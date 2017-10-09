Кто претендует на «Золотой мяч»: что нужно знать о призе

France Football назвал 30 кандидатов на получение главного футбольного трофея. Здесь есть чему удивиться.

Кто вручает этот приз?

До 2009 года журнал France Football определял игрока года при помощи опроса журналистов. Обладателями приза в разные годы, в частности, становились советские футболисты Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов, в постсоветский период – украинец Андрей Шевченко. В 2008-м Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч» впервые в карьере, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», а ещё через 12 месяцев передал права на трофей своему вечному конкуренту Лионелю Месси.

В 2010-м Международная федерация футбола и France Football заключили договор об объединении двух наград – «Золотого мяча» и «Игрока года ФИФА». Так родилась самая престижная – «Золотой мяч ФИФА». Героя года определяли уже по результатам голосования не только журналистов, но и профессионалов игры – главных тренеров и капитанов всех национальных сборных. Однако в прошлом году популярный французский журнал прекратил партнёрство с ФИФА. Стороны возвращаются к прежнему формату, France Foootball, как и раньше, будет выявлять обладателя «Золотого мяча» на основе опроса журналистов.

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Где и когда пройдёт церемония?

Место и время пока не были объявлены. Обычно церемония проходит в середине декабря — в прошлом году Роналду получил четвёртый «Золотой мяч» 12 числа. Пока что известны только имена 30 претендентов, которые France Football объявлял в течение всего понедельника. Полный список можно посмотреть здесь.

Названы имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года

Неожиданности

Защитники и вратари в этом списке при нынешней системе выбора лучшего футболиста мира выглядят как минимум смешно. Последний раз защитник получал «Золотой мяч» в 2006 году — это был Фабио Каннаваро. И если Серхио Рамос или Марсело ещё могут побороться с забивными форвардами, то Леонардо Бонуччи или Матс Хуммельс — вряд ли. В этой связи очень жаль, что, скорее всего, не получит награду и легендарный Джиджи Буффон.

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Зато приятно, что France Football следит за неочевидными кандидатами на «Золотой мяч». Садио Мане, Дрис Мертенс и Эдин Джеко провели отличные сезоны в командах, занимавших не самые высокие места, и всё равно попали в список.

Фавориты

Здесь вы не увидите новых фамилий. Криштиану Роналду, похоже, наиграл на право сравняться с Лионелем Месси по количеству «Золотых мячей», завоевав для «Реала» второй Кубок чемпионов подряд. Конкуренцию, пожалуй, им навяжет 222-милионный Неймар, который получил полную свободу в «ПСЖ». Предыдущий «бронзовый призёр» награды Антуан Гризманн слабо провёл 2017 год и вряд ли получит много голосов журналистов.