жёлтых 3-3, а соотношение зафиксированных нарушений: 9 у «Анжи» и 14 у «Зенита».

— После игры вы не усомнились ни в одном своём решении?
— Я не имею права разбирать спорные моменты, для этого есть специальная комиссия. Но я помню один эпизод, который с трибун мог показаться (и показался многим) контактом с нарушением, а при послематчевом просмотре был квалифицирован как чистый. Я, кстати, свистка по нему не давал.

— Игра «Анжи» и «Зенит» до её начала представлялась вам матчем особой сложности?
— Встречи «Зенита» с «Анжи» не назовёшь каким-то дерби, у них нет долгой истории и старых счётов. Если говорить об этом сезоне, лидер нашего чемпионата «Зенит», проведя сложнейший матч с «Реалом Сосьедад», немного подустал. А «Анжи», находящийся на нижней строчке турнирной таблицы, напротив, набирает обороты. На его счету боевая ничья со «Спартаком» и ещё более боевая — с «Зенитом». Кроме того, качество поля в Махачкале опосредованно работало на хозяев: скоростным командам с сильной атакой и высокой персональной техникой неровные поля в принципе противопоказаны.

— «Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол», — утверждает Кадиев. Как вам это утверждение?
— Я считаю, что не бывает судейства «в пользу богатых клубов». Богатые клубы играют сильно потому, что их финансовые возможности позволяют приглашать в состав топ-игроков.

«Считаю, что в «Зените» нет ни одной звезды». Колонка Орлова
Комментатор Геннадий Орлов — о проблемах «Спартака» и «Зенита», сравнении Промеса и Паредеса и главной проблеме русских футболистов.

— Очевидно, так считают не все. В частности, Кадиев. Он прямо предлагает: «Можно открыть курсы, приглашать лучших судей ФИФА, чтобы они проводили семинары, увеличить судьям зарплаты или просто чаще их менять». Какое из этих предложений Кадиева может помочь улучшить ситуацию с судейством в глазах болельщиков?
— В своё время Роберто Розетти, будучи главой Департамента судейства и инспектирования РФС, пригласил Пьерлуиджи Коллину провести в Турции что-то вроде семинара для судей. Это было очень интересно и очень полезно. Думаю, на аналогичные приглашения сегодня, в канун чемпионата мира, откликнулись бы ведущие арбитры планеты. Что касается частой смены судей или увеличения их количества в РФПЛ, то нужно понимать: длительные перерывы между матчами снижают психологический настрой судьи и не улучшают качества судейства. Кроме того, мастерство судьи оттачивается в серьёзных матчах.

— Вы входите в элитный список арбитров ФИФА, но не часто работаете на матчах Премьер-Лиги. Почему?
— Назначениями руководит департамент судейства РФС, так что вопрос не по адресу. Хотя меня он занимает не меньше вашего.

— После игры того же тура «Уфа» — ЦСКА Шамиль Газизов с негодованием обрушился на судившего встречу Сергея Лапочкина. Департамент судейства вступился за вашего коллегу. Что вам показалось более обидным: обвинения Кадиева или молчание Будогосского?
— Конечно, молчание. Досаду Кадиева можно понять: его клуб был близок к победе. Это эмоции. А вот неодинаковая реакция на одинаковые ситуации, как я уже говорил, выдаёт предвзятость.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам и отдельно руководству клубов об их отношении к судьям?
— Давайте откровенно. Ради чего болельщики идут на стадион и усаживаются у мониторов? Чего они хотят? Ну, фанаты понятно – победы любой ценой. Даже нечестной. Но миллионы истинных любителей футбола хотят захватывающего зрелища, быстрой и острой игры, яростной борьбы. И не хотят ежесекундных остановок, разрывающих матч на сотни кусков. Это имеет смысл в баскетболе, где судьбу матча решают доли секунд. В футболе любая пауза расхолаживает, играет против той команды, которая настроена на атаку и борьбу. А значит, и против зрителей, ждущих эту борьбу.

Частые падения футболистов-атлетов тоже не украшают матч. С далёких трибун порой кажется, что игрока снесли. Поверьте, вблизи, с метра-двух, я часто вижу эти симуляции крепких парней, которых на улице, что называется, и паровой каток не собьёт. Вот почему я за контактный, плотный, агрессивный футбол, который в Британии, например, собирает полные стадионы, в том числе в городках, в два-в три раза меньше Махачкалы. Сколько болельщиков было на игре «Анжи» — «Зенит»? Пять с небольшим тысяч. И зря, между прочим, матч получился зрелищным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анжи ФК Зенит Алексей Матюнин Осман Кадиев Футбольное судейство
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
19:45 Израиль – Испания: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
19:40 Месси, Обамейянг, Кавани, Хуммельс и Бензема претендуют на «Золотой мяч»
19:38 Футболисты Кубанского университета набрали максимум очков в Тамбове
19:30 Албания – Италия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
19:26 Украина – Хорватия: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
19:26 Тульский «Арсенал» показал, как снимаются матчи РФПЛ
19:25 Черчесов: хочется, чтобы все звёздные сборные вышли на ЧМ-2018 в России
19:17 Кирьяков: я двумя руками за приглашение Габулова в сборную России
19:16 Кака: я больше не чувствую радости от футбола
19:00 Сборная России разгромила Сомали на чемпионате мира среди любителей
18:58 Буффон, Гризманн, Фалькао, Кроос и Мане – среди номинантов на «Золотой мяч»
18:57 Макси Лопес не исключает, что однажды поговорит с Икарди
18:43 Батлэнд: Англия пропустила всего 3 гола в квалификации — это повод для гордости
18:34 Источник: Чинквини займёт пост спортивного директора «Зенита»
18:32 Щенсны: когда «Ювентус» делает предложение, нужно соглашаться
18:31 «Манчестер Юнайтед» мог приобрести Зидана в 1995 году
18:22 Матюнин: честно говоря, я удивился претензиям Кадиева по матчу с «Зенитом»
18:19 Кемпес: только фанаты Марадоны обрадуются, если Месси не попадёт на ЧМ-2018
18:11 Азмун: все футболисты сборной Ирана – звёзды
18:05 Кейруш: сборная России стала более сплочённой и дисциплинированной
18:03 Азмун: уважаю любую критику, но остановился ли я в прогрессе, решать тренеру
17:57 Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт
17:53 Жиру: летом я был близок к переходу в «Эвертон», но сделал правильный выбор
17:51 Брозович не поможет «Интеру» в дерби с «Миланом»
17:47 Аллегри: главный фаворит Лиги чемпионов — «Реал»
17:37 Роналдиньо: в следующем сезоне «Милан» будет ещё сильнее
17:32 Хави: было бы здорово стать главным тренером сборной Катара
17:26 Капелло: на победу в чемпионате Италии претендуют пять команд
17:17 Лонг не поможет сборной Ирландии в матче с Уэльсом
17:12 Объявлены 3 финалиста голосования за автора лучшего гола сезона-2016/17
17:00 Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в редакции «Чемпионата»
17:00 Василий Березуцкий и Дзагоев не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»
16:56 Денис Черышев: рад, что побывал на стадионе «Нижний Новгород» — он просто супер
16:42 РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России
16:30 Полоз может помочь сборной России в матче с Ираном
16:21 Смолов: в России к футболистам никогда не будут относиться совсем хорошо
16:20 Галстян назначен первым вице-президентом «Арарата»
16:05 Черчесов: сборная России знает, чего ждать от Ирана
15:50 Олич: в ближайшем будущем Пашалич способен пробиться в основу сборной Хорватии
15:43 Сборная России проведёт второй матч на любительском чемпионате мира по футболу
15:35 Олич: для Хорватии невыход на чемпионат мира—2018 станет катастрофой
15:24 Глушаков принял участие в тренировке «Спартака» с небольшими ограничениями
15:23 Моура: чтобы вернуться в состав «ПСЖ», я отказался от пиццы и барбекю
15:20 Олич: для Хорватии игра со сборной Украины — это матч года!
15:09 Левандовски, Кейн, де Хеа, Джеко и Де Брёйне претендуют на «Золотой мяч»
Все новости RSS
Партнерский контент